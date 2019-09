EV Zug im Cup eine Runde weiter – EVZ Academy schnuppert an der Sensation

EV Zug im Cup eine Runde weiter – EVZ Academy schnuppert an der Sensation Der EV Zug steht nach dem 6:0 gegen den HC Thurgau im Achtelfinal des Schweizer Cups. Den Einzug verpasst hat die EVZ Academy. Das Team von Corsin Camichel verlor gegen den SC Bern 1:2.

Zugs Yannick Zehnder schiesst das 3:0. (Bild: Marc Schumacher / Freshfocus, Weinfelden, 10. September 2019)

(rem/mo) Der EV Zug hatte in Weinfelden gegen den HC Thurgau standesgemäss keine Mühe. Bei 41:20 Torschüssen gewann die Zuger durch Tore von Jan Kovar (9.), Oscar Lindberg (23.), Yannick Zehner (37.), Dario Simion (41.), Grégory Hofmann (46.) und Lino Martschini (48.) 6:0. Der 19-jährige Luca Hollenstein im Tor des EV Zug feierte nach dem 5:0 gegen Rungsted in der Champions Hockey League erneut einen Shutout.

Thurgau - Zug 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Weinfelden. - 931 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Kehrli/Kovacs. - Tore: 9. Kovar 0:1. 23. Lindberg (Alatalo/Ausschluss Merola) 0:2. 37. Zehnder (Hofmann, Thiry) 0:3. 41. (40:14) Simion (Hofmann, Kovar) 0:4. 45. Hofmann (Martschini/Ausschluss Frei) 0:5. 48. Martschini (Lindberg, Diaz) 0:6. - Strafen: je 6mal 2 Minuten. - Bemerkungen: Zug mit Hollenstein im Tor (Genoni Ersatz).

EVZ Academy schnupperte an der Sensation

Der SC Bern, der Meister der Jahre 2017 und 2019, schrammt im Cup-1/16-Finalspiel gegen das Swiss-League-Team der EVZ Academy knapp an einer Blamage vorbei. Die jungen Zuger, die am Dienstag ohne ihren einzigen Ausländer Emil Kristensen antreten mussten, hielten gegen eine fahrig wirkende Berner Mannschaft jederzeit mit, schnupperten an der Sensation und verloren nur knapp mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Ein paar kleine Details entschieden letztlich für den klaren Favoriten. Die Zuger kämpften bravourös, doch im Abschluss zu zaghaft agierend – der Aufwand für einen Torerfolg ist weiterhin viel zu gross. Defensiv hatte die EVZ Academy allerdings nur wenige Aussetzer und mit Gianluca Zaetta einen Keeper im Tor stehen, der auch bei viel Verkehr rund um sein Gehäuse praktisch nie die Übersicht verlor.

(Bild: Urs Flüeler / Keystone, Zug, 10. September 2019)

EVZ Academy – Bern 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Bossard-Arena. – 446 Zuschauer: 446. – SR: Lemelin, Müller, Bürgi, Bertschart. Tore: 41. Pestoni (Heim) 0:1. 48. Oehen (Stadler, Volejnicek, Ausschluss Untersander) 1:1. 54. Moser (Rüfenacht, Arcobello) 1:2. Strafen: EVZ Academy 1mal 2 Minuten; Bern 2-mal 2 Minuten. EVZ Academy: Zaetta; Stampfli, Stadler; Capaul, Wüthrich; Schüpbach, Gurtner; Graf, Brunner; Wyss, Bougro, Döpfner; Volejnicek, Schwenniger, Langenegger; Eugster, Stehli, Oehen; De Nisco, Schwab, Schleiss. Bern: Schlegel; Andersson, Gerber Beat; Burren, Koivisto; Untersander, Blum; Krueger, Gerber Colin; Praplan, Mursak, Ebbett; Gerber Jeremi, Heim, Pestoni; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Grassi, Bieber, Berger. Bemerkungen: EVZ Academy ohne Kristensen (verletzt). Bern ohne Scherwey (NHL-Camp), Kämpf, Sciaroni und Henauer. – 60. Time-out EVZ-Academy. EVZ-Academy ab 59.45 ohne Torhüter.

Die weiteren Spiele:



Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

5234 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Salonen, Fuchs/Wolf. - Tore: 12. Casutt (Profico/Ausschluss Back) 0:1. 22. Schweri (Cervenka) 0:2. 60. (59:32) Cervenka (Schweri) 0:3 (ins leere Tor). - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - Bemerkungen: Kloten mit Dominic Nyffeler, Rapperswil-Jona Lakers mit Melvin Nyffeler im Tor.

GCK Lions - SCL Tigers 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Küsnacht. - 350 Zuschauer. - SR Potocan/Urban, Gurtner/Kaderli. - Tore: 15. Pascal Berger (Glauser/Ausschluss Chiquet) 0:1. 31. Pesonen (Schmutz) 0:2. 33. DiDomenico (Dostoinow/Ausschluss Suter) 0:3. 39. Neukom (Diem) 0:4. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen GCK Lions, 3mal 2 plus 10 Minuten (Sturny) gegen SCL Tigers.

Visp - La Chaux-de-Fonds 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

1000 Zuschauer. - SR Flury/Massy, Dreyfus/Micheli. - Tore: 5. Ritz (Dolana) 1:0. 7. Heynen (Haueter) 2:0. 28. Ritz (Keränen/Ausschluss Ranov!) 3:0. 32. Achermann (Heynen, Nater/Ausschluss Zubler) 4:0. 34. Miéville (Ausschluss Furrer) 4:1. 49. Heynen (Keränen, Brügger) 5:1. 51. Coffman (Iglesias, Miéville/Ausschluss Steiner) 5:2. 58. (57:44) Cameron (Iglesias, Coffman) 5:3 (ohne Torhüter). 59. (58:07) Heynen 6:3 (ins leere Tor). - Strafen: 6mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Ranov, Furrer) gegen Visp, 4mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds.



Winterthur - ZSC Lions 0:9 (0:2, 0:5, 0:2)

2147 Zuschauer. - SR Ströbel/Wiegand, Altmann/Duarte. - Tore: 1. (0:30) Pettersson (Diem, Roe) 0:1. 12. Bodenmann (Hollenstein, Trutmann) 0:2. 23. Simic (Schäppi, Blindenbacher) 0:3. 33. (32:17) Bodenmann (Suter) 0:4. 33. (32:44) Brüschweiler (Prassl) 0:5. 35. Suter (Bodenmann, Hollenstein) 0:6. 39. Schäppi (Pedretti, Geering/Ausschluss Blindenbacher!) 0:7. 51. Noreau (Roe, Pettersson/Ausschluss Torquato) 0:8. 75. Simic (Pedretti, Schäppi) 0:9. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Winterthur, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. - Bemerkungen: Torhüterwechsel Gianola für Guggisberg bei Winterthur (41.) und Guntern für Flüeler bei den ZSC Lions (41.).

HCV Martigny - Fribourg-Gottéron 1:9 (0:5, 0:3, 1:1)

1686 Zuschauer. - SR Erard/Tscherrig, Burgy/Steenstra. - Tore: 5. Lhotak (Furrer) 0:1. 12. (11:43) Stalder (Lauper) 0:2. 13. (12:20) Stalberg (Gunderson, Desharnais) 0:3. 15. Rossi (Stalberg) 0:4. 19. Schmid 0:5. 29. Brodin (Sprunger, Desharnais/Ausschluss Jaquet) 0:6. 34. Sprunger (Desharnais/Ausschluss Delessert) 0:7. 39. Lauper (Schneeberger) 0:8. 41. (40:46) Desharnais (Ausschlüsse Jaquet; Rossi) 0:9. 45. El Assaoui 1:9. - Strafen: je 7mal 2 Minuten. - Bemerkungen: Torhüterwechsel Fèvre für Baud bei HCV Martigny (15.).

Wiki-Münsingen - Ajoie 2:8 (1:4, 1:2, 0:2)

Wichtrach. - 453 Zuschauer. - SR Borga/Eichmann, Rebetez/Wermeille. - Tore: 2. Hauert (Frossard, Joggi) 0:1. 9. Mäder (Huber) 0:2. 18. (17:24) Marbot (Baltisberger, Baumgartner/Ausschluss Birbaum) 1:2. 19. (18:12) Frossard (Privet, Hauert) 1:3. 19. (18:45) Pouilly (Devos, Schmutz) 1:4. 24. (23:52) Hazen (Devos, Schmutz) 1:5. 25. (24:28) Waber (Kormann) 2:5. 37. Hazen (Ryser, Devos/Ausschluss Reber) 2:6. 52. Hazen (Joggi) 2:7. 53. Devos (Huber) 2:8. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Wiki-Münsingen, 8mal 2 Minuten gegen Ajoie.