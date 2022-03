EV Zug schlägt Lugano mit 5:3 und steht in den Playoff-Halbfinals

Eishockey «Wir waren unglaublich effizient»: Der EV Zug spielt erbarmungslos abgeklärt und steht im Halbfinal Zunächst das Schaulaufen, dann ein bisschen Zittern: Der EV Zug nimmt den kürzesten Weg und schickt Lugano mit einem 5:3 in die Ferien. Als Halbfinal-Gegner kommen gleich mehrere Mannschaften in Frage. Philipp Zurfluh, Lugano Jetzt kommentieren 31.03.2022, 23.57 Uhr

Geschafft: Die Zuger Spieler (im Bild Livio Stadler und Yannick Zehnder) feiern mit ihren Fans den Einzug in die Halbfinals. Bid: Michela Locatelli / Freshfocus (Lugano, 31. März 2022)

Um 22:28 Uhr lagen sich die EVZ-Spieler in den Armen und feierten mit dem gut gefüllten Gästeblock den Einzug in den Halbfinal. Vier Spiele, vier Siege. Der EV Zug liess nichts mehr anbrennen, siegte 5:3 und zeichnete sich mit fünf verschiedenen Torschützen durch das starke Kollektiv aus. Während in den ersten drei Spielen der HC Lugano dem Meister noch auf Augenhöhe begegnete, wirbelte diesmal die beste Offensive der Liga Luganos Hintermänner ein ums andere Mal schwindlig. Der in allen Belangen bessere EV Zug war: schneller, wacher, kreativer, effizienter.

«Schritt für Schritt», stand auf einem Transparent der Tifosi geschrieben, der in der Curva Nord prangte. Doch so hatten es sich die Fans aus dem Südkanton definitiv nicht vorgestellt. Lugano machte einen allerletzten Schritt – in die Ferien. Und Verteidiger Alessandro Chiesa in den Ruhestand. Der Verteidiger war noch Teil des Meisterteams von 2006. Nach der 5:0-Führung beschränkte sich Zug auf das Verwalten des Vorsprungs, lief auf Sparflamme. Die Tessiner kamen nochmals heran, doch sie zündeten die Schlussoffensive zu spät.

Eine Ehrenrunde zum Schluss: Verteidiger Alessandro Chiesa verabschiedet sich. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus

Zehnder: «Wir waren unglaublich effizient»

Präsident Hans-Peter Strebel und CEO Patrick Lengwiler liessen es nicht nehmen, um der Mannschaft in der Garderobe ihre Glückwünsche auszusprechen. «Ein erster Schritt ist getan, aber wir wollen mehr», sagte Lengwiler. Dan Tangnes sprach von einem «starken Zeichen», das sein Team ausgesendet habe. Dennoch fand der Trainer auch kritische Worte: «Wir haben uns nach dem 5:0 zurückgelehnt, das darf nicht passieren.» Stürmer Yannick Zehnder meinte:

«Wir waren unglaublich effizient. Dann haben wir es unnötig spannend gemacht, aber Sieg ist Sieg.»

Wild entschlossen zeigte sich der EV Zug in der Anfangsphase. Nach 17 Sekunden hatte Dario Simion bereits den Führungstreffer auf dem Stock. Auch in der Defensive zeigte die Mannschaft vollen Körpereinsatz.

Mit seinen 183 Zentimeter Körpergrösse warf sich Dominik Schlumpf innert Sekunden gleich zweimal in einen Schuss. Die Devise war klar: Ein frühes Gegentor um jeden Preis verhindern, um Luganos Glaube an eine Wende nicht grösser werden zu lassen.

Mit 10:2-Toren machte der EV Zug in den ersten drei Duellen jeweils im Schlussabschnitt den Unterschied. Und nun in Spiel vier knüpfte die Equipe dort an, wo sie zwei Tage zuvor aufgehört hatte: Beim Toreschiessen. Nein, diese Fähigkeit ist definitiv nicht die Domäne des Jan Kovar. Nur drei Mal aus den letzten 19 Spielen landete ein Schuss des Tschechen im Tornetz des Gegners. Er setzt lieber seine Mitspieler in Szene, anstatt selber in den Abschluss zu gehen. Der «König der Selbstlosigkeit» versuchte es dennoch in der fünften Minute – und traf.

Der EV Zug überstand anschliessend eine 78-sekündige doppelte Unterzahl. Das setzte neue Energien frei. Und was zeichnet eine Top-Mannschaft aus? Sie ist in wichtigen Momenten zur Stelle. Die Tore von Niklas Hansson und 22 Sekunden später von Marco Müller verpassten Luganos Hoffnungen einen herben Dämpfer.

Wie heisst Zugs nächster Gegner?

Trainer Chris McSorley griff in der ersten Drittelspause den berühmten letzten Strohhalm und wechselte Ersatzgoalie Thibault Fatton für den glücklosen Niklas Schlegel ein. Doch der Schachzug des Kanadiers verblasste. Nach sechs Minuten musste der Eingewechselte den Puck nach Sven Sentelers Schuss ein erstes Mal aus dem Netz fischen, wenig später ein zweites Mal, Fabrice Herzog erwischte ihn zwischen den Schonern. Die letzten 30 Minuten gestalteten die Zentralschweizer etwas gar fahrlässig passiv, was sich jedoch nicht rächen sollte.

Der EV Zug kann nun durchatmen und regenerieren. Für ihn geht es nächsten Freitag wieder zur Sache. Der Gegner steht noch in den Sternen. Werden es die Rapperswil-Jona Lakers, Davos, Biel oder Lausanne? Klarheit darüber herrscht frühestens morgen Abend. Am Freitag geniessen die Spieler einen freien Tag. «Wir müssen noch an ein paar Schrauben drehen, dann kommt es gut», meinte Tangnes. Die erste Hürde ist geschafft, die nächste folgt.

Lugano – Zug 3:5 (0:3, 0:2, 3:0)

Cornèr Arena. – 5774 Zuschauer. – SR Piechaczek, Dipietro.



Tore: 5. Kovar (Djoos/Ausschluss Loeffel) 0:1. 17. (16:44) Hansson (Kovar/Ausschlüsse Thürkauf, Traber) 0:2. 18. (17:06) Müller (Ausschluss Traber) 0:3. 27. Senteler (Bachofner) 0:4. 32. Herzog (Kreis) 0:5. 49. Wolf (Thürkauf, Morini) 1:5. 51. Fazzini (Morini, Alatalo/Ausschluss Kovar) 2:5. 53. Alatalo (Herren, Herburger) 3:5.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Lugano; 7-mal 2 Minuten gegen Zug. Lugano: Schlegel (ab 21. Fatton); Löffel, Mirco Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Wolf; Abdelkader, Arcobello, Morini; Carr, Thürkauf, Josephs; Fazzini, Herburger, Herren; Bertaggia, Tschumi, Stoffel; Traber.



Zug: Genoni; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Wüthrich, Gross; Müller, Lander, Bachofner; Simion, Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, De Nisco.



Bemerkungen: Zug ohne Martschini, Suri (verletzt), Klingberg (überzählig). Lugano von 58:12 bis 59:52 ohne Goalie.

Die Tore des Spiels. Video: TV 24 / Mysports

Svenn Senteler. Video: PilatusTody

Livio Stadler. Video: PilatusToday

