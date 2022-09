Champions League: EV Zug siegt gegen Grizzlys Wolfsburg 5:2.

Champions Hockey League «Die Reaktion nach den Gegentoren war eindrücklich»: Für den EV Zug beginnt der Europa-Trip mit drei Punkten Gelungener Auftakt in den europäischen Wettbewerb. Der EV Zug ist gegen Wolfsburg die bessere Mannschaft und siegt 5:2. Für den Erfolg zeichnen sich fünf verschiedene Torschützen verantwortlich. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.09.2022, 23.49 Uhr

Stürmer Sven Leuenberger bejubelt sein Tor zum 5:2. Bild: City-Press

Dass bei Spielen der Champions Hockey League keine Zuschauermassen in die Arenen strömen, ist hinlänglich bekannt. Sowieso nicht Anfang September, wenn die nationalen Meisterschaften noch nicht mal begonnen haben. Im Vorfeld der Auftaktpartie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und dem EV Zug wurde gar ein Minusrekord befürchtet, was der Gastgeber um jeden Preis verhindern wollte. Deshalb rührte der Klub spontan die Werbetrommel und warb mit einer Ticket-Aktion – zwei zum Preis für eins. Immerhin fanden dann doch 2137 Zuschauer den Weg ins Stadion. Grund zu jubeln hatten aber nach der Schlusssirene und dem 5:2-Sieg des EVZ nur einige Dutzend mitgereiste Fans aus der Zentralschweiz. Das Fazit von Trainer Dan Tangnes fällt positiv aus:

«Das war eine abgeklärte Leistung. Die Spieler haben das umgesetzt, was ich von ihnen verlangt habe.»

Einige EVZ-Fans haben Zeit und Weg nicht geschaut, ihr Team in Wolfsburg zu unterstützen. Bild: City-Press

Passende Antwort folgt nach 11 Sekunden

Die Zuger sind qualitativ und was die internationale Erfahrung betrifft, das stärkste Team in der Gruppe B. Eine Platzierung auf den ersten beiden Plätzen und damit die Qualifikation für den Achtelfinal ist Pflicht. Doch der EVZ war gewarnt: Vom kanadischen Cheftrainer Mike Stewart gecoacht, ist die Equipe aus der VW-Stadt bekannt für ihr physisch hartes Auftreten. Bereits in der Saisonvorbereitung liess es der Playoff-Halbfinalist von vergangener Saison richtig krachen. So zum Beispiel im Testspiel gegen Lausanne, als gegen Wolfsburg zwölf Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen wurden. Tangnes betonte, wie wichtig es war, «sich von der harten Gangart des Gegners nicht aus dem Konzept bringen zu lassen».

Obwohl die Deutschen aufgrund einiger verletzter Spieler mit lediglich zehn Stürmern auskommen mussten, konnten sie die Anfangsphase ausgeglichen gestalten. In der 12. Minute hatten sie die Führung auf dem Stock. Nur eine Minute späte verzeichneten die Zuger eine Top-Chance. Luca De Nisco, der die Position des 13. Stürmers einnahm, scheiterte am Aussenpfosten. Schliesslich brachte ein Gewaltsschuss von Lino Martschini die Führung ein.

Lino Martschini (rechts) bekommt die Wucht von Wolfsburgs Armin Wurm zu spüren. Bild: City-Press

Vor dem Spiel bezeichnete Wolfsburgs Trainer den Schweizer Meister als «echtes Brett». Standfest zeigte sich zunächst auch Goalie Leonardo Genoni. Jene Schüsse, die auf seinen Kasten flogen, entschärfte er souverän. Dennoch musste er sich im Mitteldrittel zweimal geschlagen geben. Beiden Gegentoren gingen individuelle Fehler voran. Zwischen der 34. und 39. Minute bekamen die Fans mit fünf Toren in fünf Minuten ein Spektakel zu sehen. Bei beiden Toren des Heimteams hatte Zug die passende Antwort parat. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer liefen gerade mal 11 Sekunden von der Uhr, als Yannick Zehnder ein perfektes Zuspiel von Sven Senteler verwertete. «Die Reaktion nach den Gegentoren war eindrücklich», lobte Tangnes.

Jetzt warten die Finnen

Mit dem Bus fahren die Zuger am Samstag nach Berlin. Von dort geht’s mit dem Flugzeug nach Helsinki und dann weiter auf dem Landweg nach Turku. Im zweiten Gruppenspiel wartet der dort beheimatete elffache Meister TPS Turku. Ein Selbstläufer dürfte die Partie nicht werden. Die Finnen gelten im Kampf um den Gruppensieg als härtester Widersacher.

Telegramm

Grizzlys Wolfsburg – Zug 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Eis Arena. – 2137 Zuschauer. – SR Hansen (NOR)/Schrader (GER)



Tore: 16. Martschini (Hansson, Herzog/Powerplay) 0:1. 34. Stadler (Hansson) 0:2. 35.(34:40) Braun (Beaudin, Morley/Powerplay) 1:2. 35. (34:51) Zehnder 1:3. 38. Schinko 2:3. 39. Leuenberger 2:4. 45. O’Neill (Martschini, Stadler) 2:5.



Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Wolfsburg, 4-mal 2 Minuten gegen Zug.



Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlárik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

