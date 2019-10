EV Zug im Cup eine Runde weiter Der EVZ schlägt den EHC Visp auswärts mit 4:1.

Schoss zwei Tore: Raphael Diaz. (Bild: Andy Müller / Freshfocus, Zug, 18. Oktober 2019)

Die Tore für den EVZ schossen Oscar Lindberg (3.), Raphael Diaz (16. / 44.) sowie Santeri Alatalo (39.).

folgt mehr

Die weiteren Partien:

Ajoie - Lausanne 4:3 (0:0, 3:0, 0:3, 1:0) n.V.

Pruntrut. - 1394 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Dreyfus/Pitton. - Tore: 24. Hazen (Devos) 1:0. 25. Hazen (Devos, Schmutz) 2:0. 28. Schmutz (Hazen, Hauert) 3:0. 42. Lindbohm (Jooris/Ausschluss Almond!) 3:1. 56. Moy 3:2. 59. Jeffrey (Bertschy) 3:3 (ohne Torhüter). 61. (60:44) Hazen 4:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne. - Bemerkungen: Ajoie mit Wolf, Lausanne mit Boltshauser im Tor.

ZSC Lions - Genève-Servette 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) n.P.

5125 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Obwegeser/Wolf. - Tore: 15. Roe (Suter, Blindenbacher) 1:0. 19. Völlmin 1:1. 21. (20:34) Winnik 1:2. 35. Jacquemet (Maillard, Tömmernes/Ausschluss Bodenmann) 1:3. 57. Hollenstein (Sigrist) 2:3. 59. Suter (Geering/Ausschlüsse Bozon; Noreau) 3:3 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Tömmernes -, Suter 1:0; Maillard -, Roman Wick 2:0; Fehr 2:1, Roe 3:1; Le Coultre -. - Strafen: 9mal 2 plus 5 Minuten (Krüger) plus 2mal 10 Minuten (Bodenmann, Noreau) plus Spieldauer (Krüger) gegen die ZSC Lions, 12mal 2 plus 5 (Wingels) plus 2mal 10 Minuten (Bozon, Jeremy Wick) plus 2mal Spieldauer (Wingels, Winnik) gegen Genève-Servette. - Bemerkungen: ZSC Lions mit Ortio, Genève-Servette mit Descloux im Tor.

Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

4115 Zuschauer. - SR Dipietro/Fluri, Fuchs/Cattaneo. - Tore: 11. Dünner (Wellman, Rowe) 1:0. 16. Sandro Forrer (Mosimann, Schlagenhauf) 2:0. 33. Mottet (Abplanalp) 2:1. 49. Mottet (Brodin) 2:2. 51. Clark (Rowe, Egli/Ausschlüsse Marco Forrer, Walser) 3:2. 59. (58:48) Dünner (Wellman) 4:2 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers mit Nyffeler, Fribourg-Gottéron mit Waeber im Tor. - 15. Pfostenschuss Lhotak.

Olten - SCL Tigers 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

4129 Zuschauer. - SR Gäumann/Müller, Gnemmi/Wermeille. - Tore: 5. Weibel (Haas, Sartori) 1:0. 16. Kuonen (Schmutz, Huguenin/Ausschluss Weder) 1:1. 33. Nunn (Rytz, Knelsen) 2:1. 36. Maxwell (Rüegsegger) 2:2. 39. Pesonen (Berger, DiDomenico) 2:3. 45. Andersons (Huguenin) 2:4. 47. Rytz (Schirjajew) 3:4. 60. (59:25) Pesonen (Glauser) 3:5 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 6mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. - Bemerkungen: Olten mit Matthys, SCL Tigers mit Ciaccio im Tor.

Davos - Lugano 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

4259 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Stricker, Kovacs/Schlegel. - Tore: 8. Bürgler (Bertaggia, Sannitz) 0:1. 37. Ambühl (Baumgartner) 1:1. - Penaltyschiessen: Ambühl 1:0, Bürgler -; Aeschlimann -, Bertaggia -; Baumgartner -, Klasen -; Palushaj -, Fazzini 1:1; Tedenby, Suri -; Ambühl 2:1, Fazzini -. Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. - Bemerkungen: Davos mit Aeschlimann, Lugano mit Zurkirchen im Tor. - Pfostenschuss Baumgartner (65./Davos).

Biel - Ambri-Piotta 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

3303 Zuschauer. - SR Borga/Tscherrig, Kaderli/Kehrli. - Tore: 2. (1:08) Künzle (Moser, Kessler) 1:0. 2. (1:39) Flynn (D'Agostini) 1:1. 9. Kneubuehler (Goi) 1:2. 23. Sabolic (Hofer, D'Agostini/Ausschluss Fuchs) 1:3. 53. Künzle (Fuchs) 2:3. 58. Künzle (Fey) 3:3. 62. (61:17) Künzle (Rathgeb, Fuchs) 4:3. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Biel, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - Bemerkungen: Biel mit Hiller, Ambri-Piotta mit Hrachovina im Tor.

Langenthal - Bern 1:6 (1:3, 0:2, 0:1)

3688 Zuschauer. - SR Fausel/Wiegand, Betschart/Duarte. - Tore: 7. Pestoni (Andersson, Moser) 0:1. 10. Untersander (Pestoni/Ausschluss Weber) 0:2. 11. Moser (Arcobello) 0:3. 12. Kläy (Pienitz, Küng) 1:3. 29. Ebbett (Ruefenacht/Ausschluss Untersander!) 1:4. 40. (39:35) Pestoni (Untersander, Mursak) 1:5. 51. Henauer (Ebbett) 1:6. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Langenthal, 2mal 2 Minuten gegen Bern. - Bemerkungen: Langenthal mit Wüthrich, Bern mit Caminada im Tor.