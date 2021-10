Paketzustellzentrum Die Post kommt in die alte Druckerei in Adligenswil: «Andere Standorte platzen aus allen Nähten»

In der ehemaligen Druckerei Adligenswil eröffnet die Post Ende Oktober ein neues Zustellzentrum. Vermieter ist der Unternehmer Werner Hofmann – er hatte der Post bereits das Grundstück für das umstrittene geplante Paketzentrum in Buchrain vermittelt. Ähnliche Bedenken soll der Standort in Adligenswil allerdings nicht hervorrufen.