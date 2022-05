EV Zug: Vorbereitungen auf neue Saison laufen auf Hochtouren

Eishockey Von Meisterprämien bis zur Verpflichtung eines sechsten Ausländers: Zwölf Fragen und Antworten rund um den EV Zug Nach der Saison ist vor der Saison. Beim EV Zug laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Warum reist Trainer Dan Tangnes an die WM nach Finnland? Holt der Meister einen weiteren Ausländer? Wir klären auf. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Meistertitel bedanken sich die EVZ-Spieler bei den Fans. Am 30. Mai kehren die Profis wieder ins Training zurück. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022)

Der Rauch der Meisterzigarren ist verflogen, die Bierdosen sind allesamt leer getrunken, die Profis können wieder einen klaren Gedanken fassen. Während jene Akteure, die den EV Zug verlassen, ihren persönlichen Spind geräumt haben, stehen für Trainer Dan Tangnes noch ein paar wenige Gespräche an. Die neue Saison startet zwar erst in vier Monaten, doch in knapp drei Wochen beginnt der erste Trainingsblock. Zwölf Fragen und Antworten im Überblick.

Über die ganze Mannschaft liegt die Prämie bei 100'000 Franken – heruntergebrochen sind dies ein paar tausend Franken pro Spieler. CEO Patrick Lengwiler bezeichnet die Prämie als «Partizipation am wirtschaftlichen Erfolg» und hält fest: «Meister will man nicht wegen des Geldes werden.» Der Titel bringt dem EV Zug zwar einige Schulterklopfer, Ruhm und Ehre, doch finanziell ist der Zusatz durch den Meistertitel überschaubar. «Durch Swiss Ice Hockey erhalten wir einen Pokal, der für eine Meisternacht nicht geeignet ist», so Lengwiler. Bei den Erträgen aus der Zentralvermarktung (TV-Rechte) spielt es keine Rolle, ob ein Team Meister wird oder Letzter. Alle dreizehn Klubs kassieren gleich viel – rund 1,6 Millionen Franken. «Das ist das gegebene Solidaritätsprinzip unter den Klubs», fügt Lengwiler an.

Gemäss Tangnes ist die Idee aus der Mannschaft heraus entstanden. «Ich glaube, die Spieler waren froh, dass sie sich mal ohne Bewacher austoben durften», scherzt der Cheftrainer. Neben der Besichtigung der Stadt Prag machten die Ausflügler auch einen Abstecher nach Pilsen – die Heimatstadt von Jan Kovar.

Vier. Leonardo Genoni, Dario Simion und Fabrice Herzog vertreten die Schweizer Farben. Carl Klingberg geht für Schweden auf Medaillenjagd.

Der 29-Jährige benötigt eine Pause. Zu diesem Entschluss ist er nach einem Austausch mit Nati-Trainer Patrick Fischer gekommen. Die Geburt seines ersten Kindes, der Abbruch des NHL-Abenteuers, die misslungene Olympiamission und der Meistertitel haben stark an den Kräften des Stürmers gezehrt.

Es geschah im ersten Viertelfinalspiel gegen den HC Davos: Der tschechische Ausnahmekönner verletzte sich an einer Rippe (Bruch oder starke Prellung) und überstand den Rest der Playoffs nur dank schmerzlindernder Medikamente. Dem überragenden Spielmacher rang dies nur ein müdes Lächeln ab. Er setzte mit 21 Skorerpunkten in 15 Spielen zur grossen Kür an. «Ja, diese Art von Verletzung ist äusserst schmerzhaft», erklärt Mannschaftsarzt Beat Schwegler. «Hätte aber ein gesundheitliches Risiko bestanden, hätten wir ihn aus dem Verkehr gezogen.» Tangnes zollt dem Topskorer und dessen Aufopferungswillen grossen Respekt: «Er ist unglaublich hart im Nehmen.» Weil Kovar die Blessur auskurieren will, sieht er von der Reise nach Skandinavien ab.

Jan Kovar – in dieser Szene im harten Zweikampf mit Denis Malgin – beisst sich in den Playoffs trotz starker Schmerzen durch. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Der Kurztrip ist für die Protagonisten die ideale Gelegenheit, um die Meistersaison aufzurollen, zu analysieren und Lehren für die neue Saison zu ziehen. Der Besuch von zwei Gruppenspielen der Schweiz (Kanada und Frankreich) bietet dafür einen passenderen und gemütlicheren Rahmen als die Räumlichkeiten des Sportzentrums OYM.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit. Momenten steht mit Jan Kovar, Carl Klingberg, Christian Djoos, Niklas Hansson und dem Neuzugang Brian O’Neill ein ausländisches Quintett unter Vertrag. Patrick Lengwiler vertritt zwar die Ansicht, «dass wir stark genug sind, um mit fünf Ausländern in die neue Saison zu starten». Aber ihm ist klar, dass Trainer und Sportchef das bestmögliche Kader bilden wollen. «Noch ist nichts in Stein gemeisselt», betont Sportchef Kläy. Er hält nach einem Flügelstürmer Ausschau, «der torgefährlich ist und charakterlich gut ins Mannschaftsgefüge passt».

Geisser hat von der NHL-Organisation Capitals für die WM die Freigabe erhalten. Dan Tangnes wird die Chance nutzen, um dem 23-Jährigen auf den Zahn zu fühlen. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Ob er in Übersee eine neue Offerte erhält, ist Stand heute offen. «Wir würden uns über eine Heimkehr sehr freuen», sagt Reto Kläy.

Trägt Tobias Geisser in der nächsten Saison wieder das EVZ-Dress? Bild: Philipp Hegglin / Sports Photography

Am 30. Mai. Ausgenommen sind die WM-Teilnehmer, denen nach dem Turnier die nötige Erholungszeit gewährt wird, sowie die ausländischen Spieler, die in ihrer Heimat verweilen dürfen, aber auf Basis eines individualisierten Trainingsplans Laufkilometer abspulen und Gewichte stemmen.

Die genaue Planung ist noch nicht abgeschlossen. Was klar ist: Ein Testspiel trägt Zug gegen Genève-Servette aus. Des Weiteren nimmt die Equipe im August am traditionsreichen Lehner-Cup in Sursee und Zug teil. Gegner sind Ambri und die Adler Mannheim. Zudem plant der EVZ die Teilnahme an einem Turnier in Kitzbühel, die definitive Zusage steht aber noch aus.

Am 1. oder 2. September. Dann wird in der Champions Hockey League der erste Spieltag absolviert. Die drei Gruppengegner des Schweizer Meisters werden am 25. Mai im finnischen Tampere ausgelost.

Die Chancen sind minim. Der EV Zug wurde nach der Saison von Anfragen überhäuft und musste auf die Bremse stehen. Bestellungen oder Anfragen werden zurzeit keine entgegengenommen. Bis Ende Mai werden die Saisonkarteninhaber hinsichtlich einer Verlängerung kontaktiert. Laut Lengwiler werden es wohl weniger als 30 der über 4000 Besitzer einer Sitzplatz-Saisonkarte sein, die ihren Platz «kündigen».

Sportchef Reto Kläy und Trainer Dan Tangnes sprechen auf Tele 1 über den Sieg und die Erfolgsfaktoren des EVZ. Quelle: Tele 1

