EV Zug Mit dem «Jetzt-erst-recht-Effekt»: Sven Senteler will sich unverzichtbar machen Der geplatzte Olympiatraum hat den Stürmer nicht aus der Bahn geworfen, sondern mental stärker gemacht. Nach der Vertragsverlängerung bis 2026 will der «Alleskönner» das in ihn gesteckte Vertrauen zurückzahlen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Ein stiller, seriöser Schaffer: Stürmer Sven Senteler. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 20. September 2022)

Spieler wie Sven Senteler taugen eher nicht für die grossen Schlagzeilen. Er ist ein Profi, der im Schatten von Kovar, Hofmann und Genoni seine Arbeit zuverlässig verrichtet. Der 30-Jährige machte dies während der letzten Saison mit einer Konstanz, die ihm vor paar Jahren wenige zugetraut hätten. Auch offensiv wusste er zu überzeugen. Er gehörte zu den positiven Überraschungen im Meisterensemble. 31 Skorerpunkte waren ein persönlicher Rekord. «Ein schöner Nebeneffekt», meint Senteler, der sich nicht durch Assists und Tore definiert, sondern durch seine Arbeitsmoral. Und so sagt er:

«In den Playoffs habe ich defensiv sehr stark gespielt und konnte endlich das abrufen, was ich von mir erwarte.»

Senteler fühlt sich nun auf einem «guten Level». Lob gibt's vom Trainer für die sehr guten Fitnesswerte. Bisher hat es der Center noch nie geschafft, eine Saison auf Topniveau durchzuziehen, auch aufgrund von Verletzungen. Senteler formuliert sein Saisonziel so: «Ich möchte nach jedem Spiel sagen können, dass ich eine gute Leistung gezeigt habe. Das ist meine Erwartung an mich selber.»

Dan Tangnes: «Das mag es nicht leiden» Gegen die SCL Tigers und Genève-Servette hat der EV Zug den Start verschlafen. Beim Auswärtsspiel heute Abend gegen Fribourg-Gottéron «darf dies nicht mehr passieren», sagt Dan Tangnes. Sein Hauptkritikpunkt nach der 2:5-Niederlage gegen die Genfer war die «ungenügende mentale Verfassung». Man habe dem Gegner erlaubt, das Spiel zu diktieren, bemängelt der EVZ-Trainer. «Wenn die Spieler im Kopf nicht bereit sind, dann können auch die schnellen Beine nichts ausrichten. Das mag es nicht leiden.» Die ersten 30 Minuten haben ihn enttäuscht. Die Niederlage sei logisch und verdient gewesen. Noch ist unklar, ob Grégory Hofmann mit von der Partie sein wird. Der Flügel hatte sich gegen die SCL Tigers eine Oberkörperverletzung zugezogen. Gestern im Training konnte er bei reduzierter Intensität mittun. (pz)

Thema Nationalmannschaft ist nicht vom Tisch

Als Lohn für die beständigen Leistungen wurde er im Januar überraschend für die Olympischen Spiele selektioniert. Doch ein positiver PCR-Test liess seinen Traum platzen. Bei Senteler hatte die Hiobsbotschaft eine tiefe Wunde hinterlassen. Darüber reden wollte er nach dem mentalen Tiefschlag zunächst nicht. «Aber irgendwann muss man wieder nach vorne schauen», sagt der Stürmer mit der Nummer 88.

Plötzlich stand auch eine WM-Teilnahme zur Debatte. Doch weil diverse Spieler aus der NHL die Nationalmannschaft verstärkten, wurde es nichts mit dem ersten grossen Turnier in seiner Karriere. Das Thema Nationalmannschaft schlummert dennoch in seinem Kopf herum. Senteler meint: «Wenn sich eine Chance ergeben sollte, will ich sie packen.» Die schwierige Phase weckte Sentelers Ehrgeiz und erzeugte einen «Jetzt-erst-recht-Effekt».

Senteler hat neues Selbstbewusstsein

Während Senteler unter dem früheren Trainer Harold Kreis meist auf dem Flügel eingesetzt wurde, ist er unter Dan Tangnes auf der Mittelachse gesetzt. Das behagt ihm, weil er mehr in das Spielgeschehen involviert ist. Zudem erhält er auch Einsatzminuten im Über- und Unterzahlspiel.

Mit der Vertragsverlängerung bis 2026 trugen die Zuger Verantwortlichen Sentelers Aufschwung Rechnung. Die frühzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers mag den einen oder anderen überrascht haben, da der EV Zug mit Sven Leuenberger und Yannick Zehnder über zwei Spieler verfügt, die als Center wie auf dem Flügel eingesetzt werden können. Für Senteler war jedenfalls sofort klar:

«Ich will bleiben, in Zug kann ich mich am besten entwickeln.»

Er hatte gar kein Bedürfnis, sich bei seinem Agenten zu erkundigen, ob andere Klubs Interesse bekunden würden. «Ich bin 30-jährig und topfit. Ich will und kann noch besser werden. Meine Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen.» Aus Senteler spricht neu gewonnenes Selbstvertrauen.

