Ambitionen Lara Stalder will mit dem EV Zug «einen Boom auslösen» Die Eishockeyspielerin wird das Gesicht des neuen EVZ-Frauenteams. Die 28-jährige Stürmerin von Weltformat sagt, warum dieser Schritt für sie richtig ist. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Lara Stalder fordert: «Die Mädchen und Frauen sollen im Eishockey nicht mehr als lästiger Rucksack wahrgenommen werden.» Bild: PD/Lara Stalder Management

Jedes Team wünscht sich eine Vorzeigefigur. Eine Persönlichkeit mit Strahlkraft, die sich mit dem Klub identifiziert. Der EV Zug hat sie gefunden – in der Person von Lara Stalder. Die Stürmerin ist die beste Eishockeyspielerin Europas und führt ab der nächsten Saison die neu gegründete Frauenequipe aufs Eis. Noch steht die 28-jährige gebürtige Adligenswilerin und Captain des Schweizer Nationalteams beim schwedischen Verein Brynäs unter Vertrag. Und kürzlich schrieb sie sportliche Schlagzeilen: Lara Stalder ist erst die dritte Spielerin, die in Schweden die 400-Punkte-Grenze geknackt hat – und dies in ihrem erst sechsten Jahr.

Sie gehören zu den besten Eishockeyspielerinnen der Welt. Trotzdem können Sie nicht von Ihrer Leidenschaft leben. Wie frustrierend ist das?

Lara Stalder: Es hilft nicht, sich darüber aufzuregen. Man kann sich die Welt eben nicht so zeichnen, wie man es gerne möchte. Ich spiele Eishockey, weil es die schönste Beschäftigung ist. Der Sport ist gleichzeitig eine Lebensschule. Man lernt, mit verschiedenen Situationen umzugehen, zum Beispiel mit Leistungsdruck, Konflikten und Niederlagen. Ich spiele nicht Eishockey wegen des Geldes.

Dennoch: Ihre Pendants im Männereishockey verdienen Millionen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von solchen Salären hören?

Es ist schon verrückt, das sind andere Dimensionen. Man kann es nicht vergleichen. Ich möchte nicht in Saus und Braus leben, sondern sorgenfrei meine Rechnungen begleichen können. Wenn ich ein Mädchen mit einem Autogramm glücklich machen kann, ist das auch eine Art von Anerkennung, wenn auch nicht in Form von Geldscheinen.

Mittlerweile verbindet man Ihren Namen nicht mehr nur mit Eishockey allein, sondern auch mit Ihren Botschaften: Sie setzen sich für Nachhaltigkeit und Gleichstellung und gegen Geschlechterdiskriminierung ein. Wie sind Sie in diese Rolle hineingewachsen?

Seit ich 2019 bei Brynäs spiele, bin ich mit diesen Themen in Berührung gekommen. Ich habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Der Klub hat in Schweden eine Vorreiterrolle eingenommen, was Gleichstellung betrifft. Ich spreche nicht vom Lohn, sondern von den Trainingsbedingungen.

Das heisst?

Die Strukturen sind genauso wichtig. Wir haben eine eigene Garderobe. Was die Benutzung der Eisfläche und der Trainingsräume betrifft, sind wir gegenüber den Männern nicht schlechter gestellt. So fühle ich mich als Eishockeyspielerin ernst genommen, willkommen und respektiert.

Lara Stalder (links) erzielt an der WM 2021 im Spiel um Bronze gegen Finnland den 1:2-Anschlusstreffer. Die Partie geht 1:3 verloren. Bild: Jeff Mcintosh/AP (Calgary, 31. 8. 21)

Eishockey ist eine Welt, die von Männern erschaffen wurde. Als Florence Schelling beim SC Bern als erste weibliche Sportchefin überhaupt angestellt und später entlassen wurde, wurde man das Gefühl nicht los, dass sie vor allem als Frau scheiterte. Haben Sie mit ihr über die Erfahrungen gesprochen?

Nein, nicht persönlich. Für sie ist es eine lehrreiche Erfahrung gewesen, auch wenn sie unschön zu Ende ging. Als Sportchef braucht man viele Kontakte. In diesem Business wird mit harten Bandagen gekämpft. Ich würde es begrüssen, wenn sie im Fraueneishockey eine Funktion übernehmen würde, um den Prozess voranzutreiben.

Ist der Eishockeysport ein Tummelfeld von Machos und machtgierigen Alpha­tieren?

Klar sind praktisch überall Männer in Führungspositionen. Das ist aber nicht nur im Eishockey der Fall. Ich habe diesbezüglich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass sich der Chef nicht zu wichtig nimmt, sondern für einen konstruktiven Dialog einsteht und offen für Neues ist.

In vielen Bereichen der Gesellschaft ist Gleichstellung ein grosses Thema. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie die Entwicklung?

Der Wandel geschieht nicht auf Knopfdruck, da mache ich mir keine Illusionen. Es braucht Zeit und Geduld. Es findet in diversen Bereichen ein Umdenken statt. Die nachfolgenden Generationen sollen von den Anstrengungen von heute profitieren.

Der Frauenfussball ist dem Fraueneishockey in der Entwicklung um Jahre voraus und nimmt in der Öffentlichkeit einen viel grösseren Stellenwert ein...

Das stimmt. Die Entwicklung im Fussball ist beachtlich und dient uns als gutes Vorbild. Aller Anfang ist schwer. Aber wenn man gemeinsam für ein Ziel kämpft, ist vieles möglich. Wie die Fussball-Europameisterschaft letzten Sommer in England die Zuschauermassen bewegt hat und so viele Menschen an die Fernsehbildschirme lockte, hat mich beeindruckt.

Lara Stalder am 1. Zentralschweizer Girls Icehockey Day in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. 5. 22)

Haben Sie eigentlich Geschlechterdiskriminierung schon am eigenen Leib erfahren?

Weniger als andere Mädchen und Frauen. Als ich mich früher im Juniorenalter mit Knaben duellierte, gab es schon den einen oder anderen beleidigenden und frauenfeindlichen Kommentar von der Zuschauertribüne. Das haben natürlich meine Eltern mitbekommen. Ich glaube, das hat sich inzwischen geändert und verbessert, weil die Gesellschaft toleranter geworden ist.

Haben Sie sich für solche Kommentare einen Panzer zugelegt?

Ich hatte schon früher eine starke Persönlichkeit, weil ich mit Knaben aufgewachsen und beim Sport oft das einzige Mädchen gewesen bin. Ich fuhr die Ellbogen aus, weil ich mir nicht alles gefallen lassen wollte. Andere sind aber weniger selbstbewusst und nehmen sich doofe und unangebrachte Sprüche zu Herzen.

EVZ-Frauenteam: Das ist die Transferstrategie Die neue Equipe des EV Zug kann sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. Regelmässig treffen Bewerbungsdossiers von Spielerinnen ein. «Wir müssen definitiv nicht die Werbetrommel rühren», sagt Reto Kläy. Laut dem Sportchef ist Zug bei der Zusammenstellung des Kaders auf Kurs. Die Zielgrösse liegt bei 20 Akteurinnen. Sie werden mit einem 40- bis 50-Prozent-Pensum in einem ­semiprofessionellen Rahmen angestellt. Angestrebt wird eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und «jungen Wilden». Spielerinnen mit ausländischem Pass sind maximal vier erlaubt. Ob dieses Kontingent ausgeschöpft wird, lässt Kläy offen. Stand heute hat der EVZ neben der Verpflichtung von Lara Stalder fünf weitere Neuzugänge kommuniziert. Der Sportchef kann bei der Akquise auf das vielmaschige Beziehungsnetz von Cheftrainerin Daniela Diaz zurückgreifen, die Kläy wöchentlich rapportiert. Die 40-Jährige füllt ein 50-Prozent-Pensum aus. Zudem werden ein Assistenztrainer, ein Goalietrainer sowie ein Off-Ice-Coach auf Miliz- und Teilzeitbasis angestellt. Die Pläne der Organisation sind sportlich. Im ersten Jahr wird der Aufstieg in die höchste Liga anvisiert. Spätestens 2030 soll der erste Titel gefeiert werden. Kalkuliert wird mit einem ähnlichen Budget wie beim eingestampften Farmteam der Männer in der Swiss League. Es beträgt rund 1 Millionen Franken. Für die Spielerinnen-Löhne sind rund 480'000 Franken Vollkosten vorgesehen, für die Ausbildungs- und Infrastruktur sollen 720'000 Franken zur Verfügung gestellt werden. Die finanziellen Mittel werden nicht von einem Budgetposten abgezwackt, sondern müssen neu generiert werden. Der offizielle Trainingsstart ist auf Anfang Mai terminiert. (pz)

Im neuen Frauenteam des EV Zug sind Sie ab der kommenden Saison als Halbprofi angestellt.

Auch in Schweden profitiere ich vom Halbprofitum. Der finanzielle Anreiz ist nicht der Hauptgrund für die Rückkehr in die Schweiz, aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit.

Sie sind in der besten Liga Europas unterwegs, nun spielen Sie in der zweithöchsten Liga in der Schweiz. Da drängt sich die Frage auf: Wo ist der sportliche Anreiz?

Klar, der Niveauunterschied ist gross. Ich habe mich mit meinem Umfeld lange darüber unterhalten, ob es das Richtige ist. Mit EVZ-Trainerin Daniela Diaz habe ich die beste Förderin, die ich mir vorstellen kann. Und den Umweg nehme ich gerne in Kauf, weil mich das EVZ-Projekt anspornt.

Inwiefern?

Ich möchte in der Region einen Boom auslösen und Mädchen und Frauen für das Eishockey faszinieren. Die Mädchen und Frauen sollen im Eishockey nicht mehr als lästiger Rucksack wahrgenommen werden, den man mit sich herumschleppen muss. Bei den grossen Hockeyklubs bewegt sich etwas, das freut mich. Es darf aber nicht bei einem Strohfeuer bleiben. Wenn Frauenteams in der höchsten Liga nach getaner Arbeit noch um 22 Uhr auf dem Eis stehen, stimmt die Work-Life-Balance definitiv nicht. Ich habe Verständnis, wenn das vielen Athletinnen verleidet. Es gibt noch grossen Handlungsbedarf.

