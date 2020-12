EV ZUg Erik Thorell gelingt Befreiungsschlag – Jan Kovar sei Dank Der EVZ zelebriert beim 5:1-Sieg die Leichtigkeit des Leaders und stürzt tapfer kämpfende Tigers tiefer in die Krise. Für die Zuger ist es der vierte Sieg in Serie. Philipp Zurfluh 28.12.2020, 23.44 Uhr

Der Zuger Jan Kovar beschäftigt den Tigers-Goalie Ivars Punnenovs. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 28. Dezember 2020)

Immer wieder dieser Jan Kovar. Meist wenn der EVZ-Topskorer mit dem Puck am Stock über das Eis gleitet, stellt der Tscheche mit dem Spielgerät etwas Unerwartetes, aber Geniales an. In zwölf der letzten 14 Spiele war er an Toren seiner Mannschaft beteiligt. Der brillante Spielgestalter ist momentan unbestritten die grösste Attraktion im Offensivspiel.

Auch gestern gegen die SCL Tigers war ein weiteres Mal auf ihn Verlass. Wäre die Bossard-Arena mit tausenden Zuschauern gefüllt gewesen, sie wären in Verzückung geraten. Der 30-Jährige liess in der 19. Minute zwei Gegner ins Leere laufen und bediente mit einem genialen Pass Erik Thorell, der nur noch seine Kelle hinhalten musste. Mit dem ersten Saisontor ging für den oft und zurecht gescholtenen Schweden eine lange Durststrecke zu Ende. Weil er meist ein Totalausfall war, hatte zuletzt EVZ-Trainer Dan Tangnes Erbarmen und stellte ihm Kovar als Schützenhilfe zur Seite, was nun mit Thorells Tor erste Früchte trug.

Der Zuger Carl Klingberg im Spiel gegen den Langnauer Flavio Schmutz. Die Zuger feiern ein Tor beim Spiel gegen die SCL Tigers. Der Zuger Erok Thorell im Spiel gegen Larri Leeger und Torhüter Ivars Punnenovs. Raphael Diaz vor dem Langnauer Tor. Der Zuger Raphael Diaz im Spiel gegen die SCL Tigers. Dario Simion kämpft sich durch die Langnauer Verteidgung. Carl Klingberg (rechts) im Spiel gegen Larri Leeger. Zugs Torhüter Leonardo Genoni verteidigt gegen den Langnauer Benjamin Neukomm. Der Zuger Yannick Zehnder (Mitte links) im Spiel gegen Pascal Berger von Langnau Der Zuger Jan Kovar im Spiel gegen den Langnauer Torhüter Ivars Punnenovs.

Trainer Tangnes nimmt Thorell in die Pflicht

Dan Tangnes zeigte sich nach Thorells Befreiungsschlag erleichtert: «Man darf in das Tor nicht zu viel hineininterpretieren, aber es ist gut für sein Selbstvertrauen, vielleicht kann er nun etwas befreiter aufspielen.» Es sei logisch, dass die Erwartungen an einen Ausländer höher sind als an einen Schweizer Spieler.

«Er muss mit diesem Druck umgehen können und sich für die Mannschaft zerreissen.»

Tangnes hatte zuletzt eine Leistungssteigerung beim Schweden wahrgenommen. «Dank Kovar kann sich Thorell besser entfalten und kommt häufiger in Abschlusspositionen, deshalb sehe ich auch keinen Grund, in den Sturmformationen etwas zu ändern.»

Mit deutlich mehr Selbstvertrauen ist derzeit ein anderer Stürmer unterwegs: Dario Simion. Die Saisontreffer 10 und 11 waren der Lohn für seine zuletzt starken Leistungen. In der vergangenen Saison in 49 Qualifikationsspielen mit sechs Toren mässig erfolgreich, kommt die Wucht des 1,89-m-Hünen nun besser zum Tragen.

Der Leistungsunterschied der beiden Mannschaften auf dem Eis war nicht so stark sichtbar wie die tabellarische Differenz (29 Punkte). Obwohl die Tigers am Tabellenende kleben, haben sie zuletzt gegen die ZSC Lions und den EV Zug gezeigt, dass sie kein Kanonenfutter sind. Doch drückte Zug aufs Gas, war es um die Tigers geschehen.

Langnau-Goalie Punnenovs patzt

Nicht so wie fünf Tage zuvor beim 4:2-Sieg und «schrecklichen» ersten 20 Minuten, wie sie Lino Martschini bezeichnete, wollte der EVZ zu Beginn keine Zweifel über den Spielausgang aufkommen lassen. Das Führungstor passte ins Bild des bislang verkorksten Saisonverlaufs der Emmentaler. Der lettische Natigoalie Ivars Punnenovs wollte den Puck wegspedieren. Der Befreiungsschlag landete bei Simion, der sich nicht zweimal bitten liess und Zug nach fünf Minuten in Front brachte.

Für die SCL Tigers war es die sechste Niederlage in Folge. Sie wehrten sich mit Händen und Füssen, doch der Leader zeigte den spielerisch limitierten Emmentalern klar die Grenzen auf. Und wenn die Tigers mal gefährlich vor dem Zuger Tor auftauchten, war Genoni-Vertreter Luca Hollenstein Herr der Lage. «Jetzt dürfen wir nicht nachlassen und dieses Jahr mit einem Sieg gegen Davos würdig beenden», fordert Trainer Dan Tangnes.

Zug – SCL Tigers 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

0 Zuschauer. – SR Tscherrig/Nikolic, Schlegel/Wolf.



Tore: 5. Simion 1:0. 19. Thorell (Kovar, Martschini) 2:0. 24. Hofmann 3:0. 29. Zehnder (Klingberg) 4:0. 34. Petrini (Nilsson, Maxwell/Powerplaytor) 4:1. 60. (59:39) Simion (Hofmann, Schlumpf) 5:1.



Strafen: je 2-mal 2 Minuten.



Zug: Hollenstein; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Zgraggen, Gross; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.



SCL Tigers: Punnenovs; Lardi, Grossniklaus; Bircher, Leeger; Erni, Huguenin; Sturny, Blaser; Julian Schmutz, Maxwell, Nilsson; Neukom, Berger, Dostoinov; Weibel, Flavio Schmutz, Petrini; Rüegsegger, Melnalksnis, Andersons.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Diem, Glauser, Schilt (alle verletzt) und Earl (in Quarantäne).