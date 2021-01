Analyse Diese Zuger machen Lust auf mehr – eine Bestandsaufnahme nach der ersten Saisonhälfte des EVZ Der EV Zug hat 26 von 52 Spielen absolviert: Unsere Analyse zur Halbzeit und wer auf- und abgefallen ist. Philipp Zurfluh 16.01.2021, 05.00 Uhr

Halbzeit: Der EV Zug hat 26 der 52 Spiele in der Qualifikation bewältigt – und das auf eindrückliche Art und Weise. Die Zuger grüssen mit 60 Punkten von der Tabellenspitze. Sie stellen mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft. Auch hinsichtlich der Heimstärke sind sie an der Ligaspitze. Das Soll ist mehr als erfüllt.

Mannschaftliche Geschlossenheit, Siegeshunger und Spassfaktor: Alles Eigenschaften, die der EVZ seit Saisonstart verkörpert. Es sind keine Einzelkämpfer, die auf dem Eis stehen. Die Spieler bilden eine verschworene Einheit. Die Egos werden einem gemeinsamen Ziel unterworfen. Symbolischen Charakter hatte die Szene nach dem Premierentor des Verteidigers Livio Stadler gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Die Freude über den Treffer war bei den Teamkollegen grösser als beim Torschützen selbst. Assistkönig Jan Kovar schnappte sich den Puck und überreichte ihn Stadler. Eine schöne Geste, die den Mannschaftsgeist unterstreicht.

Ein starkes Kollektiv: Die Zuger Mannschaft beim Heimsieg gegen Rapperswil-Jona, angeführt von Livio Stadler (Nummer 14). Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 12. Januar 2021)

Beeindruckend ist die Souveränität, die der EVZ an den Tag legt. Nicht jede Darbietung ist mitreissend, jedoch spürt man Leidenschaft und Ehrgeiz. Manchmal beschleicht den Beobachter das Gefühl, das Team könne zu jeder Zeit noch einen Gang höher schalten. Nach Gegentoren werden die Köpfe nicht hängen gelassen. Man spürt die Überzeugung, den Glauben, einen Rückstand aufzuholen und zu gewinnen. Bereits acht Mal ist das in dieser Saison gelungen.

Auch wenn einzelne Akteure herausragen, der Star ist das Kollektiv. Trainer Dan Tangnes schenkt jungen Zuger Spielern so viel Eiszeit wie nie zuvor. Diese zahlen das Vertrauen mit vorbildlichem Einsatz zurück. Die jugendliche Unbekümmertheit steht dem EVZ gut. Auffällig: «Hinterbänkler» aus der dritten und vierte Linie kommen häufig zum Zug und sorgen immer wieder für Jubelstürme.

Erstaunlich: Beim Anteil der erzielten Tore durch Schweizer hat Zug mit 78 Prozent ligaweit die höchste Quote. Bis auf den genialen Spielmacher Kovar konnten die anderen Ausländer ihr Leistungsvermögen noch nicht abrufen. Dafür springen andere Stürmer wie Dario Simion (12 Saisontore) oder Yannick Zehnder (12) in die Bresche.

Neben dem besten Goalie-Duo Leonardo Genoni und Luca Hollenstein ist Raphael Diaz der ruhende Pol in der Abwehr. Die Debatte um seinen Wechsel auf nächste Saison tat seinen Leistungen keinen Abbruch. An seiner Seite reifen die jungen Verteidiger Tobias Geisser, Livio Stadler oder Nico Gross zu besseren Spielern heran. Und in der Offensive kommt Grégory Hofmann immer besser zur Geltung, spielt mannschaftsdienlicher denn je.

Das intakte Mannschaftsgefüge ist auch ein Verdienst des Trainers, der Ruhe und Professionalität ausstrahlt. Nach dem blamablen Cup-Aus gegen Langenthal kritisierte er die Mannschaft scharf. Dennoch geriet er nicht in Panik und hielt an seinem Spielsystem fest. Ein weiteres Beispiel: Tangnes behält die Geduld mit dem ungenügenden Erik Thorell und trifft den unpopulären Entscheid, die zu Saisonbeginn gut harmonierende Angriffslinie mit Hofmann/Kovar/Simion zu entzweien, damit Thorell und Lino Martschini besser zur Geltung kommen. Man stelle sich vor, der «alte» Martschini dreht auf und knüpft an die vergangenen Jahre an...

EVZ-Trainer Dan Tangnes (rechts) sowie sein Assistent Josh Holden besprechen sich. Bild: Pascal Müller / Freshfocus (Fribourg, 10. Januar 2021)

Ohne die Leistung des Tabellenersten schmälern zu wollen: Die komfortable Ausgangslage liegt auch an den inkonstanten Leistungen der ärgsten Konkurrenten. Kein Team wirkt unwiderstehlich. So hat beispielsweise der erste Verfolger ZSC Lions zuletzt gegen Klubs aus dem hinteren Tabellendrittel Federn gelassen.

Trainer und Mannschaft sind sich wohl bewusst, dass das Pendel schnell in die andere Richtung ausschlagen kann. Der Grat zwischen Erfolg und Niederlage in dieser ausgeglichenen Liga ist klein. Der EV Zug tut also gut daran, Demut walten zu lassen. Selbstgewissheit kann zum Bumerang werden. Der nächste Test folgt in den nächsten Wochen, bevor es in den Playoffs ans Eingemachte geht. Die Spielfreude, der Siegeshunger und das starke Kollektiv machen Lust auf mehr – und die zweite Saisonhälfte.

Jan Kovar – der magistrale Vorbereiter

Es ist schlicht eine Augenweide ihm zuzusehen, wenn er am Puck ist. Die geniale Spielübersicht von Jan Kovar ist für seine Teamkollegen ein Segen. Der Tscheche hat Weltklasseformat und macht die ganze Mannschaft besser. Der Center ist nicht nur in der Offensive von unschätzbarem Wert, sondern erfüllt auch in der Rückwärtsbewegung pflichtbewusst seine Aufgaben zur Zufriedenheit von Trainer Dan Tangnes. Setzt Kovar seinen Lauf fort, wird er die 50-Punkte-Marke übertreffen.

Yannick Zehnder – der kaltschnäuzige Skorer

Der 23-Jährige ist voller Selbstvertrauen und beim EV Zug der Mann der Stunde. Yannick Zehnder hat gegen Fribourg-Gottéron den ersten Hattrick seiner Karriere gefeiert und liess gegen die Rapperswil-Jona Lakers einen Doppelpack folgen. Der Stürmer hat im Vergleich zur letzten Saison einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und tritt sukzessiv aus dem Schatten der Führungsspieler. Zehnder traut sich viel zu, fackelt nicht lange und geht sofort in den Abschluss. Er buchte bereits 12 Saisontore.

Luca Hollenstein – abgeklärt wie ein Routinier

Auf ihn ist Verlass. Luca Hollenstein ist erst 20-jährig, agiert aber abgebrüht wie ein Routinier. Bei seinen neun Einsätzen hat er 1,7 Gegentore kassiert – ein überragender Wert. Der Churer braucht sich vor seinem Vorbild Leonardo Genoni nicht zu verstecken. Seine Fangquote (93,7 Prozent) ist die zweitbeste aller Goalies. Der Genoni-Back-up wäre bei fast jedem anderen NL-Klub die Nummer 1. Hollenstein hat bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann. Ein Versprechen für die Zukunft!

Lino Martschini – das Fragezeichen

In Topform ist er für den EVZ unverzichtbar. Aber wohin ist das Skorer-Gen verschwunden? Lino Martschini kommt (noch) nicht auf Touren. Er zeigte zuletzt eine Aufwärtstendenz, wirkt aber bisweilen verkrampft, nur 1 Tore in 23 Spielen! Der filigrane Techniker ist auf der Suche nach der Leichtigkeit, die ihn über Jahre ausgezeichnet hat. Als Beobachter sehnt man sich die Unwiderstehlichkeit und Kaltblütigkeit des 1,68 Meter grossen Zauberkünstlers zurück. Wann platzt der Knoten?

Erik Thorell – Ärgernis statt Begeisterung

Der introvertierte Schwede hinkt weit hinter den Erwartungen her. Erik Thorell hat sich nach einer enttäuschenden letzten Saison auch heuer nach Saisonhälfte kein genügendes Zeugnis «erarbeitet». Eigentlich als Skorer verpflichtet, verliert der 28-Jährige zu oft den Puck und trifft falsche Entscheidungen. Viel Schatten, wenig Licht. Kaum zu glauben, dass er noch vor zwei Jahren in der finnischen Liga mehr als ein Punkt pro Spiel buchte. Teamintern hat er die schlechteste Plus/Minus-Bilanz (-4).