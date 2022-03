Eishockey Warum der EV Zug gegen den HC Lugano den längeren Atem hat – die beiden Teams im Direktvergleich vor dem Playoff-Start Der EV Zug ist in der am Freitagabend beginnenden Viertelfinalserie gegen den HC Lugano in der klaren Favoritenrolle. Wir haben die Viertelfinal-Serie anhand von fünf Kategorien unter die Lupe genommen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Wer gewinnt die Viertelfinal-Serie? Zugs Dominik Schlumpf (Mitte) oder Luganos Tim Traber? Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 25. Februar 2022)

«Entspannt, aber fokussiert», habe er die Mannschaft in den letzten Tagen wahrgenommen, sagt Dan Tangnes. Laut dem EVZ-Trainer haben die ausbleibenden Resultate am Ende der Qualifikation bei den Spielern keine Spuren hinterlassen. «Wir haben alles analysiert, was wir weniger gut gemacht haben. Nun richten wir den Blick nur noch nach vorne.»

Nimmt man die Direktbegegnungen in dieser Saison zur Hand, gibt es keinen Zweifel am Ausgang der Viertelfinal-Serie. Der EV Zug gewann 15 der 18 möglichen Punkte bei einem Gesamtskore von 27:12. Dennoch: Tangnes erwartet einen harten Kampf, denn Lugano ist nach den beiden Siegen gegen Genève-Servette bis in die Haarspitzen motiviert. «Die Fans haben sehr hohe Erwartungen. Nur der Titel ist gut genug», betonte Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo vor rund zwei Monaten im Gespräch mit der «Luzerner Zeitung».

Wir haben die Viertelfinal-Serie anhand von fünf Kategorien genauer unter die Lupe genommen und auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Das Ergebnis: Der EV Zug hat die besseren Karten in der Hand und entscheidet den Vergleich mit 22,5 zu 19 Punkten. Ob er seine statistische Überlegenheit auch in Tore und einen Sieg ummünzen kann, wird am Freitag (20 Uhr, SRF 2, Liveticker auf luzernerzeitung.ch) in der Bossard-Arena erstmals zu beobachten sein.

Leonardo Genoni ist an einem sehr guten Abend in der Lage, das Spiel fast im Alleingang zu entscheiden. In typischer Meister-Manier bewahrt er in hektischen Situationen den Überblick. Auch mental agiert er auf höchstem Niveau. Zwar erreicht er bei der Abwehrquote (92,10 Prozent) «nur» den viertbesten Wert, doch die Playoff-Zeit ist seine Lieblingszeit, seine Domäne, dann spielt er gross auf. Wenn der bald 35-Jährige Betriebstemperatur erreicht, dürfte es für Ersatz Luca Hollenstein ein Ding der Unmöglichkeit werden, erstmals in seiner Karriere in einem Playoff-Spiel zum Einsatz zu kommen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt: Kommt er zum Handkuss, ist auf den 22-Jährigen Verlass.

Mit Abwehrquoten von 92,5 und 97,7 Prozent in den Pre-Playoffs gegen Genève-Servette war Niklas Schlegel ein mitentscheidender Faktor für den Viertelfinal-Einzug – notabene nach siebenwöchiger verletzungsbedingter Absenz. Zwei Eintagesfliegen oder der Anfang einer grossen Serie? Den Saisonleistungen des 27-Jährigen zu Folge ist Ersteres wahrscheinlicher. Schlegel ist bei weitem kein Genoni. Der HC Lugano braucht einen Torhüter in bester Verfassung, um Zugs Offensivzauberer in Schach zu halten. Ersatzgoalie Thibault Fatton ist zwar talentiert, doch der 20-Jährige ist bislang den Beweis schuldig geblieben, dass er wie Hollenstein konstant gute Leistungen abliefern kann.

2,44 Gegentore pro Spiel kassierte der EV Zug in der Qualifikation. So wenige wie keine andere Mannschaft. Trotzdem gibt es bei der Bewertung nicht die volle Punktzahl, weil Genoni zu oft als «Auffangnetz» für die Abstimmungs- und Flüchtigkeitsfehler seiner Vordermänner herhalten musste. Spitze ist der EV Zug in Unterzahl unterwegs: Die Erfolgsquote im Boxplay steht bei 87,80 Prozent. Grossen Anteil daran haben mit Sven Leuenberger und Jan Kovar auch zwei Stürmer, die in Unterzahl vorzügliche Arbeit leisten. Auch positiv: Mit dem Comeback von Dominik Schlumpf kehren Routine und Schlagkraft zurück. Ein Spieler, der den Mannschaftsgedanken zu 100 Prozent vorlebt.

Spielt er, oder spielt er nicht? Mirco Müller fiel in den Pre-Playoffs verletzungsbedingt aus. Als «wahren Transfercoup» präsentiert, und gleich mit einem Sechsjahresvertrag ausgestattet, konnte der frühere NHL-Spieler bislang die Erwartungen nicht erfüllen und blieb vieles schuldig. Seine Plus-3-Bilanz ist nicht das, was man von einem Spieler seines Formats erwarten darf. Mit den offensiver ausgerichteten und erfahrenen Verteidigern Santeri Alatalo (31) und Romain Loeffel (31) verfügt die Mannschaft zwar über reichlich Qualität, doch die Qualifikation hat eben auch gezeigt, dass die Verteidigung gegen starke Offensiven ihre liebe Mühe hatte. Nur Ajoie und Langnau haben noch mehr Gegentore erhalten.

In der Meistersaison skorten sich mit Jan Kovar, Dario Simion, Carl Klingberg, Grégory Hofmann und Yannick Zehnder gleich fünf Stürmer in die Top 20 der Torschützenliste. Heuer gelingt dies keinem (Klingberg: Rang 28). Der Offensivpower tat dies aber keinen Abbruch. Der EV Zug stellt die torgefährlichste Offensive mit der Paradelinie Hofmann-Kovar-Simion als Prunkstück. Hofmann erweckt in den letzten Spielen nicht mehr diesen unwiderstehlichen Eindruck wie nach der NHL-Rückkehr. Er versuchte es zu häufig mit dem Kopf durch die Wand und wartet seit fünf Spielen auf einen Treffer. Ein Pluspunkt: Der EVZ verfügt über vier gute, ausgeglichene Formationen. Noch viel Luft nach oben gibt’s im Powerplay.

Lugano sucht das Heil in der Offensive: Keine andere Mannschaft schiesst häufiger auf das gegnerische Tor (35,48 Mal pro Spiel). Ein in Zug bestens bekannter Stürmer sorgt beim Neuntplatzierten der Regular Season für positive Schlagzeilen: Der als Flügel sowie Center einsetzbare Calvin Thürkauf blüht auf und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Er geniesst viel Vertrauen bei Trainer McSorley, zuletzt erhielt er in Genf am meisten Eiszeit aller Stürmer. Der 24-Jährige zahlt es mit einer Menge Kampfkraft und beständiger Punkteproduktion – elf Punkte aus den letzten neun Spielen – zurück. Gelingt es dem EV Zug die ersten beiden Sturmlinien zu neutralisieren, haben die Tessiner einen schweren Stand.

Obwohl Denker und Lenker Jan Kovar Topskorer ist, hat er das überragende Niveau der Darbietungen aus der letzten Saison noch nicht erreicht. Steigert er sich in den nächsten Wochen, ist Zug kaum zu bremsen. Niklas Hansson hat sich als Abwehrchef bislang gute Noten abgeholt. Christian Djoos muss nun seine Playoff-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Publikumsliebling Carl Klingberg ist ein ständiger Unruhestifter, der mit seiner physischen Spielweise die nötige Playoff-Härte mitbringt. Ein Fragezeichen steht hinter Anton Lander. Der Center ringt seit Wochen mit seiner Form. Er muss eine Schippe drauflegen, ansonsten könnte er häufiger die Zuschauerrolle innehaben, als ihm lieb ist ...

Der Output des ausländischen Personals deckt sich nicht mit der hohen Erwartungshaltung der sportlichen Führung. Zwar bestücken sieben Ausländer den Kader, doch Quantität ist nicht gleich Qualität. Hervorzuheben ist Mark Arcobello mit seinen bislang 22 Saisontreffern. Der Topskorer und Captain ist der Leitwolf der Luganesi. Er bringt viel Tempo ins Spiel und hat ein gutes Auge für den Mitspieler. Der US-Amerikaner hat in neun der letzten zehn Spiele gepunktet. Die Hoffnung auf mehr offensive Durchschlagskraft nährt Neuzugang und Ex-Zuger Justin Abdelkader, der durchaus das Zünglein an der Waage spielen könnte. Das Schwergewicht ist mit allen Wassern gewaschen und schreckt vor nichts zurück.

Den Makel, dass er in seiner Trainerkarriere noch keinen Titel gewinnen konnte, ist Dan Tangnes am 7. Mai 2021 losgeworden. Der 43-jährige Norweger versteht es, die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern zu einem Kollektiv zu formen, das sich durch Rückschläge nicht komplett verunsichern lässt. Tangnes hat eine Sieger-Mentalität implementiert. Er hat ein sehr feinfühliges Gespür für das Befinden seiner Spieler und versteht es, an den richtigen Schrauben zu drehen, falls mal etwas nicht nach seinem Gusto läuft. Mit dem Meistertitel im Rucksack hat Tangnes noch mehr an Erfahrung und Selbstsicherheit gewonnen. Das wird ihm auch dabei helfen, das Team auf der Erfolgsspur zu halten.

Am Dienstag ist Chris McSorley 60-jährig geworden. Im Gegensatz zum 17 Jahre jüngeren Antipoden Dan Tangnes ist der Kanadier noch titellos. Das will er ändern. Mit viel Vorschusslorbeeren wurde er im vergangenen Sommer im Südtessin empfangen. Der klingende Name sollte bei den Tifosi eine neue Euphorie entfachen. Seit 2006 sind alle Trainer an der Aufgabe gescheitert, die Trophäe in den Südkanton zu holen. Doch die Mannschaft quälte sich durch die Saison. Nach vielen blutleeren und lustlosen Auftritten konnte McSorley zuletzt bei den Spielern den Ehrgeiz und Kampfgeist wieder herauskitzeln. Ob das reicht? Der Trainerfuchs wird alles tun, um dem Titelverteidiger Kopfschmerzen zu bereiten.

