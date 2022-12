EVZ-Assistenztrainer Josh Holden im Interview

EV Zug Assistenztrainer Josh Holden über seine interimsmässige Beförderung: «Mehr Arbeit, aber es macht Spass» Josh Holden trägt so viel Verantwortung wie nie. Eine Aufgabe, die ihm behagt. Er verrät, wie er gelernt hat, sein Temperament zu zähmen und weshalb er einen Klubwechsel in Betracht zieht. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

In seinem Element: EVZ-Assistenztrainer Josh Holden. Bild: Michela Locatelli/Freshfocus (Ambri, 20. Dezember 2022)

Jetzt ist Josh Holden der Chef und nicht mehr der verlängerte Arm von Head Coach Dan Tangnes – zumindest für ein paar Tage. Weil Tangnes nach einer Bandscheibenoperation seine Gesundheit nicht überstrapazieren darf und frühestens am Freitag im Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers den EV Zug betreuen kann, hält am Donnerstagabend in Lugano erneut Assistenztrainer Holden den Taktstock in der Hand. Den Einstand hat er sich anders vorgestellt (4:5-Niederlage in Ambri). Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger, der das Schweizer Hockey wie kaum ein anderer prägte, äussert sich zu seiner neuen Rolle und erklärt, weshalb er womöglich den EV Zug verlässt.

Zum wiederholten Mal hat der EV Zug gegen Ambri eine Führung verspielt. Sind Sie immer noch verärgert?

Josh Holden: Nein. Wir waren alle sehr enttäuscht, weil wir grossen Aufwand betrieben haben. Offensiv haben wir viele Chancen kreiert. Neun von zehn solcher Spiele gewinnen wir. Aber die Fehlerquote war zu hoch.

Die Fehleranfälligkeit und die ungenügende Verteidigungsarbeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Mit dem Ausfall von «Chefverteidiger» Niklas Hansson akzentuiert sich die Problematik. Mit dieser Defensivleistung reicht es nicht für einen Playoff- Platz.

Dem ist nur schwer zu widersprechen. Die Anzahl Gegentore ist zu hoch. Doch alles an den Verteidigern aufzuhängen, ist mir zu einfach. Wir dürfen nicht alles auf den Kopf stellen. Gegen Lugano haben wir Gelegenheit, es besser zu machen.

Sie wirken locker und gelöst. Das Amt des Head Coaches scheint Ihnen zu gefallen.

Es ist definitiv mehr Arbeit, aber es macht Spass (lacht). Wenn Dan dabei ist, achte ich mehr auf Details. Meine Verantwortung liegt auf unserem Offensivspiel und ich gebe den Stürmern Feedbacks und Inputs mit auf den Weg. Nun muss ich den Blick auf das grosse Ganze haben. Das ist eine Herausforderung.

Josh als Spieler und Josh als Trainer – worin unterscheiden sie sich?

In der Körpersprache. Schon oft wurde mir gesagt, ich wäre ein Mensch mit zwei verschiedenen Persönlichkeiten. Als Spieler konnte ich mir mit dem Gegner Faustkämpfe liefern, Checks ausüben, herumschreien. An der Bande kann ich das Spiel weniger manipulieren. In den ersten zwei Jahren als Assistenztrainer hatte ich noch einen engen Draht zu meinen früheren Mitspielern. Ich war ein Brückenbauer zwischen ihnen und Dan. Das hat sich verändert, als ich mich schrittweise aus der Garderobe zurückgezogen habe.

Eine Konstante in der Garderobe: Josh Holden ging zwischen 2008 und 2018 für den EV Zug auf Torejagd. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 9. Dezember 2016)

In welchen Bereichen haben Sie am meisten von Dan Tangnes profitiert?

Wie viel Zeit haben wir? (lacht). Als er mir erzählt hat, dass man als Trainer viel über sich selbst lernt, habe ich ihn komisch angeschaut und den Kopf geschüttelt. Aber es ist wahr. Man muss sich selber immer wieder hinterfragen und selbstkritisch sein. Ich habe gelernt, für alles einen Plan zu haben. Dan lebt vor, unter Zeitdruck zu arbeiten, in Stresssituationen cool zu bleiben und im Dschungel von Zahlen das Wesentliche herauszufiltern.

Als Spieler waren Sie ein Hitzkopf. Wie schaffen Sie es als Trainer, die Emotionen unter Kontrolle zu haben?

Mir ist es immer besser gelungen, die negativen Aspekte meiner emotionalen Seite zu kanalisieren. Meine Emotionen, Gestik und Mimik, sie gehörten zu meiner Spielerkarriere. Es war mein Markenzeichen. Als Trainer muss man Positivität vorleben, negative Schwingungen sind kontraproduktiv. Ich hatte zu meiner Anfangszeit mehrmals Angst davor, die Emotionen nicht kontrollieren zu können.

Emotionen waren früher Ihre Stärke. Nun können Sie diese nicht mehr im selben Mass ausspielen. Wie ist das für Sie?

Das war ein Lernprozess für mich. Ich habe gelernt, den Fokus immer wieder nach vorne zu richten. Natürlich brodelt es manchmal in mir. Aber ein Coach beeinflusst die Haltung einer Mannschaft ganz wesentlich. Man muss ausgeglichen bleiben. So war es zum Beispiel im Playoff-Final gegen die ZSC Lions. Wir haben uns nach dem 0:3-Rückstand nicht von der Emotionalität leiten lassen. Wir waren ruhig, aber klar in unseren Ansagen.

Sie arbeiten mit Dan Tangnes oft mehr als 60 Stunden pro Woche zusammen. Ist es schwierig, nicht an Hockey zu denken?

Nein, aber es ist Teil meines Lebens. Sogar an spielfreien Tagen frage ich meine Töchter, «steht heute ein Spiel an?». Und wenn dann ein Team im Einsatz ist, gegen jenes wir uns bald duellieren, schauen wir es gemeinsam an.

Josh Holden hat als Spieler viermal mit dem Team Canada am Spengler Cup teilgenommen, wie hier im Jahr 2012. Heuer unterstützt er das Team im Coaching-Staff. Bild: Andy Mettler

In ein paar Tagen reisen Sie nach Davos an den Spengler Cup. Dort gehören Sie dem Betreuerstab von Team Canada an. Warum gönnen Sie sich keine Pause?

Ein Eishockeyturnier während der Weihnachtszeit mit diesem Charme der Schweizer Berge. Was willst du mehr? Das Turnier ist bekannt für die tolle Atmosphäre. Ich freue mich sehr.

Ihr Vertrag läuft aus. Was sind Ihre Zukunftsgedanken?

Es ist alles offen. Meine Familie und ich fühlen uns wohl hier. Ich liebe es, mit Dan zu arbeiten, und kann mir keinen besseren Lehrmeister vorstellen.

Aber Sie reizt es, anderswo mehr Verantwortung zu übernehmen.

Definitiv. Das war schon mein Ziel, als Dan zum EV Zug kam. Er hat mir damals gesagt: «Ich helfe dir, dorthin zu kommen.»

Lockt Sie das Ausland?

Ja, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Deutschland oder Österreich. Weil meine Töchter erwachsen sind, hat sich auch meine Lebenssituation verändert. Falls ich fortgehe, werden sie hierbleiben und nur meine Frau begleitet mich. Ich bin absolut bereit und traue mir zu, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich führe diverse Gespräche und werde mir den Entscheid sorgfältig überlegen. Bis Ende Januar möchte ich Klarheit haben.

