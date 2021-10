EV Zug: Europa-Abenteuer endet mit Klatsche

Eishockey «Wir wollten die Champions League gewinnen, die Enttäuschung ist riesig»: Europa-Abenteuer endet für EV Zug mit 1:6-Klatsche Der EV Zug erlebt ein Déjà-vu der schmerzhaften Art. Wie vor drei Jahren scheitert er nach einer Niederlage gegen Red Bull München in der Königsklasse. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 13.10.2021, 23.31 Uhr

Bezeichnend für den schwarzen Zuger Abend: Ratlose Gesichter (vorne) und jubelnde Münchner im Hintergrund. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 13. Oktober 2021)

Über 1200 Paraden hat Leonardo Genoni in all seinen Spielen in der Champions Hockey League (CHL) gezeigt. So viele wie kein anderer Torhüter im europäischen Wettbewerb. «The wall», wie der sechsfache Meistergoalie wegen seiner Ruhe, Ausstrahlung und mirakulösen Interventionen fast ehrfürchtig bezeichnet wird, war aber von der Rolle, obwohl er im Startdrittel noch die eine oder andere Torchance der Münchner stark parierte. Doch für einmal konnte er seinen Status als unüberwindbare Mauer nicht demonstrieren.