Eishockey Der EV Zug ist Schweizer Meister 2021 – alles, was Sie zum grossen Coup wissen müssen Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 7. Mai 2021) Es ist vollbracht: Der EV Zug stürmt in der Finalserie gegen Genève-Servette auf dem direkten Weg zum Titelgewinn. Unser Dossier im Überblick. Philipp Zurfluh, René Barmettler, Marco Morosoli, Raphael Biermayr, Klaus Zaugg 10.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der EV Zug ist zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder Schweizer Meister! Welche Personen hinter dem historischen Erfolg stehen, wie die Party in Zug ablief, und was der Präsident zum Triumph sagt, lesen Sie in diesem Artikel.