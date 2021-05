Playoff-Final «Die Unterstützung der Fans gibt uns die nötige Energie»: Der Erfolgshunger beim EV Zug ist grösser denn je Vor dem ersten Finalspiel gegen Genève-Servette schlägt der EV Zug selbstbewusste Töne an. Spieler und Trainer sprechen über die Fans, Kraftreserven und den Gegner. Philipp Zurfluh 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Kovar, Dario Simion und Grégory Hofmann (von links) feiern den Treffer zur 4:2-Führung. Bild: Patrick B. Krämer (Rapperswil, 1. Mai 2021)

Als der EV Zug im Mannschaftsbus nach dem Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers um 23.40 Uhr vor der Bossard-Arena eintraf, wurde er trotz strömenden Regens von Hunderten euphorisierten Anhängern begrüsst. Die Spieler liessen es sich nicht nehmen und feierten mit ihren Fans nach 1995, 1997, 1998, 2017 und 2019 die sechste Finalqualifikation der Klubgeschichte. Lino Martschini machte den Anheizer über das Megafon und bedankte sich bei den Anwesenden für den riesigen Support.

«Es war unglaublich, damit hätte ich niemals gerechnet», meinte Trainer Dan Tangnes tags darauf. «Die Unterstützung der Fans gibt uns neue Energie. Es ist schön zu spüren, dass sie alles für uns geben. Eine ganze Region steht hinter uns», so Tangnes. «Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Spieler müde war, änderte sich das schnell, ein richtiger Energieschub.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Final-Quali als mentaler Befreiungsschlag

Direkt nach dem Spiel tritt der 42-Jährige auf die Euphoriebremse. «Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir müssen fokussiert bleiben.» Seine Gedanken drehten sich schon um die Vorbereitungen auf das erste Finalspiel. «Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie auf Rückschläge reagiert hat. Jetzt bereiten wir uns optimal vor, um den letzten Schritt zu machen.» Der Trainer gibt sich überzeugt, dass der Final-Einzug ein mentaler Befreiungsschlag ist. «Die Spieler haben sich im Halbfinal selber unter Druck gesetzt. Das hat natürlich auch einen negativen Einfluss auf unsere Leistungen gehabt. Ab jetzt müssen wir jede Sekunde geniessen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Stürmer Carl Klingberg kann den Final kaum erwarten. Dass sich die Genfer nun einige Tage länger ausruhen konnten, spiele keine Rolle. Die Batterien seien rasch wieder aufgeladen, auch wenn man in dieser Saison schon 64 Spiele (inklusive Cup) absolviert habe.

«Wenn du in einer solchen Situation keine Energie mehr hast, kannst du die Schlittschuhe gleich an den Nagel hängen. Wir sind motivierter denn je.»

In drei der vier Direktbegegnungen konnte der EVZ die Genfer bezwingen. «Wir haben das Rezept, um gegen sie zu siegen. Wir müssen es nur richtig anwenden», ist Klingberg zuversichtlich.

Auch Sven Senteler denkt nicht daran, sich nun auf dem Erreichten auszuruhen. «Wir sind hungrig auf den Titel. Die Spiele gegen die Lakers haben uns weiter zusammengeschweisst. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, geht es nur gemeinsam.» Senteler sprach die Niederlage im dritten Spiel an, «als wir den Sieg nicht um jeden Preis wollten. Da hatten viele Dinge nicht gestimmt.» Gegen Genf dürfe man sich keine Schwächephase erlauben, warnt Senteler.

Sportchef erwartet Duell auf Augenhöhe

Tangnes erwartet im Playoff-Final einen Abnützungskampf. «Es wird wohl eine ähnliche Serie wie gegen den SC Bern. Wir müssen physisch dagegenhalten. Zudem braucht es immer auch etwas Wettkampfglück.» Benzin im Tank sei noch genug vorhanden, trotz zehn Playoff-Partien in 19 Tagen, so Tangnes. Sportchef Reto Kläy spricht von einem «Duell auf Augenhöhe» und ergänzt: «Wenn wir an den richtigen Schrauben drehen, haben wir gute Chancen.» Tangnes ist optimistisch: «Wir wollen uns mit dem Titel für eine sehr gute Saison belohnen und geben alles, was in unserer Macht steht.»