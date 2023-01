Eishockey Zuversicht statt Resignation: Jetzt meldet sich EVZ-Stürmer Hofmann nach seiner Verletzung zu Wort Der EV Zug muss rund zehn Wochen auf Grégory Hofmann verzichten. Der Stürmer spricht über seine Emotionen und ist optimistisch, in den Playoffs wieder mitmischen zu können. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.30 Uhr

36 Punkte in 33 Spielen: Grégory Hofmann hat teamintern am meisten gepunktet. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 13. Januar 2023)

Für Grégory Hofmann endet der Champions-Hockey-League-Halbfinal auf bittere Art und Weise. Im Mitteldrittel verletzt sich der 30-jährige Stürmer nach einem Zusammenprall unglücklich am Fuss. Am Donnerstag macht der EV Zug publik: Der Topskorer fällt rund zehn Wochen aus. Jetzt äussert sich Hofmann über seinen Gesundheitszustand.

Wie geht es Ihnen?

Grégory Hofmann: Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, es geht mir sehr gut. Aber ich bin mittlerweile wieder zu Hause und richte den Blick nach vorne.

Als der Fuss umgeknickt ist, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Ich habe sofort gespürt, etwas ist kaputt. Sonst hätte ich nicht sofort das Eis verlassen. Zunächst dachte ich nicht ans Aufgeben und wollte weiterspielen. Als ich dann den Schlittschuh ausgezogen habe, war mir klar, ich lasse es lieber sein.

Wie haben Sie anschliessend vom Halbfinal-Ausscheiden erfahren?

Zusammen mit dem Mannschaftsarzt habe ich das Spiel im Spital zu Ende geschaut. Schade, hat es nicht für den Final gereicht. Aber wenn wir immer mit dieser Intensität spielen, mache ich mir keine Sorgen für den weiteren Saisonverlauf.

Die Röntgenbilder zeigen, es ist nichts gebrochen. Sie haben Glück im Unglück.

Es hätte schlimmer kommen können. Ich würde mich nächstes Mal wohl anders verhalten in einer ähnlichen Situation.

Machen Sie sich Vorwürfe?

Nein, es war viel Pech dabei. Aber in dieser Aktion hat mir vielleicht die Cleverness gefehlt. Ich wollte aggressives Forechecking betreiben und war zu ungestüm. Ich hätte das Spiel besser lesen und dosierter angreifen können.

Wie haben die Mannschaftskollegen auf den Verletzungsschock reagiert?

Sie haben sich natürlich eine andere Diagnose erhofft. Ich erhalte viele positive Nachrichten, die mich aufmuntern. Eine Menge Leute kümmern sich um mich. Ich war am Donnerstag beim Team in der Garderobe und habe gesagt, «ich glaube an euch».

Wie sieht Ihr Comeback-Zeitplan aus?

In vier Wochen steht der nächste Termin beim Arzt an. Dann werden wir schauen, wie der Heilungsprozess verläuft. Ich möchte in einem möglichen Playoff-Halbfinal wieder in Bestform spielen. Ein ambitioniertes Ziel, aber es ist möglich.

Sie klingen ziemlich entspannt.

Das bin ich. Ich habe gar keine andere Wahl, als mich mit der Verletzung zu arrangieren und das Beste aus der Situation zu machen. Zwei Monate vor dem Playoff-Start eine Verletzung auszukurieren, ist nicht optimal. Aber die Pause dauert keine Ewigkeit und ich werde in acht Wochen nicht alles verlernt haben. Ich bin sehr positiv gesimmt.

Woraus schöpfen Sie diesen Optimismus?

Als Sportler ist man ein Wettkampftyp und mit den Playoffs beginnt die Zeit, worauf man sich schon vor der Saison freut und im Sommertraining darauf hinarbeitet. Ich tue alles dafür, möglichst bald wieder auf das Eis zurückzukehren und die Mannschaft bei der Mission Titelverteidigung zu unterstützen.

