Eishockey Von der Schwalbe bis zur Schmutzli-Jagd: Die Meistersaison des EV Zug in 12 Zitaten Der EV Zug hat in der vergangenen Saison viele Emotionen geweckt und landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Saison in 12 Zitaten. Philipp Zurfluh 09.05.2021, 18.33 Uhr

Das ist die Vorentscheidung im letzten Finalspiel: Carl Klingberg klatscht nach seinem Treffer zum 3:1 seine Mitspieler ab. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zug, 7. Mai 2021)

«Jeder muss sich aufopfern, damit wir diese Saison als Mannschaft Erfolg haben.»

2. Oktober 2020: Trainer Tangnes gibt vor dem Saisonstart im Interview gegenüber dieser Zeitung den Takt vor

«Ich habe vor dem Spiel auf 24:0 gewettet. Es war für unser Team ein wunderbares Erlebnis.»

5. Oktober 2020: Mit dem Skore von 25:1 landet der EV Zug in der 1. Cuprunde gegen den Walliser 2.-Ligisten EHC Raron einen Rekordsieg. Schon nach 70 Sekunden führt der Favorit 3:0. Flavian Wyler, der einzige Torschütze des Underdogs, hat nach dem Spiel den Humor nicht verloren.

«Zuger Hockey-Party gegen den ärgsten Titel-Konkurrenten.»

24. Oktober 2020: So lautet die Überschrift des Online-Portals «Zentralplus» nach 8:2-Machtdemonstration gegen Titelkandidat ZSC Lions.

«Für mich ist dies unverständlich, ein beispielloses Desaster.»

31. Oktober 2020: Geisterspiele statt Hockeyfeste. Der Bundesrat zieht die Schraube im Umgang mit dem Coronavirus wieder an. EVZ-CEO Patrick Lengwiler kritisiert gegenüber dieser Zeitung, dass der Bundesrat der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz des Sports zu wenig Beachtung schenkt.

«Spieler kommen und gehen. So läuft es im Hockey-Business.»

11. Dezember 2020: Die Verkündung von Raphael Diaz den Klub Ende Saison zu verlassen, betrachtet Trainer Dan Tangnes mit einer gesunden Portion Realismus und Gelassenheit. Das sagt er zumindest gegenüber dieser Zeitung.

«‹Tangnes schlägt Schmutzli die Zähne aus›, hätte doch eine gute Schlagzeile gegeben in der Zeitung.»

24. Dezember 2020: Als Dan Tangnes mit seiner Familie in die Schweiz zog, musste er sich an neue Brauchtümer gewöhnen. So erklärte er gegenüber dieser Zeitung, dass er im Dezember 2018 im Wohnquartier einen verkleideten Mann gesehen hatte, der Kindern hinterherjagte. Ein Nachbar kam ihm jedoch zuvor und klärte den Norweger auf, dass der Mann nur ein Schmutzli sei und den Kindern nichts Böses tun wolle.

«Zürich hat uns eine Lektion erteilt, das gilt es zu verdauen. Wir haben überheblich gespielt.»

27. Januar 2021: Zug verliert trotz einer 4:0- und 6:2-Führung gegen den ZSC mit 6:7. Stürmer Yannick Zehnder zeigt sich gegenüber dieser Zeitung selbstkritisch.

«Niemand will Schwalben-König sein.»

5. Februar 2021: Stürmer Jérôme Bachofner wurde für das Vortäuschen eines Fouls mit einer Busse von 1600 Franken bestraft. Der EV Zug hat Rekurs eingelegt, dieser wurde jedoch abgelehnt. Bachofner wehrte sich gegenüber dieser Zeitung und sprach bei einer Aktion von einer «natürlichen Reaktion».

«Was für eine Demütigung!»

26. Februar 2021: Nach dem 7:1-Sieg des EVZ gegen den SCB stellt «Eismeister» Klaus Zaugg den Hauptstädtern ein vernichtendes Zeugnis aus.

«Das war eine schlechte Idee. Ich entschuldige mich dafür. Deshalb habe ich die Musik schnell abgestellt.»

29. März 2021: Zwischen dem ZSC und EVZ herrscht mächtig viel Zündstoff. Die beiden Trainer gehen gleich zweimal verbal aufeinander los. Nach dem Spiel geht es hitzig weiter: Die Zuger provozierten die Zürcher in der Garderobe mit dem Sechseläutenmarsch. Tangnes goutierte das überhaupt nicht, zog der Musikanlage den Stecker und entschuldigte sich wie hier im «Tages-Anzeiger».

«Abdelkader landete gegen Praplan wie ein Käfer auf dem Rücken.»

21. April 2021: Ist der EVZ zu weich?, fragte der «Blick» nach der ersten Niederlage im Viertelfinal gegen den SCB. Zugs Mann fürs Grobe, 97-Kilogramm-Brocken Justin Abdelkader, verlor den Faustkampf gegen den 10 Kilogramm leichteren Vincent Praplan.

«Das ist nur der Anfang.»

7. Mai 2021: Trotz namhaften Abgängen glauben die Zeitungen von «Tamedia», dass die sportlichen Perspektiven dank Trainer Dan Tangnes, finanzieller Schlagkraft und dem Spitzensportzentrum OYM verheissungsvoll sind.