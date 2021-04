EV Zug «Die Niederlage hat gut getan»: Auf den Tiefschlag folgt ein überzeugender Auftritt Der EV Zug kann Playoff auch ohne Captain Raphael Diaz. Der Favorit bezwingt den SC Bern verdient mit 3:0 und legt in der Serie wieder vor. Goalie Leonardo Genoni gelingt der dritte Shutout in der Saison. Philipp Zurfluh 17.04.2021, 23.45 Uhr

Jan Kovar beweist gegen Bern (hier Colin Gerber) einmal mehr seine starken Qualitäten als Passgeber. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 17. April 2021)

Provokationen sind ein Stilmittel, welches während den Playoffs häufig eingesetzt werden – ob auf oder neben dem Eis. Auch ein paar Berner Fans konnten sich es nicht nehmen lassen und fixierten am Samstag in der Nähe der Bossard-Arena ein Banner ans Gitter: «Zug isch nervös, Gruss aus Bern», lautete die Botschaft aus der Hauptstadt. Auch der SCB versucht mit psychologischen Spielchen die Zuger aus der Reserve zu locken. «Wir müssen weiter hart spielen, denn sie haben das nicht gern», meinte zum Beispiel Berns Mika Henauer nach dem 6:2-Sieg am Donnerstag.

Berner Fans markieren neben der Bossard-Arena Präsenz. Bild: PD

Doch die Einschüchterungstaktik fiel im Spiel Nummer drei nicht auf fruchtbaren Boden. Der EV Zug zeigte sich in der Bossard-Arena entschlossener, kompakter und zielstrebiger als noch zwei Tage zuvor. «Die Niederlage hat gut getan», sagte Santeri Alatalo. «Wir waren bereit und fokussiert.» Wegen der vier Skorerpunkten in den Playoffs durfte der Verteidiger mit dem Topskorer-Helm auflaufen. Alatalo bewertete den 3:0-Erfolg als «geschlossene Mannschaftsleistung».

Die Tore im Video Video: TV24

Alatalo kommt immer besser in den Spielrhythmus

Noch am Donnerstag musste der Qualisieger unten durch und konnte das Potenzial nicht annähernd ausschöpfen. Er hatte nicht nur im physischen Bereich das Nachsehen, sondern er wurde mit spielerischen Mitteln dominiert. Zu fehleranfällig, brav und überhastet. Doch Tangnes' Prophezeiung, dass seine Mannschaft eine Reaktion zeigen würde, trat ein. Die Körpersprache war eine komplett andere. «Die Niederlage hat uns aufgezeigt, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir Vollgas geben», sagte Alatalo. In Abwesenheit von Captain Raphael Diaz zog der Finne mit Schweizer Lizenz in der Defensive die Fäden und orchestrierte von der blauen Linie das Powerplay. Und das überzeugend. Mit über 24 Minuten stand er auf Zuger Seite am meisten auf dem Eis. Nachdem er wegen einer Corona-Erkrankung acht Partien pausieren musste, nimmt Alatalo wieder Fahrt auf. Sein Fazit: «Nach dieser Pause brauchte ich etwas Zeit, um mich an den Rhythmus zu gewöhnen. Es fühlt sich von Spiel zu Spiel besser an.»

Während bislang nur die Zuger verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatten, erwischte es am Samstag auch ein Berner. Der Schwede Jesper Olofsson blieb im ersten Drittel nach einem Check von Claudio Cadonau benommen liegen. Die Berner Bären waren ungewohnt zahm und waren fast nie in der Lage an den 6:2-Sieg anzuknüpfen. SCB-Torchancen waren Mangelware. Und wenn ein SCB-Spieler freie Schussbahn hatte, waren die Pucks eine sichere Beute von Leonardo Genoni, der seinen dritten Shutout in dieser Saison feiern durfte.

Plexiglas muss ausgewechselt werden

Das dritte Duell zwischen dem EV Zug und dem SC Bern startete gleich kurios. Miro Zryd checkte Yannick Zehnder in die Bande, dabei ging das Plexiglas zu Bruch.

Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

So kamen Mitarbeiter der Bossard-Arena mächtig ins Schwitzen und mussten eine neue Plexiglasscheibe organisieren.

Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Unter Applaus der Mannschaften verliessen die Helfer nach rund 15 Minuten und erfolgreich angeschlossenen Reparaturen das Eisfeld.

«Natürlich unternimmt der SC Bern alles, um unseren besten Mann aus dem Spiel zu nehmen», sagte Trainer Dan Tangnes noch vor der Begegnung. Die Rede ist von Center Jan Kovar. Und dieser gab in der 22. Minute die passende Antwort. Gerade als er eine Strafe abgesessen hatte, bediente er den mitlaufenden Justin Abdelkader, der Zug in der 22. Minute in Führung schoss. Die Zentralschweizer dominierten das Spielgeschehen. Ohne den starken SCB-Goalie Tomi Karhunen wäre die Partie schon früher entschieden gewesen. Lino Martschini (41.) und Dario Simion (50.) mit seinem 27. Saisontor waren die weiteren Torschützen. «Wenn wir unsere spielerische Klasse aufs Eis bringen, sind wir schwer zu bezwingen. Jetzt wollen wir den Schwung nach Bern mitnehmen», sagte Alatalo. Dort könnte der Favorit am Montag in der Serie auf 3:1 davonziehen.

Bern – Zug 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Lemelin/Mollard.

Tore: 22. Abdelkader (Kovar) 1:0. 41. Martschini (Cadonau, Hofmann) 2:0. 50. Simion (Hofmann) 3:0.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen Bern.

Zug: Genoni; Geisser, Schlumpf; Stadler, Gross; Alatalo, Cadonau; Zgraggen; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Langenegger; Allenspach.

Bern: Karhunen; Henauer, Untersander; Zryd, Andersson; Beat Gerber, Thiry; Colin Gerber; Moser, Jeffrey, Conacher; Scherwey, Praplan, Pestoni; Olofsson, Heim, Bader; Sopa, Neuenschwander, Berger; Sterchi.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht und Sciaroni (alle verletzt), Zug ohne Albrecht, Diaz, Thürkauf (alle verletzt) und Thorell (überzähliger Ausländer).