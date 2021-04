Eishockey Wie schlimm steht es um Captain Diaz? Ein Doppelausfall stellt den Auftaktsieg des EV Zug in den Schatten Ein effizienter aber nervöser EV Zug wird seiner Favoritenrolle gerecht und legt gegen den SC Bern im Playoff-Viertelfinal vor. Doch er bangt um Captain Raphael Diaz. Er scheidet im ersten Drittel verletzt aus. Philipp Zurfluh 13.04.2021, 23.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle Tore im Video. Video: TV24



Endlich war es soweit. Playoff-Zeit in der Bossard-Arena. Zwei Jahre mussten sich die EVZ-Spieler gedulden, bis sie das Playoff-Feeling wieder einatmen durften. Dem packenden Duell des Qualifikationssiegers und des amtierenden Meisters verlieh der Zuger Anhang mit einer aufwändigen Choreografie einen würdigen Rahmen. 45 Fans haben mitgeholfen, dem leeren Stadion zumindest für etwas visuelle Atmosphäre zu sorgen und ihre Lieblinge auf dem Weg zum sehnlichst erwarteten Meistertitel zu unterstützen. In der Stehplatzkurve thronen drei acht Meter hohe aufgemalte Stars-Wars-Figuren. «Zäme d’Sterne erobere», prangten in zwei Meter hohen Lettern auf einem Banner.

Bild: Urs Flüeler / Keystone

Trainer Dan Tangnes fieberte der schönsten Zeit im Hockey schon lange entgegen. «Wir können es kaum erwarten, die Show zu rocken», sagte der Norweger am Spieltag. Und seine Spieler liessen sich nicht zweimal bitten und kauften den Bernern sofort den Schneid ab. Nichts mit abwarten. Auf los ging es los.

Simion erzielt Saisontore Nummer 25 und 26

Und der Start in die Viertelfinal-Serie begann mit einer Szene, wie sie der interessierte Hockeyfan schon in unzähligen Situationen während der Qualifikation beobachten konnte. Mittendrin Ausnahmekönner Jan Kovar. Wenn er nur einen Moment ungenügende Bewachung erhält, dann stellt der Liga-Topskorer etwas Unerwartetes und Geniales an. So auch nach 38 Sekunden, als der tschechische Center hinter dem Tor den Puck auf Dario Simion passte, der Goalie Tomi Karhunen bereits zum ersten Mal bezwang.

Zugs Topskorer Jan Kovar (links) umkurvt den Berner Jesper Olofsson.

Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zug, 13. April 2021)

Zug hatte anschliessend die Möglichkeit nachzudoppeln. Jan Neuenschwander musste auf der Strafbank Platz nehmen. Statt in nummerischer Überzahl auf 2:0 zu erhöhen, kam die postwendende Antwort. Mit einem mustergültigen Konter konnte Neuenschwander (5.) von der Strafbank kommend ausgleichen.

Kurze Arbeitseinsätze für Albrecht und Diaz

Hart, härter, Playoffs: Die Teams benötigten keine Anlaufzeit und gaben sich Saures. Leidtragender war Yannick-Lennart Albrecht, der kurz nach dem Ausgleich von Simon Moser mit einem harten, aber regelkonformen Check in der neutralen Zone ausser Gefecht gesetzt wurde. Albrecht lag einen kurzen Moment benommen liegen, musste sich dann in Richtung Garderobe verabschieden. Nach einer kurzen Rückkehr war definitiv Feierabend.

Doch wie meist in dieser Saison liess sich Zug durch einen Rückschlag nicht beirren. Erneut war es Simion, der in der 8. Minute reüssierte. Es war bereits das 26. Saisontor für den Stürmer. Mit Captain Raphael Diaz fiel nach Albrecht ein weiterer Spieler für die restliche Spieldauer aus, nachdem er sich in Drittel eins in einem Zweikampf weh getan hatte. Trainer Dan Tangnes wollte und konnte nichts Genaueres sagen.

«Nach medizinischen Abklärungen wissen wir mehr.»

Das Fehlen des Captains machte sich bemerkbar. Die Abwehr wirkte nervös und unorganisiert. «Wir hatten Mühe. Da gibt es viel zu verbessern», sagte Santeri Alatalo und gab sich selbstkritisch. «Ich kam nicht auf Touren.»

Wer dachte, dass bei den Bernern nach zermürbenden Pre-Playoffs der Benzin im Tank schon halb leer war, hatte sich getäuscht. Keine Anzeichen von Kräfteverschleiss. Nach dem 3:1 durch Carl Klingberg (26.) tauchte der SCB im Mitteldrittel immer wieder gefährlich vor Leonardo Genoni auf. Colin Gerbers Anschlusstreffer (36.) war die logische Folge. Nach ein paar hochkarätigen Chancen der Gäste tütete Klingberg (50.) den Sieg ein. «Das war ein nervöser Auftakt, doch schliesslich zählt der Sieg», bilanzierte Tangnes.

Zug – Bern 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Piechaczek/Fluri.

Tore: 1. (0:38) Simion (Kovar) 1:0. 5. Neuenschwander (Praplan) 1:1. 8. Simion (Alatalo/Ausschluss Heim) 2:1. 26. Klingberg (Kovar/Ausschluss Conacher) 3:1. 36. Colin Gerber 3:2. 50. Klingberg (Senteler, Zehnder) 4:2.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Zug; 5-mal 2 Minuten gegen Bern.

Zug: Genoni; Geisser, Schlumpf; Stadler, Diaz; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Bern: Karhunen; Henauer, Untersander; Zryd, Andersson; Beat Gerber, Thiry; Colin Gerber; Moser, Jeffrey, Conacher; Scherwey, Praplan, Pestoni; Olofsson, Heim, Bader; Sopa, Neuenschwander, Berger; Sterchi.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Thürkauf, Thorell (verletzt), Hollenstein, Zgraggen (überzählig). Bern ohne Sciaroni (verletzt), Jeremi Gerber, Burren, Ruefenacht (überzählig).