Leonardo Genoni - das Chamäleon in Diensten des EV Zug

Eishockey Wie ein Chamäleon: Leonardo Genoni, der Meister der Anpassungsfähigkeit, schwört auf ganz viel Wasser Weil Luca Hollenstein verletzt ist, kommt Leonardo Genoni häufiger zum Einsatz. Wieso dies dem EVZ-Goalie Spass macht und ihn nie Muskelkrämpfe plagen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Die Ruhe in Person: EVZ-Goalie Leonardo Genoni. Bild: Andy Mueller / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

Trainer Dan Tangnes hat es bei Doppelrunden – zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen – zur Gewohnheit gemacht, auf der Goalieposition zu rochieren. Leonardo Genoni und Luca Hollenstein wechseln sich ab, schliesslich hat die Erholungsphase eine wichtige Bedeutung. Zudem soll Hollenstein mit dieser Handhabe Spielpraxis erhalten. Der am Samstag 22 Jahre alt werdende Torhüter könnte beim EV Zug nach der Ära Genoni die Nummer eins werden.

Doch weil Hollenstein zunächst krank und bis vor kurzem verletzt war, ist Genoni seit Olympia in allen fünf Spielen zum Zug gekommen. Die Frage nach der physischen und mentalen Belastung ringt dem 34-Jährigen ein müdes Lächeln ab. «Ich tue immer alles dafür, dass ich spielen kann, und gebe meinen Platz nie freiwillig her.» Den Kräfteverschleiss werde er nie als Ausrede für einen Fehler oder eine schwächere Leistung verwenden.

EVZ-Fans wollten freie Werbefläche kaufen Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine hat der EV Zug am vergangenen Freitag bekanntgegeben, die Sponsoring-Partnerschaft mit der Nord Stream AG «bis auf weiteres auszusetzen». Das Logo auf der Rückseite der Spielertrikots ist seit diesem Entscheid nicht mehr sichtbar. Die abgeänderten Trikots treffen am Freitag beim EV Zug ein und sind am Abend gegen den HC Davos «einsatzbereit». Die Spieler des EV Zug verlassen das Eis ohne Logo des Sponsors Nord Stream auf der Schulter. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 26. Februar 2022) Wie unsere Zeitung in Erfahrung brachte, wollten Zuger Fan-Gruppierungen aus Goodwill die frei gewordene Werbestelle kaufen und sind deswegen beim Klub vorstellig geworden. «Ich finde es sehr löblich, dass die Fans mit dieser Idee auf uns zugekommen sind», bestätigt Ibrahim Can unsere Informationen. Er ist Leiter Marketing und Verkauf beim EV Zug. Laut Can hätten in den letzten Tagen auch andere Firmen Interesse bekundet. Aber: «Wir wollen diese Fläche bewusst leer lassen, um medial nicht noch mehr Öl ins Feuer zu giessen.» (pz)

Genoni will sich längst noch nicht zum alten Eisen zählen. «Gesund und fit», fühle er sich. Der sechsfache Meistergoalie mag es, «regelmässig im Tor zu stehen». Wenn man zu viele Tage ohne Ernstkampf sei, drohe die Gefahr, «dass man zu viel nachdenkt und in ein Loch fällt». Muskelkrämpfe sind für ihn ein Fremdwort. «Ein Zeichen, dass ich Sorge zu meinem Körper trage», lautet seine Erklärung. Während andere auf isotonische Getränke oder Salzwasser schwören, ist für Genoni Wasser der Zaubertrank – ganz viel Wasser. Rund fünf Liter pro Spiel.

Fünf Gegentore: Genoni übt Selbstkritik

Genoni ist es sich gewohnt, nicht geschont zu werden. In den vier aufeinanderfolgenden Saisons beim HC Davos (2009 bis 2013) verpasste er gerade mal eines von insgesamt 231 Spielen. «Die intensive Schlussphase der Qualifikation ist eine gute Vorbereitung und ein Vorgeschmack auf den Rhythmus in den Playoffs», meint der in Kirchberg wohnhafte dreifache Familienvater. Für Tangnes ist Genoni «ein Meister der Anpassungsfähigkeit». So bewahre er im Kampf mit Widerständen kühlen Kopf, lasse sich nie verrückt machen. Wie ein Chamäleon, das sich seiner Umgebung anpasst.

Weil Genoni viel von sich erwartet, geht er sehr selbstkritisch mit seinen Leistungen um. Die fünf Gegentore am Dienstag gegen Fribourg-Gottéron haben ihn geärgert. «Ich habe den Puck zu häufig aus den Augen verloren, was für mich sehr ungewohnt ist. Es war nicht das Niveau, das ich von mir erwarte.»

Goalie Berra wird ein Spiel gesperrt

Einen Tag später machte Genonis Antipode Reto Berra mit einem üblen Foul an Zugs Anton Lander negativ von sich reden. Der Goalie rammte dem Stürmer das Stockende mit grosser Wucht in den Unterleib. Für Berra hat die unsportliche Aktion Folgen. Er wird für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen. Der Einzelrichter hält in seinem Urteil fest: «Solche Aktionen will man auf dem Eis nicht sehen.»

Er hatte gegen den EV Zug seine Emotionen nicht unter Kontrolle: Fribourg-Goalie Reto Berra. Bild: Patrick Straub (Zug, 2. März 2022)

Dass sich Torhüter und Spieler immer mal wieder berühren und in die Quere kommen, ist im Hockey nichts Unübliches. Laut Genoni gilt es in solchen Situation die Contenance zu bewahren.

«Die gegnerischen Stürmer versuchen dich bei deiner Arbeit abzulenken. Als Goalie darf man nie den Kontakt zum Gegenspieler suchen. Man muss die Nerven im Griff haben.»

Das beweist Leonardo Genoni immer wieder aufs Neue. Auch am Freitag? Dann wird Zugs Meistergoalie vom HC Davos auf die Probe gestellt.

