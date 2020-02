EV Zug gewinnt Auftakt in Probewoche – Leuenberger trifft nach 13 Sekunden in der Verlängerung Leader EV Zug bezwingt das drittplatzierte Davos mit 2:1. Geburtstagskind Sven Leuenberger schiesst das Siegestor in der Verlängerung. René Barmettler aus Davos Aktualisiert 18.02.2020, 22.55 Uhr

Zugs Sven Leuenberger (oben), bejubelt seinen Treffer nach 13 Sekunden in der Verlängerung zum 2:1. Sven Leuenberger (Mitte) jubelt zusammen mit Oscar Lindberg (links) und Dominik Schlumpf. Zugs Erik Thorell bejubelt seinen Treffer zum 1:1. Zugs Yannick-Lennart Albrecht mit einem Energieanfall. Zugs Erik Thorell (rechts) vor dem Davoser Sven Jung am Puck. Zugs Sven Leuenberger (links) gegen den Davoser Lukas Stoop. Zugs Raphael Diaz (rechts), verfolgt vom Davoser Dario Meyer. Zug-Topskorer Grégory Hofmann. Die Zuger Yannick Zehnder, Yannick-Lennart Albrecht und Dario Simion (von links) gegen den Davoser Dario Meyer. Die Zuger Oscar Lindberg und Dominik Schlumpf gegen die Davoser Luca Hischier und Marc Wieser (von links). Zugs Livio Stadler (vorne) bremst den Davoser Jesse Mankinen aus. EVZ-Torhüter Leonardo Genoni holt sich einen Puck. Zugs Tobias Geisser (rechts) versucht dem Davoser Jesse Mankinen die Scheibe wegzuluchsen. Zugs Santeri Alatalo (rechts) gegen den Davoser Mattias Tedenby. Zugs Tobias Geisser (links) gegen den Davoser Fabrice Herzog.

Der EV Zug wird diese Woche tüchtig auf die Probe gestellt. Am Dienstagabend fand die Begegnung gegen die drittplatzierten Davoser statt. Am Freitag folgt Genève-Servette (4.), und am Samstag sind die ZSC Lions (2.) zu Gast bei Zug. Die erste Aufgabe meisterten die Zentralschweizer nach einem laschen Beginn schliesslich zufriedenstellend. Vor allem die Leistung von Leonardo Genoni kann nicht genug gewürdigt werden. In Davos wehrte er 27 von 28 Schüssen ab, die auf sein Tor kamen. In den letzten 19 Partien, in denen er das EVZ-Tor gehütet hatte, holten die Zuger 43 Punkte (2,26 im Schnitt pro Spiel). Seine Fangquote während dieser Zeit betrug 94,02 Prozent. Wenn also ein Zuger bereit ist für die Playoffs, dann ist dies der fünffache Meister Genoni.

Den Davosern geht der Schnauf aus

«Nein, Büeli fehlt», entfuhr es einer Besucherin des HCD-Fanshop mit entsetztem Blick auf ihr Smartphone gerichtet. «Dann wird es schwer heute», entgegnet ihr eine Verkäuferin rund 90 Minuten vor dem Spiel. Mit «Büeli» ist Andres Ambühl gemeint, die 36-jährige, nimmermüde Ikone der Davoser. Er verletzte sich beim Spiel in Rapperswil (1:4) am Fuss, dürfte jedoch bis in rund zwei Wochen wieder dabei sein. Den Bündnern fehlen mit Félicien Du Bois, Dino Wieser und Enzo Corvi weitere Leistungsträger, weshalb zu erklären ist, dass den Davosern derzeit etwas der Schnauf ausgeht.

Aber so einfach gaben sich die Bündner auch gegen Zug nicht geschlagen. Sie bestimmten im torlosen Startdrittel die Gangart, die Zuger wirkten vorerst nicht gerade angetan, den Kampf anzunehmen. Das änderte sich nach dem ersten Seitenwechsel. Nun dominierten die Gäste, das Tor von Joren van Pottelberghe wurde belagert. Aber es war Davos, das den ersten Treffer erzielte. Dario Meyer entwischte, der Puck prallte von Genonis Stock an die Kufen des HCD-Stürmers: 1:0, der Schiedsrichter zeigte viel guten Willen, diesen Treffer zu geben. Zug liess sich nicht beeindrucken, glich das Spiel dank eines Schusses von Oscar Lindberg zum 1:1 aus (36.). Erik Thorell nahm dem HCD-Goalie entscheidend die Sicht. Trotz einiger sehr guten Chancen ging die Partie in die Verlängerung.

Drei gegen drei Feldspieler, darunter Stürmer Sven Leuenberger: Nach 13 Sekunden bezwang er Van Pottelberghe im Nachschuss. «Das ist natürlich super, an meinem Geburtstag den Siegestreffer zu erzielen», sagte er hinterher.

Quelle: Mysports

Der Zürcher feierte seinen 21. Geburtstag und ist in diesem Alter bereits ein Leistungsträger im EVZ. In der 19. Minute traf er den Pfosten, in der 50. Minute scheiterte er an Van Pottelberghe: Der Zürcher hatte sich seinen Treffer hart erarbeitet. Das Spiel gegen Davos, das weiss er, hatte mit einem Spitzenkampf nicht viel gemein. «Wir sind nicht gerade gut gestartet, der Fokus fehlte etwas. Am Freitag in Genf müssen wir uns klar steigern.» Einer dürfte dann wieder ab der ersten Sekunde bereit sein: Leonardo Genoni, der Zug auch in Davos den Sieg ermöglichte.

Hinweis: Das Spiel von Minute zu Minute zum Nachlesen

Die Tore:

Quelle: Mysports

Davos - Zug 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

5229 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Fuchs/Obwegeser. - Tore: 35. Meyer 1:0. 36. Thorell (Lindberg, Geisser) 1:1. 61. (60:13) Leuenberger (Lindberg) 1:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 4mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Hofmann.

Davos: van Pottelberghe; Stoop, Jung; Nygren, Barandun; Heinen, Guerra; Buchli; Mankinen, Meyer, Tedenby; Marc Wieser, Lindgren, Hischier; Kessler, Marc Aeschlimann, Herzog; Kienzle, Egli, Frehner; Lutz.

Zug: Genoni; Schlumpf, Geisser; Thiry, Alatalo; Morant, Diaz; Zgraggen, Stadler; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Leuenberger, Senteler, Bachofner; Langenegger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: Davos ohne Ambühl, Bader, Baumgartner, Corvi, Du Bois, Paschoud, Dino Wieser (alle verletzt) und Palushaj, Zug ohne Martinsen (beide überzählige Ausländer), Schnyder (verletzt) und Simion (krank). Morant verletzt ausgeschieden (40.). - Pfostenschüsse Leuenberger (19.), Thorell (51.).