EV Zug Centerspieler Albrecht fällt nach Bänderverletzung für 12 Wochen aus Der 26-jährige Centerspieler des EVZ Yannick-Lennart Albrecht fällt nach einer Bänderverletzung am Sprunggelenk für rund zehn bis zwölf Wochen aus. 03.08.2020, 16.54 Uhr

Yannick-Lennart Albrecht fällt mit einer Bänderverletzung aus. Quelle: Medienmitteilung EVZ

(pjm) Laut einer Medienmitteilung des EVZ zog sich Albrecht letzte Woche während eines Off Ice-Trainings eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Der EVZ rechnet mit seiner Rückkehr in zehn bis zwölf Wochen. Eine Operation ist indes nicht nötig.