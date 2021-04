EISHOCKEY «Wir haben mit der falschen Einstellung gespielt»: Leader Zug verliert die Partie gegen Schlusslicht Langnau innert 153 Sekunden Verkehrte Welt im Emmental. Im Duell der Gegensätze lässt sich der EV Zug von den SCL Tigers vorführen und verliert mit 3:5. Für Zug ist es die erste Niederlage nach sechs siegreichen Spielen in Serie. Für Langnau dagegen Balsam auf die geschundene Hockeyseele. Philipp Zurfluh aus Langnau 03.04.2021, 23.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle Tore im Video Video: TV24

Es sind Welten, welche zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers liegen. Da sind auf der einen Seite die Zentralschweizer, welche die Qualifikation dominieren, wie es noch nie eine andere Mannschaft in der Vergangenheit getan hatte. Und da sind andererseits die Emmentaler, die sich seit Wochen im Tiefflug befinden und das Saisonende herbeisehnen. Langnau ging in den letzten elf, 19 der letzten 20 und 24 der letzten 26 Spiele als Verlierer vom Eis. Am Donnerstag gegen Lugano kassierten die Tigers nach einer 3:1-Führung im letzten Drittel noch sechs Gegentreffer innert 15 Minuten und gingen mit 3:7 unter. Der Spielverlauf passte zur verkorksten Saison der Tigers. Auflösungserscheinungen machten sich bemerkbar.