EV Zug: Jan Kovar ist der wertvollste Spieler der Saison 2020/21.

Eishockey Wertvollster Spieler der letzten Saison – Jan Kovar vom EV Zug räumt gleich doppelt ab Der neue EVZ Captain Jan Kovar wird bei den Swiss Ice Hockey Awards 2021 in den Kategorien «MVP Regular Season» und «MVP Playoffs» als wertvollster Spieler ausgezeichnet. 02.09.2021, 15.20 Uhr

Jan Kovar wird bei einem Training mit der U11-Mannschaft mit der Vergabe der Auszeichnung überrascht. Youtube

EVZ-Trainer Dan Tangnes bezeichnet ihn als einen der besten Stürmer ausserhalb der NHL. Dieses Prädikat hat sich Jan Kovar mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison verdient. Die Regular Season schloss der 31-Jährige als Liga-Topskorer ab: 63 Punkte hatte er in 52 gespielten Partien auf seinem Konto, darunter sagenhafte 47 Assists.

Auch in den Playoffs führte ebenfalls kein Weg am Tschechen vorbei. Mit 15 Skorerpunkten (1 Tor, 14 Assists) führte er die Skorerwertung an. Beim EV Zug wurde er auf die Saison 2021/22 hin zum neuen Captain ernannt. Stürmer Carl Klingberg sagt über seinen Teamkollegen: «Er arbeitet hart, er ist ein Leader. Wir wissen alle, dass er Grosses geleistet hat. Er kann stolz auf sich sein.» (pz)