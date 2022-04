EV Zug: Der Glaube der Mannschaft als letzter Strohhalm

EV Zug «Ich versichere, niemand in dieser Kabine gibt auf»: Der Glaube der Mannschaft als letzter Strohhalm Mit dem Rücken zur Wand und noch eine Niederlage vom Saisonende entfernt, hat der EV Zug am Montagabend nullkommanull Spielraum. Geht da noch etwas im Spiel der allerletzten Chance? Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Trainer Dan Tangnes: «Was wir nicht tun dürfen, ist uns selbst zu bemitleiden.» Bild: Michela Locatelli / Freshfocus (Lugano, 31. März 2022)

Dan Tangnes muss sich derzeit vorkommen wie der in einer Zeitschleife gefangene Meteorologe Phil Conners im Filmklassiker «Und täglich grüsst das Murmeltier». Beim EV Zug wechselt sich zwar der Ort der Schauplätze (Bossard-Arena und Hallenstadion) ab, das Muster der Geschichte bleibt aber stets das gleiche. Die Mannschaft betreibt extrem viel Aufwand und hat in jedem Spiel eine feldmässige Überlegenheit. Sie hält den Gegner lange im Zaum und steht am Schluss trotzdem mit leeren Händen da. Ein Déjà-vu der äusserst schmerzhaften Art. Dass sich der Spielverlauf wie ein roter Faden durch die Finalserie zieht, zeigt auch der Blick auf das Torverhältnis im letzten Drittel – 6:0 für den ZSC. Diese Diskrepanz kommt überraschend. Die Zürcher mussten bis zum Final einen Umweg über drei zusätzliche Spiele nehmen. Eine Frage der Energie und Ausdauer? Tangnes verneint:

«Wir verfügen über genügend Kräfte. Da mache ich mir keine Sorgen.»

Nun gibt es in einer solch diffizilen Ausgangslage unterschiedliche Varianten mit Enttäuschung und Frust umzugehen: Man lässt seinem Ärger in aller Öffentlichkeit freien Lauf. Man frisst den Groll in sich hinein. Oder man nennt die Dinge beim Namen und reagiert mit der nötigen Portion Coolness und gesundem Optimismus. Im Lager des EV Zug ist man zur Einsicht gekommen, dass letztere Art der Sache am meisten dient. So betont beispielsweise Tangnes: «Was wir nicht tun dürfen, ist uns selbst zu bemitleiden. Ich versichere, niemand in dieser Kabine gibt auf.»

Die Gefahr des Zweifelns

Am Tag nach der Niederlage ist beim EV Zug die Konsternation dem Kampfgeist gewichen. Von einer mentalen Blockade oder einer Verkrampfung will der Trainer nichts wissen. Dennoch ortet er eine fehlende Lockerheit vor dem ZSC-Tor. «Vielleicht überlegen die Spieler einen Ticken zu lang. Sekundenbruchteile können entscheiden.» Die Zuger müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie zu fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen sind. Die Nachlässigkeit im Abschluss rächte sich, weil wieder einmal eine alte Weisheit im Sport bestätigt wurde: Wer die Tore vorne nicht macht, kassiert sie hinten.

Verzweiflung bei den EVZ-Fans: Die Mannschaft vergibt den 1:0-Vorsprung. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022)

Die Aufgabe macht es umso schwieriger, weil der ZSC eine Abgeklärtheit ausstrahlt, die man sich in dieser Saison meist vom EV Zug gewohnt war. Die «Löwen» wissen mittlerweile nicht mehr, wie es sich anfühlt, zu verlieren. Sie sind seit neun Spielen ungeschlagen. Man hat das Gefühl, dass der aus Zürcher Sicht positive Verlauf der Serie alle Spieler um ein paar Zentimeter grösser macht. «Die grösste Gefahr ist, wenn sich die Zweifel in den Köpfen der Spieler einnisten», sagt Tangnes.

Tangnes: «Nichts ist unmöglich»

Nach erneutem Rückschlag: Wie unerschütterlich ist das Selbstvertrauen? «Es mag wie eine Floskel klingen, aber alles was zählt, ist das vierte Spiel. Wir investieren so viel, um das Glück auf unsere Seite zu zwingen. Wenn die Wende jemandem gelingen sollte, dann uns. Wir wollen das perfekte Spiel zeigen», zeigt sich Suri kämpferisch. Doch dafür müssen designierte Leistungsträger wie Grégory Hofmann, Dario Simion oder Niklas Hansson noch mindestens eine Schippe drauflegen und das leisten, was sie gemäss ihrem Potenzial fähig zu leisten sind.

Das Saisonende für den EV Zug ist nah. Die Limmatstädter können am Montag am Sechseläuten-Tag den zehnten Titel in der Klubgeschichte perfekt machen. Nur noch die risikofreudigsten Hockeyfans würden jetzt noch viel Geld auf den EV Zug wetten. Oder etwa Carl Klingberg? «Wir haben gegen Lugano und Davos achtmal in Folge gewonnen. Warum sollte es uns nicht gelingen, viermal nacheinander gegen die ZSC Lions zu gewinnen?», lautete seine rhetorische Frage nach dem Spiel. Kann der EV Zug den Schalter tatsächlich noch umlegen? Eine wundersame Wende nach einem 0:3-Rückstand im Final. Es wäre eine Premiere in der Schweizer Playoff-Hockeygeschichte. Tangnes:

«Nichts ist unmöglich. Wir können Geschichte schreiben. Aber nur dann, wenn wir daran glauben.»

