EV Zug fühlt sich bei der Kurzarbeit gegenüber anderen Branchen benachteiligt

CEO Patrick Lengwiler fordert bei der Kurzarbeit Gleichberechtigung. Zudem prangert er im Interview die Solidarhaftung an, die für ihn nicht akzeptabel ist. Philipp Zurfluh 21.05.2020, 19.10 Uhr

Der Verlust ist massiv: Beim EV Zug rechnet man mit einem Ertragsausfall von rund 1,6 Millionen Franken gegenüber dem Budget für das vergangene Geschäftsjahr. Für das kommende Geschäftsjahr wird ein noch grösserer Ertragsausfall prognostiziert. Diverse Grossveranstaltungen beim EV Zug fallen Corona zum Opfer. Spieler, Trainer und Geschäftsführung zeigen sich derweil solidarisch. Ihre Löhne werden im Juni, Juli und August gestundet. Im Schnitt beträgt die Stundung 30 Prozent.



Warum eine Lohnstundung und kein Verzicht?



Patrick Lengwiler: Wir können den notwendigen Lohnverzicht erst dann bestimmen, wenn wir den finanziellen Schaden beziffern und darlegen können. Allen ist jedoch bewusst, dass ein Verzicht auf Lohn zu einem späteren Zeitpunkt wohl unausweichlich ist. Doch das hängt alles davon ab, wann wir den Betrieb wieder hochfahren können. Bei all den zu ergreifenden Massnahmen werden wir uns dafür einsetzen, dass diese über all unsere Mitarbeiter sozial verträglich angewendet werden. Das ist nicht überall so.



Wie gehen andere Klubs vor?



Bei praktisch allen Klubs haben die Spieler gleich wie bei uns bis dato den vollen Lohn erhalten. Ich weiss jedoch von Klubs, bei denen Mitarbeiter der Administration oder Gastronomie Lohneinbussen in Kauf nehmen mussten, gleichzeitig blieben Spielerlöhne unangetastet. Das finde ich einen falschen Ansatz. Spieler sind wie alle anderen auch Mitarbeiter – niemand hat Schuld, dass wir uns in dieser schwierigen Situation befinden. Gleichwohl müssen alle mithelfen, Klub und Mitarbeiter.

Für die Eishockeyklubs wurde ein Hilfspaket geschnürt, darin verpackt sind 150 Millionen Franken. Sie haben aber das Bundesamt für Sport mit scharfen Worten kritisiert. Warum?



Ich bleibe bei meiner Kritik. Und damit stehe ich nicht alleine da in der Eishockeybranche, obwohl sich einige nur hinter vorgehaltener Hand dazu äussern möchten. Der Inhalt dieses Pakets ist stossend. Das Bundesamt für Sport hat viel zu spät reagiert. Über Wochen hat der Sport in den Corona-Plänen keine Rolle gespielt. Die Liquiditätshilfe ist an zweifelhafte Bedingungen geknüpft.

Sie sprechen beispielsweise die Solidarhaftung an.



Für mich ist das nicht akzeptabel. Es darf nicht sein, dass ein Klub für die Schulden anderer aufkommt. Das gibt’s sonst in der Wirtschaft auch nicht.



Die Migros haftet auch nicht, wenn zum Beispiel Coop oder Lidl in den Konkurs gehen müssten.

Ligadirektor Denis Vaucher sprach aber von einem «starken Zeichen» der Politik an den Sport.

Ich kann seinen diplomatischen Standpunkt nachvollziehen. Er vertritt die 24 Klubs der Swiss League und National League.



Im Gegensatz zu Ambri-Piotta oder Rapperswil hat der EV Zug im Hintergrund einen potenten Geldgeber, der bei Liquiditätsengpässen einspringen kann.



Das ist zu einfach gedacht und entspricht nicht der Realität. Unser Anspruch ist es, mit Einnahmen aus dem Ticketverkauf, Sponsoringverträgen und der Gastronomie unsere Ausgaben vollumfänglich zu decken.

Ihre Kritik am Bundesamt für Sport hat Wellen geworfen. Wie fielen die persönlichen Reaktionen aus?



Ich habe kritische Zuschriften bekommen und jede persönlich beantwortet und meinen Standpunkt begründet. Die Mehrheit hat nach meinen Erklärungen Verständnis gezeigt. Die Schlagzeile «150 Millionen Franken für das Eishockey» liest sich auf den ersten Blick wunderbar. Doch gerade diejenigen Klubs, die ein Darlehen aufnehmen müssen, geraten dadurch noch mehr in finanzielle Schieflage. Sie werden auch die Schulden eines anderen Klubs tragen und irgendein Klub wird dieses Darlehen nicht zurückzahlen können.



Haben Sie sich denn erhofft, dass A-fonds-perdu-Beiträge gesprochen werden, ohne Gegenleistung?



Nein, das will ich nicht und wäre auch völlig falsch. Was ich fordere, ist eine Gleichbehandlung mit anderen Branchen was die Kurzarbeit betrifft. Seit dem ersten Trainingstag müssen wir den Spielern wieder den vollen Lohn bezahlen, auch wenn sie beispielsweise nur ein paar Stunden trainieren, aber nach wie vor keine repräsentativen Aufgaben wahrnehmen können. Die Spieler können nicht ihre volle Arbeitsleistung erbringen, die Beantragung von einer anteiligen Kurzarbeit ist aber nicht mehr erlaubt.



Die Kluft zwischen den Klubs ist in den letzten Jahren grösser geworden. Auch darum wird über tiefgreifende Reformen debattiert. Für viele ist es jetzt der richtige Zeitpunkt.



Die Corona-Zeit auch etwas Gutes. Die Diskussionsbereitschaft für Reformen ist grösser. Die Dringlichkeit ist höher und breiter gestreut als je zuvor, die Klubs sind offen für Veränderungen. Es ist im Interesse aller Beteiligten, ein Hockeyprodukt auf die Beine zu stellen, in dem die Mannschaften konkurrenzfähig sind und jeder Klub die Möglichkeiten hat, vorne mitzuspielen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass der Spitzensport auf einer gesünderen finanziellen Basis funktioniert.



Sollte die Saison 2020/21 erst verspätet oder mit Geisterspielen beginnen: Wie gross ist die Gefahr, dass der eine oder andere Klub von der Bildfläche verschwindet?



Das ist ein Schreckensszenario, aber nicht ganz abwegig. Ein Heimspiel vor leeren Zuschauerrängen in der neuen Saison kostet uns rund 600'000 Franken. Anhand der sinkenden Zahl von Corona-Fällen habe ich aber Hoffnung, dass bald wieder Normalität einkehren wird. Wir glauben nach wie vor daran, dass wir ab Mitte September in einer hoffentlich gut besuchten Bossard-Arena in die Saison starten können.