Eishockey Zweiter Vollerfolg gegen Fribourg: Der EV Zug doppelt auswärts nach und gewinnt mit 3:2 Fribourg-Gottéron spielt stark: Doch ein effizienter und selbstbewusster EV Zug siegt dennoch mit 3:2. René Barmettler aus Fribourg 10.01.2021, 21.00 Uhr

Erfolgreiches Wochenende: Der EV Zug mit Livio Stadler gewinnt auswärts gegen Fribourg-Gottéron. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Es ist ein eiskalter Wintertag im schneebedeckten Fribourg. Und mindestens genau so eiskalt agierte der Gast aus Zug. Trotz viel weniger Torschüsse (19:35) erzielten die Zentralschweizer drei Treffer, kassierten nur deren zwei und unterbanden so die angekündigten Revanchegelüste von Fribourg-Gottéron nach der 3:6-Niederlage in Zug vom vergangenen Freitag.

Eine eindrückliche Serie wurde vom EV Zug fortgesetzt: Die letzte Niederlage nach 60 Minuten erlitt er am 13. November, also vor zwei Monaten. Damals verlor Zug nach einer desolaten Leistung bei Genève-Servette (0:4). Seither holten die Zentralschweizer in 15 Partien 35 Punkte, verloren bloss vier Begegnungen nach Verlängerung oder Penaltyschiessen.

Dank diesen zwei Vollerfolgen gegen Fribourg baute der EVZ die Tabellenführung aus. In beiden Partien schrieb Carl Klingberg die Erfolgsgeschichte mit: Dem in dieser Saison etwas zu ungestüm und unglücklich kämpfenden Schweden flog am Freitag im Schlussabschnitt eine Scheibe ins Gesicht. Trotz langer Blutspur auf dem Eis spielte er mit Wattebäuschen in beiden Nasenlöchern weiter. Und wie: Zuerst legte er für Yannick Zehnder auf, der zum 5:2 traf, kurz darauf erzielte Klingberg das 6:2. «Ich wollte so schnell wie möglich auf das Eis zurück, um dem Team zu helfen», erinnerte er sich nach der gestrigen Partie.

Seinen Lauf gegen Ende des «Hinspiels» setzte er im Sonntagsspiel sogleich fort: Nach bereits 49 Sekunden bezwang er mit einem harmlosen Schuss National-Goalie Reto Berra zum 1:0 für die Gäste. Ein wertvoller Treffer, wie sich schliesslich herausstellte. Und einer, der den Schweden glücklich machte, wie er nach Spielschluss betonte: «Mir lief es in dieser Saison nicht besonders gut. Ich hatte zwar viele gute Chancen, traf aber nicht. Nun bin ich glücklich, dass es mir wieder läuft.» Glück im Unglück hatte er auch: Die Nase ist nicht gebrochen, nur stark angeschwollen.

Bange Schlussviertelstunde für die Zuger

Nach Klingbergs Tor zum 1:0 kam es für die Zentralschweizer noch besser: Grégory Hofmann baute den Vorsprung in der 11. Minute auf 2:0 aus. Nach dem ersten Seitenwechsel drehte Gottéron so richtig auf: Bis zur zweiten Pausensirene egalisierte es den Spielstand. Beim 1:2 (34.) verloren die Zuger in der eigenen Zone die Übersicht. Jérémie Kamerzin drückte die Scheibe über die Linie. Bloss drei Minuten danach liessen die Zentralschweizer Samuel Walser praktisch ohne Gegenwehr gewähren – 2:2.

Im Schlussabschnitt erwischte Zug wiederum den besseren Start: Dario Simion schloss einen schnell vorgetragenen Konter über Hofmann und Jan Kovar zum 3:2 ab. Die Schlussviertelstunde überstand der EVZ mit etwas Glück und dank einem wiederum starken Leonardo Genoni im Tor. Das heimstarke Team spielte die letzten 101 Sekunden mit sechs gegen vier Feldspieler, musste schliesslich aber im zehnten Heimspiel dieser Spielzeit die zweite Niederlage hinnehmen. EVZ-Stürmer Lino Martschini zeigte sich entsprechend erfreut: «Wir schossen zu Beginn zwei wichtige Tore, waren dann in der zweiten Pause dann nicht mehr zufrieden. Wir zeigten danach aber eine starke Reaktion. Es tut gut, wenn eine solche Leistung gegen einen starken Gegner belohnt wird. Diesen Moment dürfen wir geniessen.»

Und auch diesen: Zug ist auswärts so eiskalt wie keines sonst: Aus 13 Spielen resultierten 28 Punkte – 2,15 Zähler im Schnitt.

Der EV Zug bejubelt seinen Vollerfolg gegen Fribourg-Gottéron. Bild: Cyril Zingaro/Keystone