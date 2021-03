EISHOCKEY Wie lange existiert das EVZ-Farmteam? Die Neustrukturierung der Swiss League sorgt für Zündstoff Der EV Zug mit seinem Farmteam fühlt sich bei der Neupositionierung der zweithöchsten Liga übergangen. Ambri-Sportchef Paolo Duca pocht auf einen einen Liga-Verbleib der Ticino Rockets. Fragen und Antworten zur aktuellen Debatte. Philipp Zurfluh und Daniel Gerber 16.03.2021, 18.50 Uhr

Academy-Stürmer Yves Stoffel versucht Oltens Goalie Silas Matthy zu bezwingen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 14. Januar 2021)

Die Swiss League geht neue Wege. Ab der Saison 2022/23 sind die beiden Farmteams EVZ Academy und Ticino Rockets unerwünscht. Wie unsere Zeitung weiss, trafen sich am Montag der Schweizer Eishockeyverband und Vertreter von Swiss-League-Klubs zu einem Austausch, auch der EV Zug in Person von Sportchef Reto Kläy sass am Tisch. Entscheidungen sind keine gefallen. Vielmehr war es eine Grundsatzdiskussion über die zukünftige Struktur des Schweizer Hockeys. Beim EV Zug setzt man sich mit unterschiedlichsten Fragen auseinander, vieles ist unklar. Die Kernfrage lautet: Wie geht es weiter mit dem Farmteam? Fragen und Antworten zum aktuellen Stand der Debatte rund um die Neustrukturierung der zweithöchsten Eishockeyliga der Schweiz.

Warum wird die Swiss League erneuert?

Die Liga will sich von der National League loslösen, nicht mehr das lästige Anhängsel sein. Die Eigenständigkeit steht im Zen­trum der Neupositionierung. Dazu hat sie am 1. Dezember 2020 in Olten eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Sie eifert damit ihrem «grossen Bruder» nach. Denn die National-League-Klubs haben sich bereits im Sommer in einer neuen AG formiert. Zehn der aktuell zwölf Swiss-League-Klubs sind Aktionäre der AG. Zum neuen Verwaltungsratspräsident wurde Jean Brogle gewählt.

Bei der Gründung der AG wurden die Farmteams EVZ Academy und Ticino Rockets nicht eingeladen. Weshalb?

Die Farmteams sind für eine kommerzielle und mediale Vermarktung uninteressant. Sie locken wenig Publikum an. Das Produkt soll marketingtechnisch neu aufgegleist und dem Fan schmackhaft gemacht werden. Reine Ausbildungsteams passen nicht ins neue Erscheinungsbild. «Die Neustrukturierung will Identität schaffen, was verständlich ist», sagt EVZ-Sportchef Reto Kläy. Doch die Vorgehensweise stösst ihm sauer auf:

«Wir sind im luftleeren Raum und vermissen Transparenz. Es ist noch kein Katalog an Kriterien erarbeitet worden, den wir erfüllen müssen, um weiterhin Swiss-League-tauglich zu sein.»

Der CEO des Schweizer Eishockeyverbandes kann den Unmut von Seiten EVZ verstehen, meint aber auch: «Es gilt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es muss das Interesse aller Klubs sein, im Sinne der Spieler und des Schweizer Eishockeys zu handeln», sagt Patrick Bloch.

EVZ-Sportchef Reto Kläy: «Wir sind im luftleerem Raum.» Bild: Stefan Kaiser (Cham 01. Februar 2021)

Obwohl die GCK Lions ebenfalls ein Farmteam sind, sollen sie weiterhin Bestandteil der Swiss League sein. Warum?

Der Standpunkt der Swiss League: GC/SCK – ein Zusammenschluss von Küsnacht und den Grasshoppers – sind bereits vor der Fusion in der Swiss League tätig gewesen. Für den EV Zug ist dieses Argument nicht nachvollziehbar.

Die Ticino Rockets sind 2016 auf sportlichem Weg in die Swiss League aufgestiegen. Sie wehren sich gegen den Ausschluss. Gar juristisch?

An einer ausserordentlichen GV der Ticino Rockets am Montagabend wurde bekräftigt, gegen den Ausschluss des Farmteams zu kämpfen. Sportchef Sébastien Reuille sagte vor zwei Monaten: «Es gibt keinen Grund, uns aus der Liga auszuschliessen.» Er möchte die Streitigkeiten auf partnerschaftliche Art lösen, aber «wenn nötig auch mit rechtlichen Schritten».

Die Ticino Rockets gehören den NL-Klubs Ambrì, Lugano, Davos und Lausanne. Ambrì hat mit 51 Prozent der Aktien die Mehrheit. Was sagen die Involvierten zur Debatte?

Ambrì-Sportchef Paolo Duca hat eine klare Meinung:

«Die Ticino Rockets sollen weiterhin einen Platz in der Swiss League haben, dafür werde ich mich einsetzen.»

Ambrì sei ein Ausbildungsklub, und mit dem Farmteam habe man einen idealen Partner. Die Ticino Rockets hätten in dieser Saison wiederum gezeigt, dass sie konkurrenzfähig seien. «Die Weiterbildung von Spielern liegt uns sehr am Herzen. Wir haben viel Leidenschaft in das Projekt gesteckt und möchten das auch weiterhin tun», sagt der Ambrì-Sportchef.

Der HC Davos war 2018 mit den Ticino Rockets eine Partnerschaft eingegangen. Er beteiligt sich mit einem hohen fünfstelligen Betrag und schickt jede Saison vier bis fünf Spieler in den Südkanton. «Junge Spieler von uns können sich in dieser Liga ans Erwachsenen-Hockey herantasten und in einem professionellen Umfeld dazulernen», sagt CEO Marc Gianola. Falls die Ticino Rockets keine Daseinsberechtigung mehr hätten, «müssen wir nach anderen Lösungen suchen, um Talente zu fördern. Denn der Sprung von der U20 in die National League ist riesig.»

Zieht der EV Zug sein Farmteam schon nächste Saison zurück?

Nein. Der EV Zug ist sich der Verantwortung gegenüber Spielern und Trainer bewusst. Die Academy tritt kommende Saison an, auch wenn eine offizielle Bestätigung fehlt. Der Vertrag des Trainers Roger Hansson läuft am 30. April aus, ebenso einige Spielerverträge. «Momentan laufen viele Gespräche mit dem Trainerstaff und Spielern», sagt Reto Kläy. «Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, wollen aber baldmöglichst Klarheit schaffen.»