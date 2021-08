Der EV Zug startet in die Champions Hockey League.

Eishockey «Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl» – EVZ-Trainer Tangnes über die Rückkehr in seine schwedischen Heimat Der EV Zug startet am Donnerstagabend (18.05 Uhr) gegen den schwedischen Vizemeister Rögle BK in die europäische Königsklasse. Ein ganz besonderes Spiel für Dan Tangnes. Philipp Zurfluh 26.08.2021, 05.00 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes will nun auch europäisch für Furore sorgen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zug, 9. August 2021)

Der EV Zug und die Champions Hockey League (CHL): Noch hat sich aus dieser Verbindung keine innige Liebesbeziehung herauskristallisiert. Mit sieben Teilnahmen sind die Zentralschweizer zwar zusammen mit Frölunda HC (SWE) und Tappara Tampere (FIN) Rekord-Teilnehmer im internationalen Wettbewerb, doch eine Qualifikation für die Viertelfinals (2019/20) war das höchste der Gefühle für den Schweizer Meister.

Obwohl im Länder-Ranking nur Schweden der Schweiz vor der Sonne steht, konnten die Schweizer Klubs seit der Einführung des internationalen Wettbewerbs 2014, vorsichtig formuliert, keine Stricke zerreissen. Fribourg und Davos marschierten je einmal ins Halbfinal. Das war es auch schon. Der EV Zug erreichte zuletzt vier Mal in Folge die K.o.-Phase. Doch nur mit dem Überstehen der Gruppenphase will man sich bei den Zentralschweizern längst nicht mehr begnügen. Zu gross sind die Ansprüche, auch auf internationalem Parkett für Furore zu sorgen. Der Gewinn der CHL würde sich durchaus auch finanziell lohnen. Über 500’000 Franken würden in die EVZ-Kasse fliessen.

Doch bis zu einem möglichen Final am 1. März 2022 hätte Zug noch so manches Schwergewicht zu bezwingen. Allen voran Frölunda HC: Das Nonplusultra auf europäischer Ebene wird wohl auch in dieser Saison ganz vorne mitmischen. Das schwedische Top-Team hat schon vier Mal mal die Königsklasse gewinnen können.

Heute misst sich Zug mit einem anderen schwedischen Klub: Letztjähriger Playoff-Finalist Rögle BK aus der 40’000-Einwohner-Stadt Ängelholm an der schwedischen Westküste. Als «absolutes Traumlos» bezeichnete Trainer Dan Tangnes den Widersacher. Logisch: Der Norweger verbrachte dort als Spieler und Trainer knapp über zehn Jahre seiner Karriere – und er lernte in Ängelholm seine Frau Anja kennen. Das im Sommer fertig renovierte Haus der Familie Tangnes befindet weniger als drei Kilometer vom Eisstadion entfernt.

Weil jedoch die Heimstätte von Rögle BK derzeit saniert wird, findet die Partie 50 Kilometer nördlich statt, in Halmstad. Dort trägt normalerweise Halmstad HF, der Eishockeyklub aus der dritthöchsten schwedischen Liga seine Heimspiele aus. Doch das tut der Vorfreude des EVZ-Trainers keinen Abbruch:

«Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, auf Freunde und Bekannte aus früheren Zeiten zu treffen.»

EVZ-Trainer Dan Tagnes bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Bild: Stefan Kaiser (Cham 22. Dezember 2020)

Wegen Corona kann die Zuschauerkapazität (3500) nicht ausgeschöpft werden. 1000 Zuschauer sind erlaubt, alle Tickets sind bereits verkauft.

Tangnes lädt ein zur Wohnungsbesichtigung

Bereits am Mittwochmorgen um 5 Uhr brach die EVZ-Entourage mit dem Bus im Spitzensport OYM in Cham auf, zwei Stunden später nahm die Swiss-Maschine Kurs Richtung Kopenhagen. Mit dem Bus ging es weiter nach Ängelholm. Am Nachmittag stand ein einstündiges Training auf dem Eis auf dem Programm. Tangnes zeigte sich äusserst gastfreundlich und lud am Abend seine beiden Assistenten Josh Holden und Niklas Gällstedt zu einer Wohnungsbesichtigung ein.

Der EVZ-Trainer ist jedoch darauf bedacht, sich trotz des für ihn besonders emotionalen Gastspiels, auf das Sportliche zu konzentrieren. «Wir müssen Rögle ernst nehmen. Der Klub hat sich in den letzten Jahr etabliert und professionalisiert. Und wenn man in Schweden um den Meistertitel spielt, dann kann man auch auf europäischem Niveau brillieren.» Übrigens: Rögle hat im Playoff-Viertelfinal der vergangenen Saison den viermaligen CHL-Sieger Frölunda HC eliminiert.

Tangnes visiert den Champions-League-Thron an. «Unsere Ansprüche sind gestiegen, wir wollen vorne mitspielen», sagt Tangnes. «Wichtig ist nun ein erfolgreicher Start in die Kampagne.» Und er schiebt nach:

«Es wird Zeit, dass ein Schweizer Klub die Champions Hockey League gewinnt.»

Dann könnte die Beziehung zwischen dem EV Zug und der Königsklasse doch noch zu einer Liebesgeschichte avancieren.