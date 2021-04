EISHOCKEY Mit der Energie der Fans im Rücken: Der EV Zug stösst die Tür zum Halbfinal weit auf Der EV Zug besiegt den SC Bern mit 5:2 und legt in der Viertelfinal-Serie mit 3:2 vor. 50 Fans sorgen in der Bossard-Arena für einen würdigen Rahmen und Playoff-Atmosphäre. Philipp Zurfluh 21.04.2021, 23.43 Uhr

Die schönste Hockeyzeit des Jahres ohne Emotionen und Sprechchöre von den Zuschauerrängen: eine triste Angelegenheit. Doch seit wenigen Tagen dürfen wieder ein Maximum von 50 Zuschauern die Spiele live vor Ort miterleben. Darauf hat sich der EV Zug in der Bossard-Arena lange gedulden müssen.

Genau ein halbes Jahr ist es her, als er zuletzt von seinem Anhang lautstark unterstützt wurde. Damals, am 23. Oktober 2020, herrschte unter den 2736 Zuschauern ausgelassene Jubelstimmung. Die Fans feierten nach der 8:2-Machtdemonstration gegen die ZSC Lions ihre Lieblinge mit Standing Ovations.

50 Fans sorgen für lautstarke Unterstützung. Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 21. April 2021)

Und auch gestern sorgten immerhin 50 EVZ-Fans für eine tolle Stimmung und feierten zusammen mit den Spielern den 5:2-Sieg gegen den SC Bern. Carl Klingberg, der Torschütze zum 3:1 in der 33. Minute, meinte:

«Wir haben sie vermisst. Es fühlte sich an, als ob 6000 Zuschauer uns anfeuern würden. Einfach grossartig, wieder vor Publikum zu spielen»

Er bejubelte sein Tor zusammen mit den Fans. «Sie haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie hinter mir stehen», betonte der Stürmer.

Zehnders Puckgewinn zur richtigen Zeit

Grossen Anteil am Treffer des Schweden hatte Yannick Zehnder. Der Stürmer erkämpfte sich an der gegnerischen blauen Linie den Puck und bediente mustergültig Linienpartner Klingberg. Das Tor gelang in einer Phase, als der SC Bern immer besser in Fahrt kam. Der Beinschoner von Goalie Leonardo Genoni vereitelte in der 28. Minute den Ausgleich.

Vor dem Match beschäftigte die Frage, ob der Titelfavorit fähig ist, die richtigen Lehren aus der 2:6-Niederlage vom Montag zu ziehen. Da hatte er sich wegen zu vielen Undiszipliniertheiten selbst besiegt. Nicht weniger als viermal wurde ein Zuger wegen hohen Stocks auf die Strafbank verbannt. Und so sagte Trainer Dan Tangnes vor dem Spiel unmissverständlich:

«Die Stöcke gehören aufs Eis und nicht in die Luft. Man muss alles dafür tun, um Strafen zu vermeiden. Und das haben wir nicht gemacht. Wir brauchen mehr Disziplin.»

Es schien so, als hätten die Spieler den Trainer beim Wort genommen. Die Zuger zauberten mehr mit ihren Stöcken, anstatt sie den Bernern ins Gesicht zu schlagen. Obwohl Abdelkader erneut wegen hohen Stocks zwei Strafminuten absass, musste Zug nur insgesamt sechs Minuten in Unterzahl spielen.

Die Spieler bedanken sich nach dem Spiel bei seinen Anhängern. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 21. April 2021)

Der EV Zug nahm das Heft zu Spielbeginn sofort in die Hand. Nach 95 Sekunden waren die Fans bereits ein erstes Mal aus dem Häuschen. Für die frühe Führung war ein Spieler besorgt, der normalerweise den Gegner am Toreschiessen hindert: Verteidiger Livio Stadler. Der 23-Jährige fasste sich von der blauen Linie ein Herz, der Puck zischte an Freund und Feind vorbei und passte genau in den Winkel. Es war erst Stadlers dritter Saisontreffer, aber ein wichtiger. Danach war Mister Effizienz an der Reihe. Stürmer Dario Simion erhöhte in 7. Minute mit seinem fünften Playoff-Tor auf 2:0. Dem SCB gelang in Überzahl durch Cory Conacher (15.) der Anschlusstreffer.

Zug reagiert 16 Sekunden nach Berns Anschlusstor

Es war ein Spiel auf Augenhöhe, weil sich das Heimteam ab und an mit Puckverlusten und Fehlpässen in Bedrängnis brachte. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Thierry Bader (39.) schien das fünfte Playoff-Duell auf ein heisses Schlussdrittel hinauszulaufen, doch Zug konnte nur 16 Sekunden später durch Lino Martschini erhöhen.

Die Zuger bejubeln das Tor zum 4:2 durch Lino Martschini (Mitte). Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 21. April 2021)

Der SCB hatte in den letzten 20 Minuten nichts mehr entgegenzusetzen. Tobias Geissers Schuss ins leere Tor besiegelte einen gelungenen Abend aus Zuger Sicht. Ganz anders hatte sich SCB-Urgestein Beat Gerber das Gastspiel vorgestellt. Der 38-Jährige bestritt sein 1000. National-League-Spiel im Dress der Berner.

«Holemer de Chübel» war auf ein paar Plakaten der Zuger Fans zu lesen. Das langersehnte Ziel ist gegeben. Bis dahin ist es aber noch ein langer, steiniger Weg. Doch der EV Zug kann morgen Abend den Einzug in den Halbfinal klarmachen. «Wir dürfen nicht zu viel nachdenken. Jetzt braucht es heisse Beine und einen kühlen Kopf. Wir werden unsere Leistung abrufen», so Klingberg. Entschieden sei noch nichts, mahnte Klingberg. Doch der Weg ist vorgegeben, die Halbfinal-Tür steht weit offen. Die Zuger müssen nur noch durchgehen.