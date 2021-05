Eishockey Genoni, Kovar und Simion erhalten die Maximalnote, Thorell fällt durch: Die EVZ-Akteure in der Einzelkritik Der Meistertitel des EV Zug schlägt sich auch in den Zeugnissen nieder. Die meisten schneiden gut oder sehr gut ab. Philipp Zurfluh 09.05.2021, 20.47 Uhr

Spielt die mit Abstand produktivste Saison seiner Karriere: Stürmer Dario Simion. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zug, 7. Mai 2021)

Der in Locarno geborene Flügelstürmer Dario Simion war in den ersten beiden EVZ-Jahren ein Mitläufer. Seine Leistungen schwankten. Die Ausbeute in den Saisons 2018/19 (zwölf Tore) und 2019/20 (sechs) war spärlich. Eine Weiterbeschäftigung bei Zug war nicht unumstritten. Doch die Ungeduld wich der Hoffnung, dass Simion sein Potenzial noch ausschöpfen würde.

Das Vertrauen machte sich bezahlt. In der Regular Season war er gleich 24 Mal erfolgreich. In den Playoffs setzte er seine Serie fort und netzte neun Mal ein, so häufig wie kein anderer. Ob mit einem Ablenker, einem Abstauber oder einem präzisen Schuss: Sein Spiel ist facettenreich. Zudem war der 26-Jährige die Effizienz in Person. Fast jeden vierten Torschuss durfte er bejubeln. Simion vereint Qualitäten, die für Schweizer Spieler selten sind. Genau darum dürfte er an der WM eine tragende Rolle spielen. Das ergibt die Maximalnote 6.

Simions Leistungen sind auch zum Teil mit Linienpartner Jan Kovar zu erklären. Der Topskorer, der auch die Bestnote erhält, fütterte Simion regelmässig mit Musterpässen. Auch an Leo «the wall» Genoni kommt man nicht vorbei, um das bestmögliche Zeugnis auszustellen.

Fragezeichen auf den Ausländer-Positionen

Die Notengebung ist eine subjektive Sache und richtet sich danach, wie gut ein Akteur sein Potenzial abgerufen hat und wie wertvoll er für den Klub war. Der Meistertitel schlägt sich in den Zeugnissen nieder. Die meisten schneiden gut oder sehr gut ab.

Sportchef Reto Kläy wird sich in den kommenden Tagen und Wochen mit der Besetzung der Ausländer-Positionen auseinandersetzen müssen. Ist es möglich, dass alle fünf Ausländer den EV Zug im Sommer verlassen? Theoretisch ja, praktisch nein. Kovar (Vertrag bis 2023) ist der Einzige, der an Zug gebunden ist. Doch der Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel für die KHL. Er wird wohl den lukrativen Angeboten aus Russland eine Abfuhr erteilen. Auch die Vertragsverlängerung mit Carl Klingberg ist Formsache. Offen ist, wie es mit den US-Amerikanern Nick Shore und Justin Abdelkader weitergeht. Ein Verbleib beider Stürmer ist ausgeschlossen. Keinen Platz hat es für Erik Thorell, der als Einziger nicht erfüllt hatte und Zug nach zwei Saisons verlässt. Eine Rückkehr nach Skandinavien ist wahrscheinlich.

Notenschlüssel 6 – NHL-tauglich

5 – Bereit fürs Nationalteam

4 – Durchschnitt

3 – Viel Luft nach oben

2 – Ungenügend

1 – Liga-untauglich

Ohne Noten: Dario Wüthrich, Calvin Thürkauf, Dario Allenspach

Der Zürcher spielte eine sehr gute Quali. Im Playoff-Final war er dann eine Wand. Die Fangquote von 97,78 Prozent ist Weltklasse.

Quali: 38 Spiele, Fangquote: 93,21%.

Playoffs: 13 Spiele, 93,56%.

Im Schatten seines Vorbilds kam er regelmässig zum Einsatz und überzeugte. Noch eine Saison hinter Genoni die Nummer zwei – und dann?

Quali: 13 Spiele, Fangquote: 92,95%.

Playoffs: nicht eingesetzt.

Der Bündner zeigte ein solides erstes Jahr. Er spielte frech nach vorne, hat noch viel Potenzial. In den Playoffs nicht immer Stammkraft.

Quali: 43 Spiele, 3 Tore/8 Assists.

Playoffs: 9 Spiele, 0 Tore/0 Assists.

Er verbesserte sich im Vergleich zur Vorsaison. Die Fehlerquote ist noch zu hoch. In den Zweikämpfen darf er noch resoluter zu Werk gehen.

Quali: 49 Spiele, 2 Tore/15 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/2 Assists.

Der spielstarke Captain hatte in der Quali weniger Einfluss aufs Spiel als auch schon. Doch seine Leaderqualitäten wird der EV Zug vermissen.

Quali: 44 Spiele, 10 Tore/17 Assists.

Playoffs: 11 Spiele, 0 Tore/6 Assists.

In der Puckbehandlung agierte er bisweilen etwas sorglos. Stellte sich aber voll und ganz in den Dienst der Mannschaft.

Quali: 42 Spiele, 0 Tore/5 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 0 Tore/0 Assists.

Der beste Verteidiger mit der meisten Eiszeit: Der Powerplay-Spezialist hinterlässt spielerisch wie auch menschlich eine grosse Lücke.

Quali: 44 Spiele, 7 Tore/25 Assists.

Playoffs: 12 Spiele, 0 Tore/8 Assists.

Steht in den Playoffs seinen Mann, trotz zwei gebrochener Rippen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Schwächen punkto Tempo.

Quali: 50 Spiele, 1 Tor/3 Assists.

Playoffs: 10 Spiele, 0 Tore/3 Assists.

Der 1,93-Meter-Hüne hat in seiner Entwicklung einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Tritt auf und neben dem Eis selbstbewusst auf.

Quali: 50 Spiele, 5 Tore/17 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/1 Assist.

Verletzungen warfen ihn zurück. Oft ging es ihm zu schnell, doch er kämpfte tapfer. Nun sucht er bei Davos eine neue Herausforderung.

Quali: 19 Spiele, 0 Tore/1 Assist.

Playoffs: 10 Spiele, 0 Tore/0 Assists

Mit seinem Forechecking und «ekligen» Spielstil machte er das, was er gut kann. Erzielte im siebten Viertelfinalspiel ein wichtiges Tor.

Quali: 52 Spiele, 9 Tore/7 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/1 Assist.

Durch eine Verletzung zurückgeworfen. Die Schusstechnik ist einzigartig. Sein Energieanfall im dritten Finalspiel macht ihm keiner nach.

Quali: 36 Spiele, 18 Tore/23 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 6 Tore/8 Assists.

Der Shootingstar macht eine rasante Entwicklung durch und steht vor einer grossen Zukunft. Sein harter und präziser Schuss ist seine Waffe.

Quali: 46 Spiele, 17 Tore/16 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 2 Tore/3 Assists.

Konnte sich nicht durchsetzen und erhielt nur wenig Eiszeit. Heuert bei den SCL Tigers an und versucht, die Karriere neu zu lancieren.

Quali: 29 Spiele, 1 Tor/0 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 0 Tore/0 Assists.

Das gewisse Etwas hat gefehlt. Muss an seiner Torgefährlichkeit arbeiten. Vielleicht hilft ihm der Wechsel zu Rapperswil.

Quali: 52 Spiele, 6 Tore/16 Assists.

Playoffs: 11 Spiele, 1 Tor/1 Assist.

Nick Shore

Ihn zeichnet ein hoher Hockey-IQ aus. Shore-Martschini war ein funktionierendes Duo. Unvergessen sind seine sechs Assists in einem Spiel.

Quali: 28 Spiele, 8 Tore/19 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/7 Assists.

Wow! Was soll man da noch sagen? Opferte sich für das Team auf und spielte den Puck dorthin, wo andere keinen Passweg sehen!

Quali: 52 Spiele, 16 Tore/47 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/14 Assists.

Zunächst schwach, dann immer besser. Stark in den Playoffs. Der Flügel verdient sich diese Note, weil er immer an sich glaubte.

Quali: 49 Spiele, 7 Tore/27 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 5 Tore/4 Assists

Die beste Saison des GarderobenDJ und Fanlieblings. Einerseits eiskalter Vollstrecker, andererseits verkörperte er Kämpferqualitäten.

Quali: 50 Spiele, 19 Tore/20 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 6 Tore/4 Assist.

Ihn zeichnet ein grosses Spielverständnis aus. Wichtige Figur im Boxplay. Wegen vieler Defensivaufgaben weniger präsent in der Offensive.

Quali: 52 Spiele, 9 Tore/17 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/0 Assists.

Der Flügel verstand sich blind mit Kovar und Hofmann. Seine Effizienz und Konstanz waren beeindruckend. Es gibt nichts zu kritisieren.

Quali: 50 Spiele, 24 Tore/21 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 9 Tore/3 Assists.

Gemessen an den Erwartungen kam zu wenig, die Durchschlagskraft fehlte. Er war sein Geld nicht wert. Verlässt Zug ohne ein Playoff-Spiel.

Quali: 42 Spiele, 8 Tore/16 Assists.

Playoffs: nicht eingesetzt.

Seine Wichtigkeit für das Team wird unterschätzt. Ein ehrlicher Arbeiter mit defensivem Gewissen. Sehr diszipliniert, selten auf der Strafbank.

Quali: 44 Spiele, 13 Tore/6 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 1 Tor/3 Assists.

Zwischen Genie und Wahnsinn. Handelte sich viele unnötige Strafen ein, doch tauchte als regelmässiger Torschütze und Assistgeber auf.

Quali: 9 Spiele, 4 Tore/4 Assists.

Playoffs: 13 Spiele, 6 Tore/3 Assists.