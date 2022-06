Eishockey Das Vorbereitungsprogramm steht definitiv fest – gegen diese Mannschaften trägt der EV Zug Testspiele aus Der EV Zug nimmt erstmals am internationalen Einladungsturnier «Red Bulls Salute» in Kitzbühel teil. Der erste Ernstkampf steigt Anfang September. 02.06.2022, 17.51 Uhr

Der EV Zug duellierte sich in der letztjährige Ausgabe der Champions Hockey League mit Red Bull München. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 13. Oktober 2021)

Der EV Zug hat den ersten Trainingsblock der langen und intensiven Vorbereitung für die neue Saison am Montag in Angriff genommen. Nun steht definitiv fest, mit welchen Widersachern sich die Zentralschweizer während des Formaufbaus messen: Der Meister nimmt am 13. und 14. August am Turnier «Red Bulls Salute» in Kitzbühel teil. Der EC Red Bull Salzburg, Red Bull München und das tschechische Team HK Mountfield komplettieren das Teilnehmerfeld. Das Turnier startet am Samstag, 13. August, um 17 Uhr mit dem Duell zwischen München und Mountfield. Zug duelliert sich um 20.30 Uhr mit Salzburg, dem aktuellen Landesmeister. Die Sieger der beiden Halbfinals treffen dann am Sonntag, 14. August, um 19 Uhr im Final aufeinander. Davor steigt um 15 Uhr das Spiel um Platz 3.

Eine Woche später spielt der EVZ im Rahmen des traditionellen Lehner Cups zwei Partien: Zunächst gegen Ambri-Piotta (19. August, 19.45 Uhr) in Sursee, einen Tag später gegen Adler Mannheim (20. August, 16 Uhr) in der Bossard-Arena. Zum Schluss steht am 26. August ein Heimspiel gegen Genève-Servette an.

Am 1. oder 2. September ist der EV Zug erstmals richtig gefordert: Dann wird das erste Spiel in der Champions Hockey League ausgetragen. Er bekommt es in der Gruppe mit TPS Turku, Grizzlys Wolfsburg und Olimpija Ljubljana. (pz)