EV Zug lanciert dreitägige Meisterfeier mit überzeugendem Sieg

Eishockey «Am Wochenende will ich einfach Spass haben» – EV Zug lanciert die dreitägige Meisterfeier mit überzeugendem Sieg Die Zuger gewinnen gegen die Adler Mannheim 5:1. Trainer Dan Tangnes freut sich am Samstag auf das Wiedersehen mit Meisterhelden. Philipp Zurfluh 13.08.2021, 23.59 Uhr

Im Rahmen der Meisterfeier spielte der EV Zug gegen Adler Mannheim. Bild: Nils Rogenmoser (Zug, 13. August 2021)

«Steht auf, wenn ihr Zuger seid», hallte es fünf Minuten vor Ende Testspiels zwischen dem EV Zug und den Adlern aus Mannheim von der Tribüne der Bossard-Arena. Das Publikum honorierte die überzeugende Darbietung der Zuger mit Sprechgesängen.

Trotz sommerlichen Temperaturen liessen es sich 4259 Zuschauer nicht entgehen, das dritte Vorbereitungsspiel des Schweizer Meisters live mit zu erleben. Der Gang in die Arena hat sie nicht enttäuscht. Mit grossem Applaus verabschiedeten die Fans den EV Zug nach dem Spiel Richtung Wochenende. Rückkehrer Reto Suri drehte eine Extra-Runde. Bereits zwei Stunden vorher wurde es besonders laut, als der alte und zugleich neue Publikumsliebling bei der Vorstellung der neuverpflichteten Spieler das Eis betrat. Der 32-Jährige kommentierte:

«Es ist ein Heimkommen.»

Als Auftakt des dreitägigen Saisoneröffnungsevents «Eis Fäscht» und der zugleich offiziellen Meisterfeier gaben sich die Adler Mannheim als geladene Gäste die Ehre. Geschenke wollten die Adler aus Deutschland eigentlich keine verteilen, doch nach nicht mal zwei gespielten Minuten lagen die Zentralschweizer nach Toren von Dario Simion und Reto Suri bereits mit 2:0 in Führung. So sah sich Gästetrainer Pavel Gross bereits 95 Sekunden gezwungen, ein Time-out zu nehmen. Dank eines weiteren Treffers von Sven Leuenberger erhöhte der EVZ noch vor der ersten Drittelpause auf 3:0.

Im zweiten Abschnitt bekamen die Zuschauer nur noch wenige zusammenhängende Aktionen serviert. Die Gäste fanden besser in den Tritt. Zug liess eine knapp zweiminütige doppelte Überzahl ungenutzt verstreichen. Neo-Captain Jan Kovar (43.) und Leuenberger (51.) waren die weiteren Torschützen. Den Gästen gelang drei Minuten vor Schluss dank gütiger Zuger Mithilfe der Ehrentreffer.

Martschini: «Neue Spieler bringen Energie ins Team»

Nach dem dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel zog Trainer Dan Tangnes ein positives Fazit: «Wir sind auf Kurs. Mit den Leistungen bin ich zufrieden, obwohl wir bis zum Saisonstart noch an vielen Schrauben drehen müssen.» Stürmer Lino Martschini meinte:

«Bei so vielen Neuzugängen braucht es Zeit und Geduld, bis die Automatismen funktionieren. Die neuen Spieler bringen aber viel Energie ins Team, das tut uns gut.»

Während der achtmalige deutsche Meister heute mit dem Bus zurück nach Mannheim fährt und auf dem Weg dorthin in Rust im Europapark einen Zwischenhalt einlegt, wo die Spieler zusammen mit ihren Familien einen entspannten Tag erleben, darf sich auch der EVZ beim grossen Event auf dem Arena-Platz amüsieren. «Ich freue mich, auf bekannte Mitspieler von letzter Saison zu treffen», so Tangnes. «Am Wochenende will ich einfach nur Spass haben.»

Zug – Mannheim 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Bosshard-Arena – 4259 Zuschauer. – SR: Piechaczek/Fluri.Tore: 2. (01:31) Simion (Müller/Ausschluss Iskhakov 1:0. 2. (01:45) Suri (Bachofner) 2:0. 15. Leuenberger (Bachofner, Suri) 3:0. 43. Kovar (Müller, Simion) 4:0. 51. Leuenberger (Suri) 5:0. 57. Plachta (Desjardins) 5:1.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Zug; 7-mal 2 Minuten gegen Mannheim.