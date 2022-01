Eishockey Weil er nicht in die NHL zurückkehrt: Grégory Hofmann von den Blue Jackets suspendiert Ist die Karriere von Grégory Hofmann in der NHL vorbei? Offen ist, ob der 29-Jährige zum EV Zug zurückkehrt. 11.01.2022, 07.24 Uhr

Es scheint so, als wäre die NHL-Karriere von Grégory Hofmann bereits wieder vorbei. Der ehemalige Stürmer in Diensten des EV Zug war Ende Dezember mit Erlaubnis der Columbus Blue Jackets in die Schweiz zurückgekehrt. Die «persönlichen Gründe», die damals angegeben wurden, dürften die Geburt seines ersten Kindes gewesen sein.

Doch jetzt vermelden die Blue Jackets, dass sie Hofmann suspendiert haben. Aus familiären Gründen habe sich der Stürmer dafür entschieden, in der Schweiz zu bleiben. «Wir sind natürlich enttäuscht», lässt sich General Manager Jarmo Kekalainen in einem Communiqué zitieren. Uns blieb keine andere Wahl, als ihn zu suspendieren.

Kehrt Grégory Hofmann nun zum EV Zug zurück? Das ist offen. Der Vertrag des Stürmers mit dem EVZ läuft noch bis Sommer 2023. Sollte der 29-Jährige anderswo als bei den Blue Jackets spielen wollen, müsste zuerst der NHL-Vertrag aufgelöst werden.

Der EVZ durfte in dieser Saison mit Carl Klingberg, Anton Lander Jan Kovar, Niklas Hansson und Christian Djoos aufgrund des Hofmann-Wechsels in die NHL eine fünfte Ausländerlizenz einsetzen. Kehrt er nach Zug zurück, gilt dies nicht mehr. Grégory Hofmann erzielte in 24 NHL-Partien zwei Tore und fünf Assists. (rem)

Grégory Hofmann im Dress der Columbus Blue Jackets (rechts), hier im Duell mit Dmitry Orlov von den Washington Capitals. Bild: Paul Vernon / AP