EVZ-Trainer Dan Tangnes will wieder Tore sehen

Eishockey «Wir lassen uns das gute Gefühl nicht kaputtreden»: EVZ-Trainer bleibt cool – aber fordert eine Reaktion Kehrt beim EV Zug der Schlendrian ein? Nach drei spielfreien Tagen will die Mannschaft am Samstag gegen den EHC Biel zurück in die Erfolgsspur finden – und wieder Tore schiessen.

EVZ-Trainer Dan Tangnes: «Die beiden Trainingstage haben gut getan.» Bild: Andy Müller / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

Der Kampf um die direkten Playoff-Plätze spitzt sich zu und geht in die finale Phase. Die definitive Entscheidung, welche sechs Mannschaften sich direkt für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren, sie könnte erst am letzten Spieltag, am nächsten Montag gegen 22 Uhr fallen. Weil nicht alle Teams das volle Programm von 52 Spielen absolvieren können, bleibt bei der Endabrechnung der Punkte-Koeffizient pro Spiel der entscheidende Faktor für die Schlussrangliste.

Zwischen Rang fünf und acht geht es äusserst eng zu und her. Den fünftplatzierten EHC Biel und den achtplatzierten Genève-Servette trennen nur 0,034 Punkte. Es ist nicht auszuschliessen, dass Tausendstelpunkte über «sein oder nicht sein» den Ausschlag geben. So mancher Hockeyfan der am Strichkampf involvierten Klubs wird seinen Taschenrechner hervorgekramt haben, um alle mögliche Szenarien durchzukalkulieren. «Gott sei dank brauche ich keinen Taschenrechner», sagt Tangnes und lacht:

«Wir sind in der komfortablen Lage, ohne Druck zu spielen. Für andere Teams geht es um viel mehr.»

Die Spieler sind wieder «zugänglicher»

Die Zentralschweizer könnten sich im Grunde bequem zurücklehnen und die beiden Spiele – am Samstag auswärts gegen den EHC Biel, am Montag zu Hause gegen die ZSC Lions – mit der nötigen Lockerheit in Angriff nehmen. Aber Yannick Zehnder mahnt:

«Das wäre sehr fahrlässig. Die letzten Spiele waren für uns ein Augenöffner.»

Was der Stürmer anspricht, ist die Zuger Niederlagenserie. 0:4, 0:4, 0:3: Drei Pleiten am Stück sind dem EV Zug in dieser Saison nur zweimal widerfahren. Bei diesen Ergebnissen ist Tangnes nicht zum Lachen zu Mute.

«Es ist eine Lektion und zeigt uns auf, dass wir als Verlierer vom Eis gehen, wenn wir nicht unser Bestes geben.»

Trotz der Baisse hat es der EV Zug selber auf dem Stock, ob er die Regular Season auf Platz eins abschliessen wird. Der Meister hat am Freitagabend ohne zu spielen die Tabellenführung übernommen, weil Fribourg-Gottéron erneut Federn lassen musste (4 Spiele, 4 Niederlagen). Der EV Zug strebt seinerseits an, die Punkte 99 bis 104 einzufahren. «Es herrscht im Team eine gute Energie. Es wird wieder mehr gelacht. Die Spieler klopfen Sprüche und sind zugänglicher», erklärt Tangnes. Als die Spieler den Marathon-Spielplan mit sechs Partien in acht Tagen bewältigt haben, ist laut dem 43-Jährigen jeder mit sich selber beschäftigt gewesen. «Die beiden Trainingstage haben gut getan und waren eine Art Rückkehr zur Normalität.»

«Wir wissen, zu was wir fähig sind», sagt Stürmer Yannick Zehnder. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Zehnder: «Der falsche Zeitpunkt, alles zu hinterfragen»

Fehlender Einsatz konnte man den Spielern bei der 0:3-Niederlage am Dienstag gegen Lausanne nicht vorwerfen. Sie blockten insgesamt 28 Schüsse. Doch in der Defensive hatten die Waadtländer viel zu häufig leichtes Spiel. Und in der Offensive fehlte «der letzte Zwick», wie es Zehnder beschreibt. Seit 181 Minuten fiebert der EV Zug nun schon einem Torerfolg entgegen. Wie stark nagt diese Horror-Serie am Selbstvertrauen? Der 24-Jährige ist überzeugt:

«Wir wissen, zu was wir fähig sind. Es ist der falsche Zeitpunkt, alles zu hinterfragen, was vorher funktioniert hat.»

Und Tangnes bekräftigt: «Unter Berücksichtigung aller Umstände können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Wir lassen uns das gute Gefühl durch diese drei Niederlagen nicht kaputtreden.» Trotz der Tormisere stellt der EV Zug nach wie vor das offensivbeste Team. Der Trainer erwartet gegen Biel einen «kämpferischen und leidenschaftlichen Auftritt.» Und nicht zu vergessen: «Gegen ein paar Tore habe ich nichts einzuwenden...» Aller Voraussicht kann Verteidiger Samuel Kreis nach verletzungsbedingter Absenz wieder mitmischen, das Comeback Dominik Schlumpf muss warten.

Dan Tangnes und Yannick Zehnder wollen die positive Energie und die gute Stimmung aus den Trainings nach Biel mitnehmen und wieder für ein positives Resultat sorgen. Den Taschenrechner lassen sie zu Hause.

