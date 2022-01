EV Zug mit 11:0-Sieg gegen chancenloses Ajoie

Eishockey Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Der EV Zug demütigt den inferioren Aufsteiger mit 11:0 – und schrammt an einem Rekord vorbei Der EV Zug überrollt ein ein chancenloses Ajoie, das zum 18. Mal in Folge verliert. Stürmer Dario Simion fühlt sich gewappnet für Olympia. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 28.01.2022, 23.55 Uhr

Grégory Hofmann, Dario Simion und Marco Müller (von links) bejubeln das 2:0. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 28. Januar 2022)

0:11! Es ist mehr als nur eine Ohrfeige. Ajoie muss eine Tracht Prügel einstecken und wird gedemütigt. In einer Art, die im Schweizer Hockey Seltenheitswert hat. Und was machen die rund 50 mitgereisten Anhänger? Sie lassen die Köpfe zu keinem Zeitpunkt hängen und nehmen die Klatsche sportlich. Mehr noch: Sie feuern ihr Team ununterbrochen an. Auch als EVZ-Coach Dan Tangnes einige Minuten nach dem Spiel den Medienschaffenden Rede und Antwort steht, sind die Auswärtsfans zu hören.

Dem Norweger ist nicht bekannt, dass er als Trainer auf Profistufe schon mal so hoch gewinnen konnte. Nein, Mitleid hatte er nicht mit dem krass unterlegenen Widersacher. Aber: «Der beste Weg, um den Gegner zu respektieren, ist, das beste Hockey zu spielen und nicht überheblich oder arrogant zu wirken. Es ist einfach, Ajoie schlecht zu reden, doch unser Team zeigte einen sehr starken Auftritt.» Einen humorvollen Seitenhieb an die EVZ-Fans konnte er sich nicht ganz verkneifen:

«Ich glaube, wir müssen jedes Mal elf Tore schiessen, dass in der Arena eine gute Stimmung herrscht.»

19-jähriger Goalie wird im Stich gelassen

Einer, der das Torspektakel nicht auf dem Eis miterleben durfte, war Jan Kovar. Das hat Seltenheitswert. Denn der Tscheche ist in den Zuger Reihen ein Dauerbrenner. Ob in der Meisterschaft, in der Champions Hockey League oder im Cup: Seit seinem ersten Auftritt am 13. September 2019 hat er 139 Spiele am Stück abgespult. Am 22. Oktober letzten Jahres musste er zum ersten Mal passen, weil ihn das Coronavirus vorübergehend ausser Gefecht gesetzt hatte. Gegen das Schlusslicht fiel er dem Rotationsprinzip auf den Ausländer-Positionen zum Opfer. Doch Tangnes konnte es sich problemlos leisten, auf die herausragenden Fähigkeiten des Topskorers zu verzichten. Gegen spielerisch limitierte und nicht konkurrenzfähige Ajoulots waren Kovars magistralen Pässe nicht von Nöten.

Dass der EVZ nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Bern auf Wiedergutmachung aus war und eine gehörige Portion Frust mitschwang, kamen die Jurassier zu spüren. In den ersten zwei Dritteln liess das Heimteam noch Gnade walten. 5:0 lautete das Skore. Danach war die Gegenwehr der Gäste gebrochen, sie vielen komplett auseinander. Mit fünf Treffern innert sieben Minuten spielte der Meister den Tabellenletzten schwindlig. In der 49. Minute machte der Meister das «Stängeli» durch Lino Martschini perfekt. Doch der Horror-Film für den Aufsteiger nahm kein Ende. In der zweitletzten Minute setzte Marco Müller mit dem 11:0 den Schlusspunkt. Der Stürmer traf dreifach, Grégory Hofmann und Fabrice Herzog doppelt. Ajoie kassierte die 18. Niederlage in Folge.

Durch nichts und niemanden aufzuhalten: Dreifachtorschütze Marco Müller. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Ajoulot betonten in letzter Zeit immer wieder, dass ihnen der Spass am Hockey noch nicht verloren gegangen sei. Ob der 19-jährige Loic Galley das auch nach dem denkwürdigen Spiel gegen den EV Zug sagen würde? Der Torhüter, ausgeliehen von Fribourg-Gottéron, kam in der National League zu seiner Feuertaufe. Nach acht Gegentoren wurde der Debütant erlöst und durch Stammgoalie Tim Wolf ersetzt.

Ihm ist das Lachen schnell vergangen: Ajoie-Goalie Loic Galley. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Simion: «Ich habe ein richtig gutes Gefühl»

Der EV Zug knackte fast einen zehn Jahre alten Rekord. Letztmals schoss am 16. Februar 2013 ein Team aus der National League mehr als zehn Tore in einem Spiel. Kloten bezwang damals Rapperswil mit 12:0.

Die EVZ-Spieler geniessen nun eine trainingsfreie Woche, Tangnes die Zeit zusammen mit der Familie in Schweden. Für die Olympia-Fahrer gilt es dagegen ernst. So zum Beispiel für Dario Simion, der erstmals an olympischen Winterspielen dabei sein darf. Nach langer, verletzungsbedingter Absenz strotz er wieder vor Selbstvertrauen und sagt:

«Ich habe immer mehr Fahrt aufgenommen und die Tore geben mir Selbstvertrauen. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und möchte in Peking Vollgas geben.»

Zug – Ajoie 11:0 (2:0, 3:0, 6:0)

Bossard-Arena. – 6852 Zuschauer. – SR Wiegand/Ströbel.



Tore: 4. Herzog (Hansson, Martschini/Auschluss Rouiller) 1:0. 7. Hofmann (Simion, Cadonau) 2:0. 25. (24:45) Cadonau (Djoos, Martschini) 3:0. 27. (26:04) Hofmann 4:0. 34. Simion (Hofmann, Cadonau) 5:0. 42. (41:30) Herzog (Leuenberger, Martschini) 6:0. 43. (42:22) Müller (Hansson, Klingberg) 7:0. 45. (44:32) Müller (Kreis) 8:0. 47. Lander (Herzog/Auschluss Huber) 9:0. 49. Martschini (Djoos, Lander/Auschluss Rouiller, Fortier) 10:0. 59. Müller (Djoos, Hofmann) 11:0.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 8-mal 2 Minuten gegen Ajoie.



Zug: Hollenstein; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Nussbaumer, Hansson; Wüthrich; Hofmann, Müller, Simion; Zehnder, Lander, Klingberg; Herzog, Leuenberger, Martschini; Allenspach, Suri.



Ajoie: Galley, Wolf; Birbaum, Gauthier-Leduc; Hauert, Pouilly; Eigenmann, Rouiller; Bartholet; Schmutz, Devos, Asselin; Huber, Frossard, Schweri; Fortier, Romanenghi, Frei; Schnegg, Macquat, Bogdonoff.



Bemerkungen: Zug ohne Bachofner, Stadler, Gross, Senteler (verletzt), Kovar (überzählig) Ajoie ohne Hazen (verletzt), Wannström, Joggi (krank).

