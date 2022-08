Der EV Zug spielt an einem internationalen Turnier in Kitzbühel

Eishockey Ausprobieren und erste Erkenntnisse gewinnen – Aufgalopp des EV Zug beim internationalem Turnier in Kitzbühel Nach unzähligen Trainingsstunden im Kraftraum und auf dem Eis stehen am Wochenende für den Meister die ersten Testspiele an. Philipp Zurfluh 12.08.2022, 05.00 Uhr

Nach über einem halben Jahr darf EVZ-Stürmer Lino Martschini wieder auf Torejagd. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Davos, 22. Dezember 2021)

Lino Martschini ist nach dem Training am Montagmorgen die Vorfreude auf den ersten Wettkampf anzusehen. Er hat allen Grund dazu. Aufgrund einer Rückenoperation verpasste der Zuger Führungsspieler die Playoffs. Sein letztes Spiel liegt über ein halbes Jahr zurück. Seit Anfang Juni kann der 29-Jährige wieder schmerzfrei trainieren. Die Beschwerden sind vollends verflogen. Endlich. «Es fühlt sich richtig gut an. Die Trainings waren geprägt von einer hohen Intensität», sagt der Flügelstürmer. Den hohen Rhythmus auf dem Eis bestätigt Verteidiger Dominik Schlumpf: «Es waren schon sehr viel Energie und Leidenschaft dabei. Es ging recht zur Sache. Das ist gut so.» Die Testpartien nimmt er als willkommene Abwechslung. «Zu Beginn wird noch nicht alles perfekt laufen. Das ist logisch», bemerkt der 31-Jährige.

Während Martschini beim EV Zug bereits zum elften Mal die Saisonvorbereitung durchmacht, ist sie für die beiden ausländischen Neuzugänge Brian O’Neill und Peter Cehlarik Neuland. Martschinis Eindruck:

«Sie haben sich gut integriert. Sehr angenehme, eher ruhige Typen. Keine Spur von Starallüren.»

Tangnes: «Müssen das Rad nicht neu erfinden»

Auch Trainer Dan Tangnes freut sich, dass es bald losgeht. Drei Wochen hat der EV Zug noch Zeit, um sich auf die Champions Hockey League und die danach beginnende Meisterschaft in Form zu trainieren und spielen. Der zweifache Meistertrainer strahlt bereits Tatendrang aus: «Ich will jedes Spiel gewinnen, aber in Testpartien ist das Resultat sekundär.» Als «Standortbestimmung» bezeichnet er das internationale Turnier in Österreich, welches vor der Tür steht: «Bei Testspielen können wir unser Spielsystem im Wettkampfmodus ausprobieren und auch ein bisschen experimentieren, um erste Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen wir weiter arbeiten können.»

Das Einladungsturnier Red Bulls Salute in Kitzbühel dieses Wochenende bietet für den Schweizer Meister bereits die ideale Gelegenheit. «Wir werden ein erstes Mal richtig gefordert», sagt Tangnes. Denn wie der EVZ werden auch die anderen Teilnehmer – Red Bull München, Mountfield HK und EC Red Bull Salzburg – in der Champions Hockey League antreten.

Im Vergleich zur letzten Saison, als sich mehr als ein halbes Dutzend Neuzugänge ans Spielsystem herantasten musste, wartet auf Tangnes diesbezüglich bedeutend weniger Arbeit. «Definitiv», antwortet er auf die Frage, ob es aufgrund der geringen Fluktuation im Kader einfacher sei, das Spielsystem der Mannschaft zu vermitteln und zu verinnerlichen. So sagt Tangnes:

«Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.»

Erste Erkenntnisse darauf, wie gut die Zahnräder beim EV Zug schon ineinandergreifen, wird das Turnier zeigen.

Red Bulls Salute in Kitzbühel.

Halbfinals: Samstag, 17 Uhr. Red Bull München – Mountfield HK. Samstag, 20.30 Uhr. EC Red Bull Salzburg – EV Zug.



Kleiner Final: Sonntag, 15 Uhr. Final: Sonntag, 19 Uhr.



Die weiteren Testspiele in der Übersicht:

19. August: Ambri-Piotta – EV Zug (19.4 5Uhr). 20. August: EV Zug – Adler Mannheim (16 Uhr). 26. August: EV Zug – Genf (19 Uhr).