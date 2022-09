Der EV Zug zittert sich zum 4:3-Sieg gegen den HC Ajoie.

EVZ-Ajoie 4:3 - die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey «Wir können nicht immer Champagner-Hockey spielen»: Am EVZ-Vatertag sündigt der Meister reihenweise und müht sich zum Sieg Aussenseiter Ajoie macht dem Favoriten das Leben schwer. Jan Kovar ist mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 24.09.2022, 23.54 Uhr

Nach einer NHL-Tradition hat der EV Zug die Väter der Spieler und Betreuer dazu eingeladen, die Mannschaft während eines Tages zu begleiten und hautnah dabei zu sein. Bereits am Vormittag beim Warm-up und der Vorbereitung aufs Spiel durften sich die Interessierten ein Bild davon machen, wie der Trainer-Staff den Matchplan für das Duell gegen Ajoie präsentierte.

Nach seinem Tor zum 3:2 nimmt Jan Kovar die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 24. September 2022)

«Das Gezeigte im ersten Drittel entsprach exakt dem Gegenteil, was wir uns vorgenommen hatten. Aber so ist Sport», sagte Dan Tangnes nach dem 4:3-Sieg. Der Coach der Zuger hatte den Humor nicht verloren. «Wenn alle einen klaren Sieg erwarten, ist es immer eine Geduldsprüfung.» Test bestanden, darf man hinterher konstatieren.

Zunächst rieb sich das Publikum in der Bossard-Arena verwundert die Augen. Welche Mannschaft ist Meister und welches Team hat in der letzten Saison 224 Gegentore in 51 Spielen kassiert? Unerklärlich träge und behäbig trat der EV Zug auf. Spielwitz? War keiner zu sehen. Nennenswerte Torchancen? Eine Mangelware. «Die Mannschaft hat naiv gespielt, der Gegner hat uns teilweise alt aussehen lassen», analysierte Tangnes.

Hadert mit dem Auftritt seines Teams im Startdrittel: Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 24. September 2022)

Die Ajoulot waren giftig in den Zweikämpfen und zeigten als Aussenseiter keinen Respekt vor dem Favoriten. Das Ajoie-Tor nach 63 Sekunden war schön herausgespielt, doch die Zuger Defensive gab lediglich Begleitschutz. Wie schon in den vergangenen Spielen kam der EV Zug in den ersten 20 Minuten schwer in die Gänge. Tobias Geisser suchte nach Gründen: «Jeder Einzelne weiss, was wir besser machen müssen. Es ist eine Kopfsache.» Und Yannick Zehnder gab zu bedenken:

«Alle Gegner wollen es uns zeigen und sind sehr motiviert. Kompliment an Ajoie. Sie verfügen über ein starkes Team, das noch so manchen anderen Mannschaften einheizen wird.»

Noch vor acht Monaten demütigten die Zuger überforderte, gar desolate Jurassier mit 11:0. Sie realisierten fast einen zehn Jahre alten Rekord. Letztmals schoss am 16. Februar 2013 ein Team aus der National League mehr als zehn Tore in einem Spiel (12:0). Der ehemalige, langjährige Profi-Schiedsrichter Stéphane Rochette masste sich damals an, Dan Tangnes dafür zu kritisieren, dass er seine besten Spieler auch in den Schlussminuten aufs Eis schickte. Der heutige Hockey-Experte fand es «unzulässig »und «respektlos».

Ajoie-Spieler blocken 27 Schüsse

Diesmal war der EV Zug bis zur Schlusssirene auf seine besten Spieler angewiesen. Sechs Sekunden vor Ende der Partie war nochmals das Eingreifen von Goalie Luca Hollenstein nötig. Eigentlich hätte der EV Zug im Mitteldrittel bereits alles klar machen müssen. Es war geprägt durch Einbahnhockey. Die Zentralschweizer hatten gute, zum Teil exzellente Chancen im Minutentakt. Dario Allenspach scheiterte zweimal alleinstehend vor dem Tor. Die Schüsse von Lino Martschini und Grégory Hofmann knallten ans Gestänge.

Ob der Kopf, ein Bein oder ein Arm: Viele Male stand irgendein Körperteil eines Ajoulot einem Abschlussversuch im Weg. So wehrten die Spieler insgesamt 27 Schüsse ab. Und hinten zwischen den Pfosten konnten sie auf einen gut aufgelegten Tim Wolf zählen, der eine starke Leistung abrufen konnte. Er nährte mit seinen Paraden die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Nach der 2:1-Führung durch Martschini, kam die Antwort der Gäste postwendend. Als Kovar mit seinem zweiten Tor und Hofmann im dritten Drittel auf einen Zwei-Tore-Vorsprung erhöhten, schien der Spielausgang klar.

Doch in den Jurassiern steckte viel Kampfgeist und Leidenschaft. Das zementierten sie schon am Freitagabend gegen den HC Ambri-Piotta, als sie nach einem 0:3-Rückstand die Köpfe nicht hängen liessen und sich in die Verlängerung retteten. Nach dem 3:4-Anschlusstreffer mussten die Zuger nochmals zittern. Trainer Tangnes versuchte die positiven Dinge aus dem Spiel hervorzustreichen und sagte:

«Alle haben sehr hohe Erwartungen an uns, das müssen wir ausblenden. Wir können nicht immer Champagner-Hockey spielen.»

Zurück zum EVZ-Vatertag: «Es ist eine tolle Sache gewesen», fand Geisser. Sein Vater Marcel zeigte sich sichtlich stolz: «Ich bin sein grösster Kritiker, aber er hat das gut gemacht.» Hinterher waren alle gut gelaunt, auch wenn der Matchplan eine andere Marschroute vorgegeben hatte.

Zug – Ajoie 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)



Bossard-Arena. – 6821 Zuschauer. – SR: Tscherrig/Hürlimann.

Tore: 2. Schmutz (Pouilly, Devos) 0:1. 22. Kovar (Simion, Djoos) 1:1. 38. Martschini (Cehlarik, Hansson/Powerplay) 2:1. 39. Gauthier-Leduc (Bakos, Hauert) 2:2. 46. Kovar (Hofmann, Stadler) 3:2. 49. Hofmann (Kovar, Simion) 4:2. 53. Birbaum (Macquat, Arnold) 4:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug ; 4-mal Minuten gegen Ajoe.

Zug: Hollenstein; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Ajoie: Wolf; Pilet, Gauthier-Leduc; Pouilly, Brennan; Hauert, Birbaum; Thiry, Kohler; Schmutz, Devos, Bakos; Bozon, Gauthier, Asselin; Romaneghi, Frossard, Sciaroni; Vouillamoz, Macquat, Arnold.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt); Nussbaumer, Vogel, Wüthrich (alle überzählig).

