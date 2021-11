Eishockey «Die Spieler hassen es, wenn ich die Trillerpfeife regelmässig benutze» – EVZ-Trainer Tangnes' Mittel gegen mentale Müdigkeit Dan Tangnes zollt seinem Team für die epische Aufholjagd gegen Ambri Respekt. Am Dienstag gastiert beim Meister derselbe Widersacher. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Das laute, schrille Geräusch ist am Montag in der Eishalle des Spitzensportzentrums OYM in Cham, der Trainingsstätte des EV Zug, des Öftern zu hören. Es ertönt aus der Trillerpfeife von Dan Tangnes. «Die Spieler hassen es, wenn ich sie regelmässig in den Trainings benutze», schmunzelt der EVZ-Coach.

Was er meint: Die Akteure werden bei Torschussübungen oder wettkampfmässigen Einheiten nur ungern unterbrochen. Doch genau das sei ab und an notwendig, erklärt der Coach. «Wenn mir etwas nicht passt, unterbreche ich. Lieber einmal zu viel, als zu wenig. In den Trainings können Details entscheidend sein.» Die Benutzung des Utensils diene aber auch als Wach- wie auch Motivationsmacher.

«Es ist absolut menschlich, dass während einer Saison mentale Müdigkeit einkehrt. Die tägliche, mentale Arbeit mit den Spielern ist ein wichtiger Aspekt meines Schaffens. Es gilt das Adrenalin immer wieder neu aufzubauen.»

Er will gegen Ambri den 21. Saisonsieg: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Jonathan Vallat / Freshfocus (Pruntrut, 5. November 2021)

Einen Wachmacher hätte der EV Zug auch am Samstag gegen den HC Ambri-Piotta benötigen können. Nach dem 0:4-Rückstand nach acht Minuten war eine Demütigung nicht mehr fern. Als «absolut verrückt» bezeichnet Tangnes rückblickend den unvergesslichen Abend. «Das war eine Achterbahnfahrt.» Ein Wechselbad der Gefühle, «das mich ein paar Jahre altern liess», scherzte Tangnes nach dem Training.

Tangnes: «Auch ich musste mich zunächst sammeln»

Seit seinem Amtsantritt 2018 ist es ihm noch nie gelungen, einen Vier-Tore-Rückstand in einen Sieg umzuwandeln. «Dieser Erfolg war nur wegen unserer mentalen Stärke möglich», so die Meinung des Norwegers. Der 42-Jährige ist keiner, der mit Komplimenten und Lobhudeleien um sich wirft. Doch die meisterhafte Wende lässt auch ihn nicht kalt und ihm Worte der Anerkennung entlocken.

«Andere Mannschaften wären wohl nicht in der Lage gewesen, in dieser Art und Weise zu reagieren. Ich war beeindruckt.»

Nach dem 0:4 hätten sich viel Frust und Enttäuschung angestaut, «auch ich musste mich zunächst sammeln und kühlen Kopf bewahren».

Der Meistermacher hätte genügend Gründe gehabt, sich in der ersten Drittelspause zu enervieren und Tacheles zu reden. «Ich hätte in Kabine ausrasten können, doch der Mannschaft wäre damit nicht geholfen gewesen», sagt Tangnes. Er habe sachlich, in ruhigem, aber bestimmten Ton, motivierend auf die Spieler eingewirkt.

«Die Spieler haben es geschafft, die negativen Emotionen in positive Energie umzuwandeln.»

Gerade solche Spiele würden den Hockeysport so attraktiv und unvergleichlich machen, sagt Tangnes.«In diesem Sport passieren immer wieder Dinge, die kannst du nicht erklären.»

Anton Lander ist wieder einsatzfähig

Am Dienstagabend gegen Ambri kann der EV Zug wohl wieder auf die Dienste von Anton Lander zählen. Der Schwede konnte am Samstag gegen die Tessiner nicht mittun und musste verletzungshalber pausieren. Die Verletzung stellte sich nach einer medizinischen Untersuchung aber als kleinere Blessur heraus.

Gegen den Tabellenzehnten bleibt Tangnes’ Trillerpfeife stumm und in seiner Sporttasche verstaut. Dann kommt wieder seinen Worten eine grössere Bedeutung zu, mit denen er sein Team zum 21. Saisonsieg coachen will. Er hätte keine Einwände, wenn seine Mannen nicht einem Rückstand hinterherrennen müssten. «Ambri ist heiss auf Wiedergutmachung», sagt Tangnes und verspricht: «Wir werden bereit sein, von der ersten Minute an.»