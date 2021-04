Eishockey Zweiter Rückschlag für den EV Zug: Der SC Bern siegt 6:2 und gleicht die Playoff-Serie aus Der EV Zug verliert auch das zweite Auswärtsspiel im Viertelfinal gegen Bern mit 2:6. Der Favorit leistet sich zu viele Strafen. Die Playoff-Serie steht nun bei 2:2. René Barmettler aus Bern 19.04.2021, 23.14 Uhr

Berns Eero Elo trifft zum 1:1, die Zuger Leonardo Genoni und Tobias Geisser haben das Nachsehen. Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 19. April 2021)

In der 52. Minute verstand Zugs US-Amerikaner Justin Abdelkader die Welt definitiv nicht mehr. Zum dritten Mal in dieser Partie und zum zweiten Mal innert drei Minuten schickten ihn die Schiedsrichter auf die Strafbank. Der letzte Ausschluss wegen Behinderung schien zumindest fragwürdig. Das erschwerte die Zuger Aufholjagd zusätzlich, machte sie schliesslich gar unmöglich. Denn unmittelbar nach Ablauf der erwähnten Strafe gelang dem SC Bern die Vorentscheidung zum 4:2. Die 25 zugelassenen Fans in der SCB-Kurve waren aus dem Häuschen. Die beiden letzten Tore erzielten die Berner dann noch ins verwaiste Zuger Tor.

Eine 2:6-Niederlage wie schon in Spiel zwei, EVZ-Stürmer Yannick Zehnder wusste auch warum:

«Im letzten Abschnitt hatte es Strafen gegen uns gehagelt, wir waren zu undiszipliniert.»

Lange sei diese Partie sehr ausgeglichen gewesen, «wir hatten uns sehr viele Chancen erarbeitet». Doch vor dem gegnerischen Tor blieben die Zentralschweizer meist zu harmlos.

Diaz und Albrecht sind wieder zurück

Der EVZ durfte die Reise nach Bern mit berechtigtem Optimismus antreten. Einerseits dank dem überzeugenden 3:0-Sieg vom Samstag, andererseits waren die zuletzt verletzten Raphael Diaz und Yannick-Lennart Albrecht wieder mit von der Partie. Nun standen die Berner unter Druck. Denn die Spitzen, die sie nach dem 6:2-Sieg im zweiten Spiel in Richtung Zug abgefeuert hatten, zielten bekanntlich ins Nichts. Nach der samstäglichen Niederlage mussten sich die Spieler des SC Bern ausgerechnet von einem Österreicher vorhalten lassen, was eigentlich die Schweizer Eigenschaften seien. SCB-Trainer Mario Kogler kritisierte: «Die Bescheidenheit und dieses am Boden bleiben war nicht bei allen da.»

Seine Spieler schienen ihn verstanden zu haben. Den frühen Rückstand nach 73 Sekunden am gestrigen Abend durch einen schnellen Zuger Konter brachte Bern nicht aus dem Konzept. Nach Yannick Zehnders Treffer fingen sich die Zentralschweizer in der Offensivzone ziemlich dämliche Strafen durch hohe Stöcke ein. Erst sass der Schwede Carl Klingberg draussen: Dieser musste von der Strafbank aus mitansehen, wie SCB-Goalie Tomi Karhunen die Zuger mit einem Pass in die Tiefe überraschte. Eero Elo, der für den verletzten Jesper Olofsson verpflichtet wurde, erzielte bei seiner Playoff-Premiere für den SCB den Ausgleich (6.). Inti Pestoni glückte acht Minuten danach mit einem Handgelenkweitschuss das 2:1 – Tristan Scherwey hatte EVZ-Goalie Leonardo Genoni geschickt die Sicht genommen.

Die zweite Unterzahlsituation nach dem Ausschluss von Justin Abdelkader schienen die Zuger bereits überstanden zu haben. Aber weil die nächste Strafe bereits angezeigt war, spielten die Berner mit sechs gegen fünf Feldspielern, was André Heim prompt zum 3:1 ausnützen konnte (17.). Effizienz pur für das Heimteam, das die zwei Unterzahlspiele im Startdrittel schadlos über die Bühne brachte. Im Mitteldrittel zeigten sich die Zuger wieder entschlossener, machten diesmal vieles richtig, feuerten 19 Mal den Puck auf Karhunen ab. Im vierten Überzahlspiel klappte es endlich aus Zuger Sicht, den Schuss von Diaz lenkte Abdelkader ab, die Zuger Hoffnungen auf den ersten Auswärtssieg in dieser Serie lebten weiter. Zu mehr als diesem 2:3 reichte es allerdings nicht.

Der Druck liegt nun wieder bei den Zugern

Im Schlussabschnitt nahm sich der EVZ nämlich selber aus dem Spiel. Drei Unterzahlspiele zwischen der 44. und 52. Minute kosteten Kraft. Kraft, die fehlte, um einen an diesem Abend wiederum entschlossenen SC Bern noch in Bedrängnis zu bringen. Die Zuger bringen in dieser Serie die gewünschte Konstanz noch nicht auf die Reihe.

«Es liegt an uns, diese wieder zu finden. Leider waren wir zwei Mal zu undiszipliniert», sagte Zehnder, der hofft, dass auch seine Teamkameraden nach dieser Niederlage ein solch schlechtes Gefühl beschleicht, «das die Energie für die notwendige Reaktion freimacht». Diese ist im Spiel vom Mittwoch dringend notwendig. Eine Heimniederlage würde den grossen Dominator der Qualifikation in arge Bedrängnis bringen.



Bern – Zug 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)

Postfinance-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Salonen/Urban.

Tore: 2. Zehnder 0:1. 6. Elo (Jeffrey, Karhunen/Ausschluss Klingberg) 1:1. 14. Pestoni (Praplan) 2:1. 17. Heim (Strafe gegen Zug angezeigt) 3:1. 33. Abdelkader (Diaz, Martschini/Ausschluss Scherwey) 3:2. 54. Untersander (Conacher) 4:2. 57. Moser (ins leere Tor) 5:2. 60. Conacher (ins leere Tor) 6:2.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Bern; 6-mal 2 Minuten gegen Zug.

Bern: Karhunen; Beat Gerber, Untersander; Zryd, Andersson; Colin Gerber, Thiry; Burren; Moser, Jeffrey, Conacher; Scherwey, Praplan, Pestoni; Bader, Heim, Elo; Sopa, Neuenschwander, Berger; Sterchi.

Zug: Genoni; Geisser, Schlumpf; Stadler, Diaz; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Bemerkungen: Bern ohne Olofsson, Sciaroni, Blum, Ruefenacht (verletzt). Zug ohne Wüthrich (verletzt), Zgraggen, Thürkauf, Thorell, Nussbaumer, Allenspach (überzählig).