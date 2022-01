Der EV Zug siegt gegen den HC Lugano mit 5:4 nach Verlängerung

Eishockey «Für den Gegner ist es mühsamer gegen 7000 Zuschauer anzukämpfen als gegen 22 Spieler»: EVZ-Trainer und Spieler wünschen sich mehr Unterstützung Der EV Zug bleibt in diesem Jahr ungeschlagen und gewinnt gegen den HC Lugano zum siebten Mal in Serie. Der 5:4-Erfolg ist bereits der zwölfte Sieg in der Zusatzschicht. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.01.2022, 23.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zug-Stürmer Grégory Hofmann scheitert hier an Lugano-Goalie Thibault Fatton. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 25. Januar 2022)

Plötzlich fielen die Tore wie reife Früchte. Innert 162 Sekunden hatte der EV Zug die Luganesi und deren elf Gästefans in Schockstarre versetzt. Die Tessiner wussten nicht, wie ihnen geschah. Nach 12 Minuten lag der EV Zug mit 3:0 in Front. Die Offensive funktionierte bereits wie eine gut geölte Maschine. Und nachdem der HC Lugano bereits in den vergangenen drei Direktbegegnungen 17 Gegentore kassierte, musste er die nächste Klatsche befürchten.

Der EVZ präsentierte zu Beginn des Spiels viele Offensivszenen. Die Marschrichtung war klar: Der siebte Sieg in Serie soll her. Man hätte meinen können, die Drei-Tore-Führung würde Begeisterung und Euphorie auf den Zuschauerrängen entfachen? Mitnichten. Es herrschte eine spezielle Atmosphäre in der Bossard-Arena. Man wähnte sich teilweise an einem Trainingsspiel oder an die Zeit zurückversetzt, als die Spiele vor einer Geisterkulisse ausgetragen wurden. Die Kommunikation unter den Spielern oder die Anweisungen der Trainer – viel war bis in die oberste Zuschauerreihe zu hören. «Wir haben sehr lange ohne Fans gespielt, wir brauchen sie. Ich wünschte, es würden mehr den Weg hierherfinden», sagte Coach Tangnes. Reto Suri pflichtete ihm bei:

«Natürlich wäre es schön, wenn sich nach einer 3:0-Führung die Arena in einen Hexenkessel verwandelt. Für den Gegner ist es mühsamer gegen 7000 Zuschauer anzukämpfen als gegen 22 Spieler. Es ist wie es ist.»

Lugano-Goalie: nach drei Minuten Feierabend

Gegen Ende des Spiels kam dann doch noch etwas Stimmung auf. Vor allem nach 14 Sekunden in der Verlängerung, als Niklas Hansson den 5:4-Sieg klarmachte.

Die Entscheidung: EVZ-Verteidiger Niklas Hansson vollendet in der 61. Minute zum 5:4-Sieg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Wie in einem Albtraum musste sich Lugano-Goalie Tobias Schlegel vorgekommen sein. Nach drei Minuten schied er verletzt aus. Mit einem «buona fortuna!» schickte der Stadionspeaker den 20-jährigen Ersatz, Thibault Fatton, aufs Eis, der bei den ersten drei Gegentoren eine unglückliche Figur machte – zweimal liess er sich zwischen den Beinschonern erwischen. Man fühlte sich als Beobachter dieser Szenerie an das Spiel gegen die SCL Tigers vergangenen Samstag zurückversetzt, als für Stammgoalie Ivars Punnenovs der Arbeitseinsatz nach fünf Minuten beendet war und der 18-jährige Louis Kurt zu seiner Feuertaufe in der National League kam.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Mysports

Boxplay: Unglaubliche Serie geht zu Ende

Statt zu beflügeln, verunsicherte die klare Führung den Meister. Wie schon in den vergangenen Spielen zog er ein schwaches Mitteldrittel ein. Es hagelte Puckverluste, Zuspiele fanden ihren Adressaten zu wenig oft – und in der Abwehr stimmte die Zuordnung nicht. Lugano dominierte das zweite Drittel mit 22 zu 10 Torschüssen. Dank Leonardo Genoni, der seit Jahresbeginn souverän und abgeklärte Leistungen abliefert, konnte der EV Zug die 3:2-Führung ins letzte Drittel retten. Eine kuriose Szene ereignete sich in der 43. Minute. Die Schiedsrichter entschieden nach Videostudium auf Tor. Tangnes nahm erfolgreich die Coaches Challenge, worauf die Unparteiischen ihren Entscheid revidierten – zum Unmut von Lugano-Trainer McSorley. Es wäre der Ausgleich gewesen.

Mit dem 5:4-Erfolg – dem zwölften in der Overtime inklusive Penaltyschiessen – bewahrt der EV Zug heuer seine Ungeschlagenheit. Eine andere Serie ging zu Ende: Nach unglaublichen 58 Minuten und 33 Sekunden in Unterzahl ohne Gegentor musste sich der EVZ bezwingen lassen. Auch deshalb, weil er sich fünf Strafen leistete.

Nach dem Gastspiel am Donnerstag in Bern, steht am Freitag das letzte Heimspiel vor der Olympiapause gegen Ajoie an. Äusserst fraglich, ob dann mehr Fans den EV Zug unterstützen werden:

«Wir wollen eine Heimmacht werden, dazu benötigen wir die Fans. Sie können das Team elektrisieren», betonte Tangnes.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen