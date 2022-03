Drei Spiele, null Tore: Historische Torflaute beim EV Zug

Eishockey «Wir müssen reinen Tisch machen»: Die Gründe für die historische Torflaute beim EV Zug sind vielschichtig – aber nicht beunruhigend Der EVZ-Schnellzug hat Motorenprobleme. Die Mannschaft sehnt sich seit 181 Minuten auf einen Torjubel. Der Trainer kann trotzdem noch ruhig schlafen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 09.03.2022, 20.00 Uhr

Drei Spiele, 0:11-Tore: Enttäuschte Gesichter beim EV Zug nach der 0:4-Niederlage in Lausanne. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 7. März 2022)

Es gibt Geschichten, wie sie nur der Sport schreiben kann: Verrückte, emotionale, absurde. Der EV Zug verfasst gerade ein weniger schönes Kapitel, dafür ein historisches. Die nackten Zahlen: Drei Spiele, ein Torverhältnis von 0:11, seit sage und schreibe 181 Minuten sehnt der amtierende Meister einen Torjubel herbei. Eine solche Tormisere erlebte der EVZ seit der Aufzeichnung der Daten vom Schweizer Hockey Verband (Saison 2008/09) noch nie.

Eine Flaute, wie sie vor einer Woche wohl nicht der grösste Pessimist prognostiziert hätte. Der EV Zug erfährt gerade am eigenen Leib, wie schnell die Emotionen vom einen Extrem ins andere überschwappen. In den letzten sechs Heimspielen hat die Equipe nicht weniger als 43 Treffer erzielt, die Gegner teilweise vorgeführt.

Nun strauchelt Zug. Eine dramatische Entwicklung? Nein. Flattern die Nerven? Nein. Die Zentralschweizer haben gar eine minime Chance, die Qualifikation auf Platz eins zu beenden. Was dem EV Zug schonungslos vor Augen geführt wird: Der Grat zwischen Souveränität und plötzlich auftretender Ohnmacht ist schmal. Siege und Niederlagen liegen nah beisammen. So musste sich auch das Starensemble der ZSC Lions bereits zweimal vom «konkurrenzlosen» Ajoie HC vorführen lassen.

Wenn der letzte Biss fehlt

Bei der dienstäglichen 0:3-Niederlage des EV Zug gegen Lausanne geht fast alles schief, was schief gehen kann. Stürmer Anton Lander schafft gar das Kunststück, das eigene Team in doppelter Überzahl mit einem Bandencheck zu schwächen. Die Konsequenz: eine der unnötigsten Zwei-Minuten-Strafen in dieser Saison. «Es ist fast zum Verzweifeln, am liebsten möchte man in den Stock beissen», haderte Reto Suri später.

Offensichtlich ist: Die spielerische Leichtigkeit ist abhandenkommen. Was auch mit der fehlenden mentalen und physischen Frische zusammenhängt. Nach sechs Spielen in acht Tagen läuft das Team auf dem Zahnfleisch. Dazu kommen die Härte und der unbedingte Wille von Gegnern wie Genève-Servette und Lausanne, die im Gegensatz zum EV Zug auf jeden Punkt angewiesen sind. Und schliesslich stossen die letzten Runden der langen Qualifikation nicht nur bei den EVZ-Fans auf bescheidenes Interesse: Auch beim Team kann nicht in Abrede gestellt werden, dass es am letzten Biss, am bedingungslosen Willen fehlt. Und ein paar Prozentpunkte Einsatz weniger rächen sich.

Suri: «Alles detailliert auseinandernehmen»

Die drei spielfreien Tage sind ein Segen «um der Regeneration das nötige Gewicht zu geben», sagt Trainer Dan Tangnes. Sorgenfalten hat der Norweger noch keine. «Ich kann immer noch ruhig schlafen.» Für Assistenzcaptain Suri ist aber auch klar, dass eine Aufarbeitung der letzten Auftritte vonnöten ist. «Wenn es eine Formel gäbe, um aus dieser Situation rauszukommen, würde sie jeder anwenden. Man muss den optimalen Mix finden.» Das heisst für ihn: Abschalten, reden und trainieren. Suri ist einer, der die Dinge beim Namen nennt, nie Schönfärberei betreibt:

«Wir müssen reinen Tisch machen und alles detailliert auseinandernehmen.»

Einen ersten Schritt haben die Spieler gemacht: Bereits am Montag kam es in Lausanne zur Aussprache – ohne Trainer Tangnes. Dieser sagt: «Die Chemie stimmt, das Team lebt.»

«Ich kann immer noch ruhig schlafen», sagt EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 25. Februar 2022)

Bald sind Playoffs: Es ist eine Herausforderung, den Schalter wieder umzulegen, daran sind immer wieder Mannschaften gescheitert. Ein Beleg dafür, dass der EVZ mental gefestigt ist, nach Rückschlägen das Spielsystem nicht in Frage stellt, ist auch der bisherige Saisonverlauf: Drei Niederlagen in Serie sind ihm erst einmal widerfahren. Und tanzt ein Spieler aus der Reihe, wird das von Tangnes nicht goutiert. «Allen Egos ist bewusst, sich einem gemeinsamen Ziel unterzuordnen.» Dieses heisst Titelverteidigung. Auf der Route dorthin wird der eine oder andere Stolperstein aus dem Weg geräumt werden müssen.

Der EV Zug hat nach wie vor alle Möglichkeiten, wieder für positive Geschichten zu sorgen.

