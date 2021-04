EISHOCKEY Undiszipliniert und defensiv instabil: Titelfavorit EV Zug steht sich selber im Weg Der EV Zug büsst in der Playoff-Serie gegen den SC Bern an Souveränität ein und leistet sich zu viele dumme Strafen. Dabei macht vor allem Stürmer Justin Abdelkader keine gute Falle. Philipp Zurfluh 21.04.2021, 05.00 Uhr

Zugs Justin Abdelkader (Zweiter von links) plagen Schuldgefühle. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 15. April 2021)

Der Name Justin Abdelkader steht ganz zuoberst auf der Rangliste. Doch der US-Amerikaner verdient für diesen Platz weder Applaus noch Schulterklopfer. Schliesslich handelt es sich nicht um die Skorerwertung, sondern das Strafenranking. Mit 39 Minuten schlägt der mit 803 NHL-Spielen erfahrene Stürmer die Konkurrenz um Längen. Bei der 2:6-Niederlage gegen den SC Bern vom Montagabend wird er dreimal auf die Strafbank verbannt – zweimal davon wegen hohen Stocks. «Ich habe schon besser geschlafen», meint der 34-Jährige rückblickend. Schuldge­fühle? «Ja, ein bisschen schon. Das war schlecht von mir, da bin ich selbstkritisch genug.» Die beiden Strafen im Schlussdrittel verwehrten seinem Team die Chance, den 3:3-Ausgleich doch noch zu realisieren. «Ich muss daraus lernen und es das nächste Mal besser machen.»

Seine Aktionen waren äusserst ungeschickt. Der Center (13 Spiele, 11 Punkte) schaffte das Kunststück, 50 Sekunden nach Ablauf seiner Strafe, wieder mit der Strafbank vorliebnehmen zu müssen. Zwar überstand Zug beide Unterzahlsituationen, doch 30 Sekunden nach Ablauf seiner zweiten Strafe traf Bern sechs Minuten vor Schluss zur 4:2-Vorentscheidung. Mit insgesamt vier Strafen zwischen der 39. und 54. Minute beraubte sich der EV Zug mit unbeherrschten Aktionen gleich selber einer möglichen Aufholjagd.

Tangnes’ Appell an die Spieler

«Die Stöcke gehören aufs Eis und nicht in die Luft», sagt denn auch Dan Tangnes unmissverständlich. Der EVZ-Trainer wählt bewusst vorsichtige Worte und will mit Abdelkader in der Öffentlichkeit nicht zu hart ins Gericht gehen, aber sagt klar und deutlich:

«Man muss alles dafür tun, um Strafen zu vermeiden. Und das haben wir nicht gemacht. Wir brauchen mehr Disziplin.»

Die dummen Strafen seien immer wieder Thema bei der Aufarbeitung der Spiele, so Tangnes.

Abdelkaders Unbedarftheit kommt nicht von ungefähr. Vor wenigen Wochen gab er zu, sich mit der strengeren Regelauslegung der Schiedsrichter im Vergleich zur NHL anfreunden zu müssen. «Meine Emotionen sind meine Stärke. Und dennoch dürfen sie nicht überborden. Die Kunst ist es, sie zu kontrollieren, kanalisieren und dann im richtigen Moment einzusetzen.»

Abdelkader wurde im Februar verpflichtet, um den EV Zug neben der spielerischen Klasse auch im physischen Bereich auf ein höheres Level zu heben. Gerade in den Playoffs ist Zug darauf angewiesen, dass der 97 Kilogramm schwere Koloss seine Muskeln spielen lässt, doch eben mit der nötigen Disziplin.

In der Viertelfinal-Serie sind es aber nicht nur Strafen, mit denen sich Zug das Leben unnötig schwermacht. Die souveräne Spielweise ist phasenweise ­abhandengekommen. Präzise Kombinationen, die in den Monaten zuvor wie aus einem Guss kamen, sind seltener. Ungewohnt inkonstant waren die Leistungen in den bisherigen vier Spielen. Starke Schwankungen sind auszumachen.

Nach der 2:1-Führung in der Serie deutete vieles darauf hin, dass bei den Zugern die Anfangsnervosität verflogen ist. Doch individuelle Fehler bei der Verrichtung der Abwehrarbeit haben sich im Vergleich zur Qualifikation summiert. Und Aussenseiter SC Bern? Dieser nutzt Zugs Baisse konsequent aus. Der zweite Aussetzer erstaunt insofern, weil man um die Wichtigkeit von Spiel Nummer vier gewusst hat. Ein Sieg wäre die Vorentscheidung und Berns Selbstvertrauen halbiert gewesen. Alles nur Kopfsache? «Dass wir die spielerischen Fähigkeiten besitzen, ist unbestritten, doch jeder muss auch mental bereit sein, darauf kommt es jetzt an», sagt Tangnes.

Zugs Torhüter Leonardo Genoni hat gegen Bern den Tritt noch nicht gefunden. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (Bern, 19. April 2021)

Unerschütterliches Vertrauen in Genoni

Es sind auch (noch) nicht die Playoffs von Leonardo Genoni. Seine Fangquote (89,2 Prozent) liegt tiefer als sein Saisonschnitt (92,5 Prozent). Der Goalie spielt nicht schlecht, aber weniger souverän als auch schon. Ein Grund für Tangnes, an Genonis Position zwischen den Pfosten zur rütteln?

«Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Wenn einer den Unterschied ausmachen kann, dann ist er es.»

Der fünffache Meistergoalie hat bei bislang all seinen Erfolgen bewiesen, dass er sein Können abrufen kann, wenn es darauf ankommt, auf Knopfdruck, in den Playoffs. Heute Abend fällt eine Vor­entscheidung. «Wir benötigen noch zwei Siege», lautet Tangnes’ simples Rezept.