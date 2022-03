Leonardo Genoni: Der Torhüter des EV Zug im Interview

EV Zug Mit Elon Musk würde er gerne zu Mittag essen: EVZ-Goalie Genoni plaudert im persönlichen Interview aus dem Nähkästchen Gestatten, Mister Playoff Leonardo Genoni. Der Torhüter des EV Zug erzählt, welchen Luxus er sich gönnt, weshalb er vor Zuschauern nicht seinen Frust rauslässt und was ihn mit Stolz erfüllt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 28.03.2022, 19.30 Uhr

Wenn es zählt, ist auf ihn Verlass. Leonardo Genoni hat die Playoff-Betriebstemperatur bereits erreicht und parierte in den beiden Viertelfinalspielen gegen den HC Lugano 74 von 77 Schüssen. Er steht aber nicht gerne im Mittelpunkt, ist die Bescheidenheit in Person. Der Kirchberger mit ruhigem und besonnenen Naturell hat mit unserer Zeitung vor der Viertelfinal-Serie für einmal nicht über Fangquoten, sondern häufige Fragen, Luxus und das Glücklichsein gesprochen.

EVZ-Goalie Leonardo Genoni: «Ich habe mir oft die Frage gestellt, was wäre, wenn ich nicht Hockey-Profi bin.» Bild: Maria Schmid (Cham, 22. März 2022)

Sie sind 34. In welchem Alter befinden Sie sich auf dem Leistungsmaximum?

Leonardo Genoni: Ich hoffe, ich habe das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht (lacht). In mir lodert nach wie vor das Feuer. Ich bin der älteste Spieler beim EV Zug und fühle mich sehr gut. Auch weil ich Sorge zu meinem Körper trage.

Welcher gegnerische Stürmer macht den besten Job vor Ihrem Tor?

Ein berühmt-berüchtigter Stürmer ist Chris Baltisberger (ZSC Lions, Anm. d. Red.). Ich kenne ihn von der Nati. Wir agieren beide an der Grenze des Erlaubten und respektieren uns trotzdem gegenseitig. Er klopft mir nach einer schönen Parade auf die Schulter und ich gratuliere ihm, wenn er ein Tor schiesst.

Apropos Respekt. Was halten Sie von Schwalben?

Ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass mir ein solches Verhalten nie passieren würde. Ich wäre schwer enttäuscht von mir. Ich weiss, im Fussball gehört das zum Geschäft (schmunzelt). Persönlich finde ich es einfach nur schwach, unnötig und unfair.

Möchten Sie nächsten Dezember mit Ambri am Spengler-Cup vertreten sein?

Eine lustige Geschichte, die medial ein bisschen ausgeartet ist. Es wäre eine coole Sache gewesen, aber es ist nicht so, dass ich enttäuscht gewesen bin, dass es nicht geklappt hatte.

Welcher EVZ-Spieler klopft die besten Sprüche?

Jérôme Bachofner ist sehr schlagfertig. Die besten hat Claudio Cadonau in petto. Man hat das Gefühl, dass er eine Kiste voller Sprüche mitschleppt, die er aus dem Nichts raushaut.

Welche Frage ist Ihnen am häufigsten gestellt worden während Ihrer Karriere?

Weshalb ich während der Playoff-Serien keine Interviews gebe.

Dreimal mit dem HC Davos, zweimal mit dem SC Bern und jetzt zum zweiten Mal mit dem EV Zug. Leonardo Genoni peilt seinen siebten Titel an. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 27. März 2022)

Was muss also passieren, dass Sie während der Playoffs Red und Antwort stehen?

Die Medien müssen halt anfragen (lacht). Das machen sie nicht, vermutlich aus Respekt vor meiner Person. Ich habe es auch schon gemacht, wie zum Beispiel damals 2019 beim SC Bern, als es zum Final-Duell gegen den EV Zug kam. Dann machte man mir klar: «Leo, du wechselst nach Zug, also musst du etwas sagen.» Es hat etwas Mystisches und der Aberglaube spielt eine Rolle. Ich bin keiner, der grosse Sprüche klopft. So was habe ich nicht nötig. Ich kenne meine Stärken und weiss, was ich erreicht habe. Das muss ich nicht in irgendeiner Zeitung lesen.

Wie lautete eine Frage eines Medienschaffenden, worüber Sie nur den Kopf schütteln konnten?

Es tönt arrogant, aber mich nervt, wenn jemand unvorbereitet bei einem Gespräch erscheint. Ich gebe gerne meine Zeit her, aber es ist eine Frage des Respekts.

Wann sind Sie letztmals in einem Spiel so richtig in Rage geraten?

(Überlegt lange). Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ausgerastet bin und zum Beispiel meinen Stock zertrümmert habe. Vorbildliches Verhalten ist mir in meinem Elternhaus vorgelebt worden. Vielleicht muss man mal den Frust rauslassen, aber nicht auf dem Eisfeld, wenn Zuschauer dabei sind.

Was ist die beste Entscheidung in Ihrem Leben?

Mit 14 Jahren habe ich meine Traumfrau gefunden, mit ihr bin ich seit zehn Jahren verheiratet. Ich kann mich zu hundert Prozent auf sie verlassen. Wir funktionieren perfekt zusammen.

Auf was könnten Sie verzichten?

Das Auto. Ein Luxus, den ich mir gönne.

Für was würden Sie in der Nacht aufstehen?

Wenn man drei Kinder hat, erübrigt sich die Frage.

Welchen Beruf hatten sich Ihre Eltern für Sie ausgedacht?

Ich habe mir oft die Frage gestellt, was wäre, wenn ich nicht Hockey-Profi bin. Meinen Eltern war wichtig, dass ich einen schulischen Abschluss absolviert habe...

...und nun haben Sie bald den Master in Wirtschaftsrecht in der Tasche.

Hockey-Profi zu sein ist schön und gut. Es gibt ein grosses Aber: Man hat während einer Saison viel Freizeit. Mir wäre es zu doof gewesen, zu Hause auf dem Sofa herumzuliegen und die Zeit totzuschlagen. Zudem hatte ich während meiner Zeit beim HC Davos sehr lange Carfahrten. Deshalb habe ich gerne ein Buch in die Hand genommen und mich weitergebildet.

Wie würden Sie sich mit einem Wort beschreiben?

Ehrgeizig.

Was erfüllt Sie mit Stolz?

Ein einfaches Beispiel: Ich liebe Mathematik und habe kürzlich mit meinem Sohn die Hausaufgaben gemacht und wie verrückt geübt. Dann kam er mit einem Test nach Hause, strahlte über beide Ohren und sagte: «Papa, ich war fehlerfrei.» Manchmal ist es mühsam, viel zu machen, aber es lohnt sich. Das zieht sich auch durch meine Karriere. Ich musste deutlich mehr Zeit aufwenden als andere, um etwas zu können. Aber mit Biss und Hartnäckigkeit ist vieles möglich.

Mit welcher Person würden Sie gerne zu Mittag essen?

Elon Musk. Ich bin kein Fan von ihm, aber er hat viel gewagt und konnte Veränderungen anstossen, ein Visionär. Auch Roger Federer fasziniert mich. Aber das sagen alle (lacht). Vor der Abreise nach Peking ist er im Spitzensportzentrum OYM vorbeigekommen und hat ein paar Worte ans Team gerichtet. Ich habe mich in ihm wiedererkannt. Er macht alles mit Spass und der nötigen Leichtigkeit.

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen?

Trockenfleisch.

Welche Frage würden Sie mir gerne stellen?

Nicht nur eine. Warum seid Ihr Medienschaffende so positiv eingestellt? Ihr wollt im Hockey meistens die guten Dinge hervorheben. Das gefällt mir.

Haben Sie ein Lieblingszitat?

Just do it. Das sagt so viel aus. Aber es ist nirgendwo auf meinem Körper tätowiert (lacht).

Ihr Schlüssel zum Glücklichsein?

Einfach leben. Just do it.

Welchen Traum werden Sie sich nie erfüllen können?

Eine perfekte Saison.

