EVZ-Goalie Leonardo Genoni wird Torhüter des Jahres.

EV Zug Leonardo Genoni wird zum Torhüter des Jahres gekürt – schon zum fünften Mal in seiner Karriere Bei den Swiss Ice Hockey Awards in der Kategorie Torhüter des Jahres setzt sich EVZ-Meistergoalie Leonardo Genoni gegen Gauthier Descloux und Melvin Nyffeler durch. 01.09.2021, 17.44 Uhr

EVZ-Goalie Leonardo Genoni zeigte im Playoff-Final eine überragende Leistung. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (April, 19. April 2021)

Ruhig, abgeklärt, reflexschnell: Wenn es ihn braucht, ist er zur Stelle. Leonardo Genoni liefert Jahr für Jahr konstant starke Leistungen ab. In der vergangenen Saison war der 34-Jährige einer der Hauptfiguren im Zuger Meisterensemble. In der entscheidenden Phase der Meisterschaft konnte der Zürcher noch eine Schippe drauflegen und wurde für seine Gegner zu einer selten überwindbaren Mauer. 93,6 Prozent der Torschüsse parierte Genoni in den Playoff-Spielen, im Final waren es gar sensationelle 97,8 Prozent. Bereits während der Qualifikation überzeugte er mit konstanten Leistungen auf hohem Level.