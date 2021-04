Team-Vergleich EV Zug – SC Bern: Warum die Stiere die besseren Karten haben als die Bären Zuger «Stiere» gegen Berner «Bären»: In der Final-Reprise von 2019 steckt Brisanz. Bern hat Meister-Erfahrung, Zug mehr Qualität. Philipp Zurfluh und Klaus Zaugg 12.04.2021, 22.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Warten ist zu Ende: Nach zwei Jahren Unterbruch herrscht wieder Playoff-Zeit in den Schweizer Hockey-Arenen. Mit dem Duell des souveränen Qualisiegers EV Zug und des 16-maligen Schweizer Meisters SC Bern wird den Fernsehzuschauern bereits feine Kost serviert. Während der Dominator der Regular Season seit Ostermontag spielfrei ist, mussten sich die Berner in drei hart umkämpften Spielen innert fünf Tagen gegen den HC Davos die Sporen verdienen.



Kämpfen gegeneinander im Viertelfinal: Zugs Stürmer Sven Leuenberger (links) und Berns Stürmer Thierry Bader. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 25. März 2021)

«Der SC Bern hat unglaublich viel Erfahrung, das zeichnet ihn aus», sagt Raphael Diaz.

«Die Erwartungen an uns sind extrem hoch, das ist uns bewusst. Doch wir bekommen keinen Zentimeter geschenkt. Es wird ein emotionsgeladener Kampf auf Biegen und Brechen»

, führt der Captain aus.



Unsere Zeitung hat den Vergleich gemacht und die Klubs in fünf Kategorien in einer Skala von eins bis fünf bewertet. Der EV Zug behält dabei mit 23 zu 19,5 Punkten die Oberhand. Diaz sagt klar: «Wir haben die Qualität für den Titel. Bis dahin liegt noch ein steiniger Weg vor uns.»



EV Zug

Der EV Zug hat mit Leonardo Genoni und Luca Hollenstein das beste und konstanteste Goalie-Duo der Liga. Genoni kam 2019 als «Heilsbringer» von Bern nach Zug, fünf Meistertitel (dreimal Davos, zweimal Bern) im Gepäck. Der WM-Finalist spielt bislang eine sehr gute Saison (92,5 Prozent Fangquote), aber gemessen an seinen Qualitäten keine überdurchschnittliche. Und dennoch war Genoni in der Vergangenheit in wichtigen Momenten eine unüberwindbare Mauer und behielt in hektischen Situationen den Überblick, eben in typischer Meister-Manier. Und braucht Genoni eine Pause, ist das 21-jährige Talent Hollenstein in Wartestellung, der mit der besten Abwehrquote aller Torhüter glänzt.

Bewertung: 5 Punkte

SC Bern

Tomi Karhunen ist «heiss». Der Finne hat die Pre-Playoffs gegen den HC Davos fast im Alleingang gewonnen und 138 von 144 Schüssen (95,4 Prozent) gehalten. In dieser Form ist er sogar besser als Leonardo Genoni – und wird den SC Bern trotzdem Ende Saison verlassen. Der 31-Jährige ist ein tief im Netz stehender, teuflisch reflexschneller «Linien-Goalie», der seine Vorderleute lautstark dirigiert. Der Mann aus Oulu hat allerdings eine Schwäche: Schüsse hoch in die Ecke und aus spitzen Winkeln. Die Davoser haben es nicht gemerkt und die Frage ist natürlich: Merken es die Zuger? Auf der Torhüterposition sind die Berner mindestens so gut besetzt wie beim letzten Titel vor zwei Jahren.

Bewertung:

Bewertung: 5 Punkte



EV Zug

128 Gegentore hat der EV Zug in der Qualifikation erhalten. Er ist somit defensiv das zweitstärkste Team hinter Lausanne HC. Verteidigungsminister Raphael Diaz und Kreativelement Santeri Alatalo sind die beiden wichtigsten Pfeiler in der Abwehr. Diaz stellte heuer die beste Plus/Minus-Bilanz (+31) aller National-League-Akteure auf. Alatalo spielt die produktivste Saison seiner Karriere und dirigiert das Powerplay an der blauen Linie. Auch in der Breite überzeugt der Abwehrverbund. Die Jungen wie Nico Gross und Tobias Geisser haben in ihrer Entwicklung einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Claudio Cadonau und Dominik Schlumpf haben eine tiefe Fehlerquote und punkten mit ihrer unerschrockenen Spielweise.

Bewertung: 4 Punkte

SC Bern

Die Defensive ist bei weitem nicht mehr so gut organisiert wie 2019. Was damals die Schablonen von Erfolgstrainer Kari Jalonen waren, ist heute der Mut der Verteidiger, sich in die Flugbahn der Pucks zu werfen. So haben die Berner in den Pre-Playoffs die Davoser ein ums andere Mal zur Verzweiflung getrieben. Die grosse Schwäche: Die «Wagenburg» hält nur bis zu einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit. Bei permanent hohem Tempo kann diese Verteidigung zusammenbrechen wie einst die Mauern von Jericho. Die spielerische Klasse (Angriffsauslösung) von 2019 gibt es nach dem Saisonende von Eric Blum nicht mehr. Die Defensive hat gerade noch 50 Prozent der Stabilität von 2019.

Bewertung: 2,5 Punkte



EV Zug

In dieser Kategorie kann kein anderes Team dem EV Zug das Wasser reichen. Die geballte Ladung an Abschlussstärke zeigt sich an den 197 Toren. Mit Dario Simion, Carl Klingberg, Grégory Hofmann, Yannick Zehnder und Jan Kovar bekleiden gleich fünf Stürmer Plätze in den Top 20 der Torschützenliste. Kommt die Paradelinie um Hofmann, Kovar und Simion in Fahrt, ist sie nicht zu stoppen. Aber nicht nur: Kein anderer Kader ist über alle vier Sturmlinien hinweg so breit aufgestellt. Alle zeichnen sich für gefährliche Toraktionen verantwortlich. Luft nach oben haben die Zuger im Powerplay. Positiv ist: Nach acht Spielen ohne Alatalo ist die Powerplay-Formation Nummer eins wieder komplett.

Bewertung: 5 Punkte

SC Bern

Die 2019 so präzisen Angriffsauslösungen und Spielzüge sind offensivem «Pausenplatz-Hockey» gewichen: Instinktsicher erfassen die Berner Kontermöglichkeiten und improvisieren im Abschluss. Das macht ihre Konter unberechenbar und gefährlich. Konstanz hat diese Saison weder Captain Simon Moser noch Inti Pestoni erreicht. Aber diese Schwäche ist zugleich eine Stärke: Man weiss nie, ob beispielsweise Vincent Praplan zu ruhen oder zu skoren gedenkt (in der dritten Partie in Davos hat er zweimal getroffen). Und die bange Frage ist immer wieder: Wird Tristan Scherwey «böse» sein? Die Offensive erreicht noch 60 Prozent der Feuerkraft des Meisterteams von 2019.

Bewertung: 3,5 Punkte



EV Zug

30 Prozent aller Tore erzielen bei den Zugern die Ausländer. Das sind sieben Prozentpunkte weniger als in der Saison zuvor. Das liegt auch daran, dass Carl Klingberg (2 Tore aus den ersten 19 Spielen) und Erik Thorell (3/25) in der ersten Saisonhälfte deutlich unter ihrem Leistungspotenzial blieben. Seit ein paar Wochen spielt Klingberg wie von einem anderen Stern und trifft in den letzten sieben Qualispielen neunmal. Mit Justin Abdelkader und Nick Shore hat Sportchef Reto Kläy einen guten Riecher bewiesen. Beide haben sich rasch ins System integriert. Ein Ausländer überstrahlt alle: Liga-Topskorer Jan Kovar. Seine Spielübersicht und sein hoher Hockey-IQ sind weder zu kopieren noch zu ersetzen.

Bewertung: 4 Punkte

SC Bern

Eine Lizenz brauchen die Berner für Torhüter Tomi Karhunen, die anderen drei für die Stürmer Dustin Jeffrey, Cory Conacher (von Lausanne geholt) und Jesper Olofsson. Keiner der drei erreicht die Klasse des US-amerikanischen Centers Mark Arcobello (HC Lugano), dem offensiven Leitwolf des Meisterteams von 2019. Mit weniger als einem Punkt pro Spiel sind die drei ausländischen SCB-Offensivkräfte eine Schuhnummer kleiner als EVZ-Topskorer Jan Kovar (1,21 Punkte pro Spiel). Meistens fasst Trainer Mario Kogler die drei ausländischen Stürmer in einer Formation zusammen. Das Trio ist jedoch gut zu neutralisieren und nur im Powerplay und bei improvisierten Kontern gefährlich.

Bewertung: 3,5 Punkte



EV Zug

Ein Glücksfall für den EV Zug: Dan Tangnes (43) führt die Zentralschweizer gleich in seinem ersten Amtsjahr in den Playoff-Final und holt den Cup-Sieg (2019). Er legt grossen Wert auf offene und ehrliche Kommunikation. Der Norweger toleriert keine halben Sachen, sondern pocht auf Fleiss und Nachhaltigkeit. Tangnes lässt attraktives und dynamisches Hockey spielen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Während sein Vorgänger Harold Kreis der Nachwuchsarbeit wenig Bedeutung zuschrieb, setzt Tangnes vermehrt junge Spieler ein. Noch haftet ihm der Makel an, dass er in seiner Trainerkarriere keinen Titel gewinnen konnte. Das wird sich vielleicht schon bald ändern.



Bewertung: 5 Punkte

SC Bern

Mario Kogler ist als Elite-Junior Anfang Dezember zum Nachfolger des gefeuerten Don Nachbaur befördert worden. Nicht weil man ihn für geeignet hielt, sondern weil das Geld für eine bessere Lösung fehlte. Doch der 33-jährige Österreicher hat – ähnlich wie 2016 Lars Leuenberger – alle überrascht. Er hat die Freude am Eishockey zurückgebracht und versteht es, die Mannschaft unaufgeregt zu führen. Kogler hat sich in einer denkbar schwierigen Situation bestens bewährt und den Cupfinal gegen die ZSC Lions überraschend deutlich mit 5:2 gewonnen. Die These mag ungeheuerlich klingen – aber es ist, wie es ist: Der SC Bern wird so gut gecoacht wie 2019 von Kari Jalonen.

Bewertung: 5 Punkte

Playoff-Viertelfinals. Dienstag, 13. April 2021. 20 Uhr: Zug - Bern (SRF 2), Fribourg-Servette, Lausanne - ZSC Lions und Lugano Rapperswil-Jona.