Eishockey «Übertrieben und nicht nachvollziehbar»: EVZ-Sportchef kritisiert den Verband für Bussen-Urteil gegen Bachofner Stürmer Jérôme Bachofner wird für das Vortäuschen eines Fouls gebüsst. Das stösst Spieler, Trainer und Sportchef sauer auf. Philipp Zurfluh 05.02.2021, 05.00 Uhr

Das Interview geniesst Kult-Status: Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber hielt vor knapp fünf Jahren ein flammendes Plädoyer für den Eishockey-Sport und rechnete mit dem Fussball ab. «Ich habe die Schnauze voll von Fussballern, die sich im Strafraum immer fallen lassen», echauffierte sich der Berner. Schwalben von Fussball-Stars, welche von Kindern übernommen würden, trieben ihn zur Weissglut. «Ich kann da gar nicht mehr zuschauen», redete sich Huber in Rage. Eishockey sei dagegen ein wirklicher Männersport. Mit seinem Statement sprach der Musiker vielen Hockey-Fans aus dem Herzen.

Das Spielen eines «sterbenden Schwans» ist nicht charakteristisch für Eishockey-Spieler, Schwalben sind verpönt. Doch auch im Hockey wird längst nicht mehr so unverfälscht und unschuldig um Punkte gekämpft. Immer wieder muss der Verband Strafen wegen Vortäuschen eines gegnerischen Fouls ahnden. In der Saison 2020/21 stellte die Schiedsrichter-Abteilung bislang 13 Verstösse fest. Bereits vier Mal wurde ein EVZ-Profi (zweimal Jérôme Bachofner, Jan Kovar und Grégory Hofmann) zu einer Busse verdonnert. Zug führt die Tabelle in dieser unrühmlichen Rangliste an.



Jérôme Bachofner: «Niemand will Schwalben-König sein»

Jüngstes Beispiel ist Jérôme Bachofner. Im Spiel vom 22. Januar gegen die ZSC Lions liefert sich der Stürmer mit Dario Trutmann einen Positionskampf. Trutmann stösst Bachofner in den Oberkörper, der Zuger geht zu Boden. «Es ist normal, dass man in einer solchen Situation das Gleichgewicht verlieren und hinfallen kann. Das Verhalten des Beschuldigten ist allerdings nicht natürlich», so die Begründung des Einzelrichters.

Dieses Verhalten erfüllt den Tatbestand des «Embellishments» (englisch für «Ausschmückung»), nämlich eine übermässige und unnatürliche Reaktion auf die Aktion eines Gegenspielers – unabhängig davon, ob diese Aktion korrekt oder regelwidrig sei. «Solches Verhalten ist unsportlich und im Eishockey in hohem Masse verpönt», heisst es im Wortlaut des Einzelrichters.

EVZ-Flügel Jérôme Bachofner (Nr. 10) wird vom Verband mit 1600 Franken gebüsst. Bild: Cyril Zingaro/Keystone (Lugano, 10. Januar 2021).

Der EVZ hat gegen die auferlegte Busse in der Höhe von 1600 Franken rekurriert. Stürmer Bachofner sagt: «Wenn man die Szene im Video betrachtet, sieht es unglücklich aus, aber ich habe die Balance verloren. Für mich ist es eine natürliche Reaktion. Ich bin nach der Aktion sofort wieder aufgestanden und habe nicht reklamiert», führt der Stürmer aus. Der 24-Jährige wehrt sich gegen das Schummel-Verdikt.



«Jede Schwalbe soll bestraft werden. Solches Verhalten ist unmoralisch. Niemand will Schwalben-König sein.»

Zug hat schon im Dezember nach einer Busse gegen Jan Kovar Rekurs eingelegt – erfolglos. Sportchef Reto Kläy taxierte damals die Busse als «schlechten Witz». Auch mit der Strafe gegen Bachofner ist Kläy nicht einverstanden: «Die Szene ist nicht eindeutig. Da muss ich den Spieler in Schutz nehmen», sagt Kläy. «Die Bestrafung ist übertrieben und nicht nachvollziehbar. Das ist ein kleinliches Urteil.»

Laut Verband wird der definitive Entscheid nächste Woche gefällt. Für ein Fazit betreffend Häufung solcher Fälle sei es noch zu früh, lässt der Verband ausrichten. Momentan würden sich diese auf ähnlichem Niveau wie letzte Saison einpendeln.

Trainer Dan Tangnes sensibilisiert die Spieler

Trainer Dan Tangnes verurteilt theatralische Einlagen: «Schwalben sind peinlich, niemand ist stolz darauf.» Er sagt aber auch: «Die Strafe gegen Bachofner ist ungerechtfertigt. Man findet in jedem Spiel solche Szenen, die nicht sanktioniert werden.» Verstosse ein Spieler gegen den Ehrenkodex, komme dies teamintern zur Sprache: «Die Profis wissen um ihre Vorbildfunktion.» Er sei der Erste, der hinsteht und sagt: «Dieses Verhalten geht nicht.»