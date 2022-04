Eishockey: Der EV Zug gewinnt gegen den HC Davos mit 3:0.

EV Zug Ein ungebremster Schnellzug und ein schwedischer Rückkehrer – die Final-Türe steht nun sehr weit offen Dank eines 3:0-Sieges erspielt sich der EV Zug vier Matchpucks. Für Carl Klingberg gibt’s vom Trainer ein Extra-Lob. Und der Schiedsrichter-Chef meldet sich zu Wort. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.04.2022, 23.54 Uhr

Dario Allenspach (links) jubelt mit Sven Leuenberger nach dem 1:0. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 12. April 2022)

«Liebe Zuger, nehmt doch bitte mal den Fuss vom Gas. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? 42 Mann, ein Puck und am Schluss gewinnt immer der EVZ», schrieb ein geschätzter Kollege eines anderen Mediums in einem offenen Brief an den Schweizer Meister. Ganz im Sinne von mehr Spannung und Abwechslung, damit die Medien wieder über etwas Anderes berichten können, als nur den Meister in den Himmel zu loben.

Doch der Meister dachte keine Sekunde daran, dieser Bitte nachzukommen. Im Gegenteil: Der EV Zug setzt seinen imposanten Lauf fort. Sieben Spiele, sieben Siege. Der Schnellzug fährt ungebremst weiter. Momentan sind die Zentralschweizer in den Playoffs durch nichts und niemanden zu stoppen. «Wir haben offensiv und defensiv eine solide Darbietung gezeigt», fasste EVZ-Trainer Dan Tangnes den 3:0-Erfolg zusammen.

Schiedsrichter-Chef gibt Fehler zu

Wenn die Bündner bei der Aufarbeitung nach einem möglichen Grund für die Niederlage suchen, dann werden sie bestimmt auch die 16. Minute im Visier haben. Zugs Verteidiger Livio Stadler verlor im dümmsten Moment den Stock, Julian Schmutz hatte freie Bahn und glich in der 16. Minute zum 1:1 aus. Dario Allenspach hatte zehn Minuten zuvor den EV Zug in Führung gebracht. Doch der HCD hatte die Rechnung ohne Tangnes gemacht. Der Norweger nahm die Coaches Challenge – und reüssierte. Die Schiedsrichter annullierten das Tor wegen Torhüterbehinderung. HCD-Sportchef Jan Alston wurde in der ersten Drittelspause bei Schiedsrichter-Chef Andreas Fischer vorstellig. Es war offensichtlich: Der HCD fühlt sich systematisch benachteiligt. Auch die Frage, ob denn Goalie Leonardo Genoni nun Artenschutz geniesse, wurde in den Raum gestellt. Der Ärger über die Strafe gegen Jesse Zgraggen, die am Ursprung des EVZ-Siegtreffers beim zweiten Halbfinal-Spiel stand, ist noch nicht verraucht. Der Schiedsrichter-Chef stiehlt sich nicht aus der Verantwortung und sagt selbstkritisch:

«Das Schiedsrichter-Gespann hat in dieser Situation das Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Doch wo gearbeitet wird, passieren Fehler.»

Emotionen pur bei Yannick Zehnder nach dem 2:0. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Klingberg: «Es geht nur ums Gewinnen»

Dagegen bekamen die Zuschauer in der Bossard-Arena einen ziemlich fehlerfreien Auftritt ihrer Mannschaft serviert. Es war keiner der spektakulären Sorte, aber ein sehr reifer und abgeklärter. Vor allem das Unterzahlspiel lief wie bereits in den beiden ersten Spielen ganz nach dem Gusto der Zuger. Seit mittlerweile 16 Minuten halten sie sich in Boxplay-Situation schadlos – auch weil der HCD zu wenig Torgefahr ausstrahlen kann. Zug kommt gar mit einem Spieler weniger auf dem Eis zu zwei Top-Chancen durch Fabrice Herzog und Jan Kovar. Erst der Treffer von Yannick Zehnder (45.) nimmt der Partie etwas Spannung aus dem Spiel. Dario Simion sorgt eine Sekunde vor Schluss für den Endstand.

Für Carl Klingberg ging eine Leidenszeit zu Ende. Als überzähliger Ausländer musste der Schwede zuletzt die Rolle des Beobachters einnehmen: 17 Tage Wettkampfpause hat er hinter sich – in der durchgetakteten Playoff-Zeit eine Ewigkeit: «Ja, es war keine einfache Zeit. Aber der Erfolg der Mannschaft steht klar an erster Stelle. Es geht nur ums Gewinnen.» Er habe sich auf jedes Spiel professionell vorbereitet und versucht, die Teamkollegen moralisch zu unterstützen. Tangnes sagt:

«Ich kann es nur immer wieder betonen. Carl leistet Grossartiges. Im Training gibt er immer Vollgas, das verdient Respekt.»

Erneut stark, aber trotzdem sieglos: Davos-Goalie Sandro Aeschlimann. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Goalie Sandro Aeschlimann konnte am wenigsten dafür, dass der HCD mit leeren Händen nach Hause zurückkehrte. Er hielt erneut sein Team lange im Spiel. Nun benötigt die Wohlwend-Equipe vier Siege in Serie und somit eine wundersame Wende, wie sie ihr bereits im Viertelfinal gelungen war. Bei der meisterlichen Form von Leonardo Genoni braucht es eine grosse Portion Fantasie, um sich dieses Szenario vorzustellen. Der EV Zug denkt nicht daran, dem Gegner neues Leben einzuhauchen. Er will die Davoser noch vor dem Osterwochenende in die Ferien schicken. Den Fuss vom Gaspedal nehmen, das kommt nicht in Frage, so Klingberg. «Jetzt müssen wir cool bleiben.»

Zug – Davos 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Bossard Arena. – 7200 Zuschauer. – SR Lemelin/Hebeisen.



Tore: 6. Allenspach (Leuenberger) 1:0. 45. Zehnder 2:0. 60. (59:59) Simion (ins leere Tor) 3:0.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug. 4-mal 2 Minuten gegen Davos.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Müller, Klingberg; Herzog, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.



Davos: Aeschlimann; Wellinger, Nygren; Paschoud, Jung; Barandun, Zgraggen; Heinen, Gärtner; Bromé, Rasmussen, Stransky; Ambühl, Corvi, Marc Wieser; Schmutz, Prassl, Frehner; Canova, Nussbaumer, Hammerer.



Bemerkungen: Zug ohne Lander (überzählig), Martschini (verletzt). Davos ohne Simic, Stoop, Egli (verletzt), Knak, Egli (krank) und Pospisil (überzählig).

