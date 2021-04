Analyse Die richtigen Worte des Trainers und diese Spieler fielen auf – die Bilanz zur historischen EVZ-Qualifikation Der EV Zug hat die Qualifikation in beeindruckender Manier absolviert. Unsere Analyse zum Formstand vor den Playoffs und welche Spieler von sich reden machen. Philipp Zurfluh 07.04.2021, 05.00 Uhr

Überragend! Dieser Superlativ fasst die Qualifikation des EV Zug treffend zusammen. 119 Punkte, 40 Siege, 197 Tore. Es sind unfassbare Zahlen. Mit 27 Punkten Vorsprung senden die Zentralschweizer ein Zeichen an die Konkurrenz. Eine Serie ist besonders imposant: Zwischen dem 14. November 2020 und dem 22. Januar 2021 kann der Liga-Dominator 21 Spiele in Folge punkten. Die Realisierung des Punkterekords des HC Davos (113) aus der Saison 2010/2011 ist schliesslich die Ernte einer konstanten Saison, verbunden mit harter, fokussierter Arbeit, vereint mit unbändigem Siegeswillen.

Gegen Mannschaften wie die ZSC Lions (8:2, 6:2), den SC Bern (7:1) oder den HC Davos (7:2) setzt Zug in dieser Saison mehrere Ausrufezeichen. Die Lust auf Siege ist spürbar, stärker als in den Vorjahren. Nun ist es aber mitnichten so, dass Zug die Gegner an die Wand spielt. Bei 17 von 40 Saisonsiegen macht nur ein Tor die Differenz aus. Doch es ist eben auch eine Fähigkeit, in gewissen Momenten Ruhe zu bewahren, einen Gang höher zu schalten und so für den Unterschied zu sorgen. Ein Qualitätsmerkmal des EVZ.

Das Fehlen von zeitweise bis zu neun Stammkräften tut der Souveränität keinen Abbruch, weil Zug ein stabiles Gerüst mit herausragenden Einzelspielern hat und auf eine überdurchschnittlichen Kadertiefe zählen kann. Spieler wie Yannick Zehnder oder Dario Simion wachsen über sich hinaus. Der Trumpf ist das Kollektiv.

Übt seinen Trainerjob mit Leidenschaft und Begeisterung aus: Dan Tangnes. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Langnau, 3. April 2021)

Wellenartige Bewegungen mit Höhen und Tiefen sind während einer Saison gewiss. Doch beim EVZ sind die Ausschläge nach unten gering. Zweimal innert zwei Wochen gibt er einen 4:0-Vorsprung aus der Hand. Trainer Dan Tangnes redet Tacheles, appelliert an die Ehre der Spieler. Der Norweger weiss, wie er die Profis anpacken muss, zu Höchstleistungen antreibt, um am Tag X bereit zu sein.

Zug tut gut daran, sich nicht auf Nebenschauplätzen aufzuhalten. Nach dem 6:2-Triumph gegen die ZSC Lions schiesst man mit dem Abspielen des Sechseläutenmarsches in der Kabine ein paar Giftpfeile Richtung Konkurrenz. Ein Affront für die Zürcher, ein No-Go für Tangnes, der diese Aktion als «unangemessenes Verhalten» bezeichnet und sich für die Provokation entschuldigt. Tangnes weiss genau:

Schlafende Löwen sollte man nicht wecken ...

Zugs Trainerhoffnung fährt nur einmal richtig aus der Haut, als er von seinem skandinavischen Trainerfreund Rikard Grönborg bezichtigt wird, seinen Spielern beizubringen, wie man ein Foul vortäusche. Ansonsten gibt sich der gewiefte Taktiker als souveräner Kommunikator, lässt sich nicht aus der Reserve locken. Ob Tadel oder Lob: Tangnes’ Worte haben Substanz. Seine selbstbewusste Art wirkt sich positiv auf die Mannschaft aus, die selten in Hektik verfällt.

Nun ist der Kronfavorit auf den Meistertitel in Wartestellung. Welcher Viertelfinal-Gegner darf es sein? Einen Leckerbissen gibt es sowieso. Entweder Rekordmeister HC Davos: offensiv furios, defensiv anfällig. Oder Noch-Meister SC Bern: ein Schatten seiner besten Jahre, doch angriffslustiger wie eh und je.

Von Lobpreisungen und den eingangs erwähnten Statistiken können sich die Zuger nichts kaufen. Die Karten werden in den Playoffs neu gemischt – aber nicht ganz. Zug nimmt das erspielte Selbstvertrauen und das Selbstverständnis mit, jeden Gegner schon mal besiegt zu haben. Captain Raphael Diaz, Meistermacher Leonardo Genoni oder Ausnahmekönner Grégory Hofmann müssen als Leadertypen vorangehen.

Ein weiterer Faktor spielt dem EV Zug in die Karten: Bis auf die langzeitverletzten Calvin Thürkauf und Dario Wüthrich sind alle Spieler an Bord. Ein Zünglein an der Waage kann Justin Abdelkader spielen. Der US-amerikanische Koloss bringt die physische Härte mit, die in den aggressiven und intensiven Playoffs gefragter ist denn je.



Nach dem Erreichen des Punkterekords des HCD sagen die Spieler unisono, sie seien stolz, aber nicht zufrieden. Nach zwei verlorenen Finalserien (2017 und 2019) wollen sie den Traum vom zweiten Meistertitel der Klubhistorie wahr machen. Der Druck ist hoch, aber die Chancen stehen so gut wie nie zuvor. Dirigiert Tangnes sein Team mit den richtigen Worten, führt kein Weg am EV Zug vorbei.

Jan Kovar – Goldhelm

Wie viel Energie hat dieser Mann? Seit seinem ersten Einsatz bei Zug am 10. September 2019 im Cup-Achtelfinal gegen Thurgau hat der 31-Jährige weder in der Meisterschaft, im Cup oder in der Champions League ein Pflichtspiel verpasst (117). Jan Kovar, der Marathonmann. Nach einer überragenden Saison (63 Punkte) gewinnt der Tscheche die Topskorerwertung. 47 Assists ragen heraus. Der magistrale Vorbereiter redet nicht gerne über sich. «Mir geht es gut, wenn es der Mannschaft gut geht.»

Tobias Geisser – Aufsteiger

Der 22-Jährige ist einer dieser jungen Wilden, die in dieser Saison aufblühen. Der mit Gardemassen (1,96 m/100 kg) ausgestattete Tobias Geisser ist für seine Körpergrösse erstaunlich beweglich. Der Verteidiger überzeugt nicht nur mit solider Abwehrarbeit, sondern glänzt vermehrt in der Offensive. Seine Bilanz: 22 Punkte aus 50 Spielen. Gemessen an den Skorerwerten ist Geisser hinter Raphael Diaz und Santeri Alatalo die drittbeste Defensivkraft und erhält fast 18 Minuten Eiszeit pro Spiel.

Dario Simion - der Effiziente

Der in Locarno geborene Flügelstürmer schafft in dieser Saison den Durchbruch. Nach spärlicher Torausbeute 2018/19 (9) und 2019/20 (6) ist Dario Simion heuer gleich 24-mal erfolgreich – eine Leistungsexplosion! Er zeigt konstante Auftritte, die der Trainer von ihm fordert. Nur ZSC-Stürmer Sven Andrighetto trifft häufiger (27). Zudem ist der schussstarke 26-Jährige die Effizienz in Person. Jeder fünfte Torschuss ist ein Treffer – Ligaspitze. Simion ist in dieser beneidenswerten Form ein WM-Kandidat.

Nick Shore – der Clevere

Er ist kein Mann der grossen Worte. Auch auf dem Eis spielt Nick Shore unauffällig und unspektakulär, aber mannschaftsdienlich (19 Assists). Mit sechs Vorlagen am 5. Februar gegen Langnau hat der 29-Jährige einen Saisonrekord aufgestellt. Dank seinem Positionsspiel kommt auch Lino Martschini besser zur Geltung. Gemessen an den Punkten pro Spiel ist der Center der produktivste Spieler im EVZ-Dress. Setzt der US-Amerikaner seinen Lauf fort, hat er Chancen auf eine Vertragsverlängerung.

Santeri Alatalo – Punktesammler

Seine offensiven Qualitäten werden dem EVZ fehlen. Santeri Alatalo spielt besser denn je und orchestriert das Powerplay an der blauen Linie. Der spielstarke und schnelle Verteidiger ist längst aus dem Schatten von Diaz getreten. Seit 2013 ist der heuer produktivste Verteidiger mit Schweizer Lizenz für Zug unterwegs. Etwas despektierlich als «König der Puckverluste» bezeichnet, macht er defensive Aussetzer mit Assists (25) und Toren (7) wett. Ist nach einer Corona-Infektion wieder einsatzbereit.