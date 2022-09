EVZ: Mannschaftsarzt Andreas Rindlisbacher tritt ab

Eishockey «Ich habe für diesen Klub gelebt»: EVZ-Mannschaftsarzt Andreas Rindlisbacher tritt nach 16 Jahren ab Für den 64-Jährigen Andreas Rindlisbacher schwingt beim Abgang Wehmut mit. Trotzdem freut er sich auf den neuen Lebensabschnitt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Geschätzt für seinen nimmermüden Einsatz: Andreas Rindlisbacher. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2022)

Von hundert auf null. Andreas Rindlisbacher muss sich noch an den Ruhestand gewöhnen. Es ist Tag eins seiner Pensionierung. Der Treffpunkt: ein Café in der Zuger Innenstadt. Er beantwortet die ­Fragen reflektiert und ruhig, ohne Anflug von Stress. «Ich freue mich, weniger fremdbestimmt zu sein», erzählt der in Zug wohnhafte 64-Jährige.

In den letzten Dekaden wehte ein anderer Wind. 25 Jahre hat sich der leitende Arzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie im Zuger Kantonsspital dem Wohlergehen der Patientinnen und Patienten gewidmet. Tausende Stunden stand er im Operationssaal. «Als Unfallchirurg muss man immer mit allem rechnen. Ein Verkehrsunfall kündigt sich nicht an.»

Der Mediziner könnte stundenlang Geschichten erzählen, die in seinem Gedächtnis haften geblieben sind. Der Alltag im Spital war ein Bestandteil in seinem Leben, der andere der EVZ. Während 16 Jahren hat er sich zusammen mit den weiteren Teamärzten, Beat Schwegler und Thomas Lan­genegger, um die Gesundheit der Spieler gekümmert. Er sagt: «Nebst der Unfallchirurgie habe ich für diesen Klub gelebt. Deshalb schwingt auch etwas Wehmut beim Abschied mit.»

Sein Wort hat Gewicht

Res, so nennen sie ihn beim EVZ, erlebt am Eisfeldrand so einiges mit. Unvergesslich schöne Emotionen wie bei den Titeln 2021 und 2022. Aber auch schlimme Verletzungen. Betroffen gemacht hat ihn Carl Klingbergs Wirbelsäulenverletzung Ende November 2018. An diesem Abend feierte er ein Mitarbeiter-Klinikfest im Golfclub Holzhäusern. Ein Anruf mit der beunruhigenden Botschaft sorgte für ein abruptes Ende der Feierlichkeiten. Er telefonierte anschliessend die halbe Nacht herum. «Man ist 24 Stunden am Tag auf Abruf. Für diese Beschäftigung braucht man Herzblut», sagt der Unfallchirurg.

Grob gesagt: Der Trainer ist für den sportlichen Erfolg verantwortlich, der Arzt für die Gesundheit der Profis. Damit in diesem Spannungsfeld keine Misstöne aufkommen, sind Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen elementar. Res hält fest:

«Noch nie hat sich ein Trainer über unsere Empfehlung hinweggesetzt. Aber ab und zu mussten wir die Spieler bremsen...»

Letztlich hätten alle Beteiligten dasselbe Ziel: Die Profis sollen nach einer Verletzungspause wieder mit voller Leistung angreifen können. In seiner Laufbahn hat er vier Cheftrainer erlebt – von Sean Simpson über Doug Shedden, Harold Kreis bis zu Dan Tangnes. Die Zusammenarbeit hat er stets als «angenehm und professionell» empfunden. Einen Favoriten will er nicht nennen. «Jeder hat ein anderes Temperament. Einige sind geduldiger als andere», führt er aus und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Er habe gelernt, ein Gespür für den idealen Zeitpunkt zu entwickeln, um mit Trainern ins Gespräch zu kommen. «Wenn sie sauer sind, sollte man mit ihnen nicht über Verletzungen debattieren.»

Die medizinische Betreuung nimmt beim EVZ einen immer grösseren Stellenwert ein. Ärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsexperten: Diverse Akteure mischen mit. «Das ist mittlerweile ein grosses Unternehmen. Man braucht deshalb klare Spielregeln», erklärt der Zuger. Seine Weggefährten schätzen Rindlisbachers unermüdliches Schaffen, seine Loyalität. Die Beschreibung passt zur subjektiven Wahrnehmung des Chronisten. Res betont zweimal, dass er zusammen mit den anderen beiden Ärzten das Medial Team bildet. Ganz von der Bildfläche ­verschwindet der Neu-Pensionär nicht. Er nimmt beim Klub eine beratende Funktion ein.

Besteht er zu Hause die Probezeit?

Nun startet der neue Lebensabschnitt. Weniger Termine, mehr Freiheiten. Zeit zum Wandern, Biken, Skifahren und für die «heiligen, orientalischen Jasswochenenden» mit Freunden, wie er sie nennt. Reisen nach Tel Aviv, Baku, Moskau oder wie kürzlich Malta standen schon auf dem Programm. Er wird gefragt, ob sich seine Frau denn freue, wenn er sich häufiger zu Hause aufhält. «Nun beginnt meine Probezeit. Ich hoffe, dass ich sie bestehe», entgegnet Andreas Rindlisbacher und lacht herzhaft.

